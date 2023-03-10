Общество

сегодня, 22:36

На сокольском мосту уже кипит работа

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#сокольски мост #ремонт
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Официально движение по одной стороне сокольского моста перекроют завтра. Но работы уже начались.

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Сегодня с вечера мост начали делить на две половины вдоль бетонными блоками и водоналивными барьерами. Завтра с обеда движение по нему начнет функционировать только по одной стороне, но по двум полосам. Вторую сторону начнут капитально ремонтировать.

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Затем стороны поменяются местами.

Как сообщал GOROD48, в дорожном департаменте попросили липчан отнестись с пониманием к временным неудобствам, по возможности заранее планировать маршруты объезда — по улицам частного сектора, или по ЛКАД.

Ремонт моста длиной 530 метров и шириной более 27 метров обойдется городскому бюджету в 212 млн рублей. Подрядчик, ООО «Инфинити Групп», обязан закончить работу к 1 декабря.
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#сокольски мост #ремонт
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Комментарии (1)

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Бакэ

13 минут назад
Этот Инфинити уже не раз отличился качеством и сроками сдачи объектов. Зачем власти ему доверили очередной ремонт? Кому-то видимо хорошо заносят
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