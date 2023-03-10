Общество
сегодня, 22:36
На сокольском мосту уже кипит работа
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Официально движение по одной стороне сокольского моста перекроют завтра. Но работы уже начались.
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Сегодня с вечера мост начали делить на две половины вдоль бетонными блоками и водоналивными барьерами. Завтра с обеда движение по нему начнет функционировать только по одной стороне, но по двум полосам. Вторую сторону начнут капитально ремонтировать.
Затем стороны поменяются местами.
Как сообщал GOROD48, в дорожном департаменте попросили липчан отнестись с пониманием к временным неудобствам, по возможности заранее планировать маршруты объезда — по улицам частного сектора, или по ЛКАД.
Ремонт моста длиной 530 метров и шириной более 27 метров обойдется городскому бюджету в 212 млн рублей. Подрядчик, ООО «Инфинити Групп», обязан закончить работу к 1 декабря.
Затем стороны поменяются местами.
Как сообщал GOROD48, в дорожном департаменте попросили липчан отнестись с пониманием к временным неудобствам, по возможности заранее планировать маршруты объезда — по улицам частного сектора, или по ЛКАД.
Ремонт моста длиной 530 метров и шириной более 27 метров обойдется городскому бюджету в 212 млн рублей. Подрядчик, ООО «Инфинити Групп», обязан закончить работу к 1 декабря.
1 358
Бакэ