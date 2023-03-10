сегодня, 16:04
Запрет парковки на улицах Московской, Катукова и Стаханова проходит последние согласования
Соответствующие знаки могут появиться на улицах уже летом. А вот решение о парковке вдоль улицы Белана будет принято после опроса жителей ближайших к ней районов.
Ранее фурам на улице Московской были не рады только в карманах рядом с ЛГТУ.
В районе остановки «Полиграфический комплекс» на улице Московской чиновников и полицейских встретили местные жители и депутат горсовета Дмитрий Гладышев.
— Мы отметили специфику ДПТ на улице Московской: здесь часто происходили наезды на стоящие в правой полосе транспортные средства. Последний пример — столкновение автобуса с грузовиком. Для безопасности дорожного движения решено установить дорожные знаки 3,27 «Остановка запрещена» от площади Великолепова (кольцо девятого микрорайона - прим. GOROD48) до улицы Катукова, — объяснил горожанам решение о запрете парковки председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов.
По словам Николая Деругунова, знаки о запрете остановки будут установлены на улице через два месяца после одобрения инициативы липчанами. Половина этого времени уйдет на процедуру торгов. У жителей 19-го микрорайона возражений не возникло. Напротив, они давно ждали такого решения.
Такого же единодушия не возникло во время обсуждения запрета парковки вдоль улице Эдуарда Белана. В районе беда с парковочными местами и одна из двух полос улицы обычно используется горожанами под стоянку личных автомобилей.
— Сам порой вечером приезжаю с работы и делаю несколько кругов, чтобы хоть как-то припарковаться, — сказал участник встречи депутат областного Совета Иван Косилов.
— Мы предлагаем установить по обе стороны дороги знаки 3.29 и 3.30, которые предполагают запрет стоянки по четным и нечетным числам. В соответствии с последними изменениями правил дорожного движения жители района смогут оставлять автомобили по обе стороны дороги или перепарковаться с 21:00 до 00:00, — объяснил Николай Дергунов и дополнил, что такая схема позволить технике убирать дорогу, особенно зимой.
Предложение вызвало споры, поэтому представители мэрии создадут опросный лист и распространят его через чаты жителей нескольких районов. Но представитель ГИБДД во время встречи сразу дал понять, что вариант «нет, мы не хотим ничего менять» на этом участке дороги неуместен.
— Мы еще хотим, чтобы рядом с домами №№14, 16 по улице Белана и №21 по улице Свиридова были установлены дорожные знаки, запрещающие сквозное движение транспорта. В часы-пик водители выбирают дворы для объезда заторов, а здесь находится школа, — добавил Иван Косилов.
Николай Дергунов это предложение поддержал и попросил Ивана Косилова прислать схему расстановки знаков, чтобы предметно ее обговорить и подготовить необходимую документацию.
Водитель
Филосов .
Вася Жулёк
пенсионер
Все верно товарищи
хаха
шоссе не паркинг
Лип
Qwerty