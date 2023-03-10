Запрет парковки на улицах Московской, Катукова и Стаханова проходит последние согласования

Соответствующие знаки могут появиться на улицах уже летом. А вот решение о парковке вдоль улицы Белана будет принято после опроса жителей ближайших к ней районов.









Ранее фурам на улице Московской были не рады только в карманах рядом с ЛГТУ.



В районе остановки «Полиграфический комплекс» на улице Московской чиновников и полицейских встретили местные жители и депутат горсовета Дмитрий Гладышев.







— Мы отметили специфику ДПТ на улице Московской: здесь часто происходили наезды на стоящие в правой полосе транспортные средства. Последний пример — столкновение







По словам Николая Деругунова, знаки о запрете остановки будут установлены на улице через два месяца после одобрения инициативы липчанами. Половина этого времени уйдет на процедуру торгов. У жителей 19-го микрорайона возражений не возникло. Напротив, они давно ждали такого решения.







Такого же единодушия не возникло во время обсуждения запрета парковки вдоль улице Эдуарда Белана. В районе беда с парковочными местами и одна из двух полос улицы обычно используется горожанами под стоянку личных автомобилей.



— Сам порой вечером приезжаю с работы и делаю несколько кругов, чтобы хоть как-то припарковаться, — сказал участник встречи депутат областного Совета Иван Косилов.







— Мы предлагаем установить по обе стороны дороги знаки 3.29 и 3.30, которые предполагают запрет стоянки по четным и нечетным числам. В соответствии с последними изменениями правил дорожного движения жители района смогут оставлять автомобили по обе стороны дороги или перепарковаться с 21:00 до 00:00, — объяснил Николай Дергунов и дополнил, что такая схема позволить технике убирать дорогу, особенно зимой.







Предложение вызвало споры, поэтому представители мэрии создадут опросный лист и распространят его через чаты жителей нескольких районов. Но представитель ГИБДД во время встречи сразу дал понять, что вариант «нет, мы не хотим ничего менять» на этом участке дороги неуместен.



— Мы еще хотим, чтобы рядом с домами №№14, 16 по улице Белана и №21 по улице Свиридова были установлены дорожные знаки, запрещающие сквозное движение транспорта. В часы-пик водители выбирают дворы для объезда заторов, а здесь находится школа, — добавил Иван Косилов.







Николай Дергунов это предложение поддержал и попросил Ивана Косилова прислать схему расстановки знаков, чтобы предметно ее обговорить и подготовить необходимую документацию.





Сегодня представители мэрии и ГИБДД обсуждали с горожанами запрет парковки вдоль улиц Московской, Катукова, Стаханова и Белана. С предложением о запрете выступил начальника ОГИБДД УМВД России по Липецку Олег Володин. По статистике автоинспекции, с начала года в Липецке произошло 60 аварий с участием грузовиков. В трех из них грузовики были припаркованы на дороге. Больше всего нареканий у ГИБДД к улицам Стаханова, Катукова и Московской, где неоднократно фиксировались аварии с участием стоящих грузовиков.В районе остановки «Полиграфический комплекс» на улице Московской чиновников и полицейских встретили местные жители и депутат горсовета Дмитрий Гладышев.— Мы отметили специфику ДПТ на улице Московской: здесь часто происходили наезды на стоящие в правой полосе транспортные средства. Последний пример — столкновение автобуса с грузовиком . Для безопасности дорожного движения решено установить дорожные знаки 3,27 «Остановка запрещена» от площади Великолепова (кольцо девятого микрорайона - прим. GOROD48) до улицы Катукова, — объяснил горожанам решение о запрете парковки председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов.По словам Николая Деругунова, знаки о запрете остановки будут установлены на улице через два месяца после одобрения инициативы липчанами. Половина этого времени уйдет на процедуру торгов. У жителей 19-го микрорайона возражений не возникло. Напротив, они давно ждали такого решения.Такого же единодушия не возникло во время обсуждения запрета парковки вдоль улице Эдуарда Белана. В районе беда с парковочными местами и одна из двух полос улицы обычно используется горожанами под стоянку личных автомобилей.— Сам порой вечером приезжаю с работы и делаю несколько кругов, чтобы хоть как-то припарковаться, — сказал участник встречи депутат областного Совета Иван Косилов.— Мы предлагаем установить по обе стороны дороги знаки 3.29 и 3.30, которые предполагают запрет стоянки по четным и нечетным числам. В соответствии с последними изменениями правил дорожного движения жители района смогут оставлять автомобили по обе стороны дороги или перепарковаться с 21:00 до 00:00, — объяснил Николай Дергунов и дополнил, что такая схема позволить технике убирать дорогу, особенно зимой.Предложение вызвало споры, поэтому представители мэрии создадут опросный лист и распространят его через чаты жителей нескольких районов. Но представитель ГИБДД во время встречи сразу дал понять, что вариант «нет, мы не хотим ничего менять» на этом участке дороги неуместен.— Мы еще хотим, чтобы рядом с домами №№14, 16 по улице Белана и №21 по улице Свиридова были установлены дорожные знаки, запрещающие сквозное движение транспорта. В часы-пик водители выбирают дворы для объезда заторов, а здесь находится школа, — добавил Иван Косилов.Николай Дергунов это предложение поддержал и попросил Ивана Косилова прислать схему расстановки знаков, чтобы предметно ее обговорить и подготовить необходимую документацию.