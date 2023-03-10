Общество

сегодня, 16:04

Запрет парковки на улицах Московской, Катукова и Стаханова проходит последние согласования

9 919
#ПДД #организация дорожного движения #парковка
2
Запрет парковки на улицах Московской, Катукова и Стаханова проходит последние согласования

Соответствующие знаки могут появиться на улицах уже летом. А вот решение о парковке вдоль улицы  Белана будет принято после опроса жителей ближайших к ней районов.

Сегодня представители мэрии и ГИБДД обсуждали с горожанами запрет парковки вдоль улиц Московской, Катукова, Стаханова и Белана. С предложением о запрете выступил начальника ОГИБДД УМВД России по Липецку Олег Володин. По статистике автоинспекции, с начала года в Липецке произошло 60 аварий с участием грузовиков. В трех из них грузовики были припаркованы на дороге. Больше всего нареканий у ГИБДД к улицам Стаханова, Катукова и Московской, где неоднократно фиксировались аварии с участием стоящих грузовиков.

0J2A7034.JPG

Ранее фурам на улице Московской были не рады только в карманах рядом с ЛГТУ.

В районе остановки «Полиграфический комплекс» на улице Московской чиновников и полицейских встретили местные жители и депутат горсовета Дмитрий Гладышев. 

0J2A7021 копия.jpg

— Мы отметили специфику ДПТ на улице Московской: здесь часто происходили наезды на стоящие в правой полосе транспортные средства. Последний пример — столкновение автобуса с грузовиком. Для безопасности дорожного движения решено установить дорожные знаки 3,27 «Остановка запрещена» от площади Великолепова (кольцо девятого микрорайона - прим. GOROD48) до улицы Катукова, —  объяснил горожанам решение о запрете парковки председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов.

0J2A7024 копия.jpg

По словам Николая Деругунова, знаки о запрете остановки будут установлены на улице через два месяца после одобрения инициативы липчанами. Половина этого времени уйдет на процедуру торгов. У жителей 19-го микрорайона возражений не возникло. Напротив, они давно ждали такого решения.

0J2A7036 копия.jpg

Такого же единодушия не возникло во время обсуждения запрета парковки вдоль улице Эдуарда Белана. В районе беда с парковочными местами и одна из двух полос улицы обычно используется горожанами под стоянку личных автомобилей. 

— Сам порой вечером приезжаю с работы и делаю несколько кругов, чтобы хоть как-то припарковаться, — сказал участник встречи депутат областного Совета Иван Косилов. 

0J2A7058 копия.jpg

— Мы предлагаем установить по обе стороны дороги знаки 3.29 и 3.30, которые предполагают запрет стоянки по четным и нечетным числам. В соответствии с последними изменениями правил дорожного движения  жители района смогут оставлять автомобили по обе стороны дороги или перепарковаться с 21:00 до 00:00, — объяснил Николай Дергунов и дополнил, что такая схема позволить технике убирать дорогу, особенно зимой.

0J2A7051 копия.jpg

Предложение вызвало споры, поэтому представители мэрии создадут опросный лист и распространят его через чаты жителей нескольких районов. Но представитель ГИБДД во время встречи сразу дал понять, что вариант «нет, мы не хотим ничего менять» на этом участке дороги неуместен. 

— Мы еще хотим, чтобы рядом с домами №№14, 16 по улице Белана и №21 по улице Свиридова были установлены дорожные знаки, запрещающие сквозное движение транспорта. В часы-пик водители выбирают дворы для объезда заторов, а здесь находится школа, — добавил Иван Косилов.

0J2A7049 копия.jpg

Николай Дергунов это предложение поддержал и попросил Ивана Косилова прислать схему расстановки знаков, чтобы предметно ее обговорить и подготовить необходимую документацию.

0J2A7038.JPG
9 919
#ПДД #организация дорожного движения #парковка
2

Комментарии (9)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Водитель

3 минуты назад
Постоянно фуры стоят на проезжей части на Меркулова, Папина, затрудняют движение. Кто-то этой проблемой займётся когда-нибудь?
ответить

Филосов .

8 минут назад
Тем ,кто не хочет расставаться с автомобилем ,паркуйтесь в гараже ! Совершенно очевидно ,правила парковки будут постепенно ужесточатся ,это мировая практика .Не Западе с этим лучше обстоит ,там 70 % жителей живут в своих домах ,а у нас 80 % живут в квартирах . Надо переходить на общественный транспорт ,ибо частных автомобилей стало столько ,что они стали главными загрязнителями городского воздуха . Да и ходить пешеходам стало плохо и опасно ,особенно во дворах . Во многих дворах на асфальте лежит гряхзь с так называемых газонов ,детям негде побегать и поиграть !
ответить

Вася Жулёк

16 минут назад
Когда переходишь с вокзала на остановку там машины гоняют по тротуарной плитки и всем плевать , на лицо нарушение закона , пройти не возможно ждите беды .
ответить

пенсионер

31 минуту назад
Какая альтернатива предложена? Машины парковать жителям негде, запретить легче всего, вместо того, чтобы вопросы с парковкой решать.
ответить

Все верно товарищи

33 минуты назад
Надо запрещать паркинг на дорогах. Но! Для начала надо предложить альтернативные варианты парковки ! А то все по запрещать, а где людям парковаться, на крыши? Не тупо проблема перенесется на другие улицы.
ответить

хаха

46 минут назад
Согласны , шоссе не паркинг . А где же паркинг ? С автобусами то не густо , особенно с 21 часа вечера , поэтому своё авто . Обеспечьте паркинг или автобусы .
ответить

шоссе не паркинг

сегодня, 16:43
автодороги предназначены для движения, а не для блокировки полосы под парковку или хранения автомобиля.
ответить

Лип

сегодня, 16:26
Ещё пожалуйста на улице Свиридова от дома 6 запретите стоянку автомобилей на проезжей части как грузовых так и легковых
ответить

Qwerty

сегодня, 16:17
Давно пора запретить парковку * . Особенно больших авто.
ответить

Еще в рубрике

Сокольский мост перекроют наполовину в обед в субботу
#Сокольский мост
1
Сокольский мост перекроют наполовину в обед в субботу

24 минуты назад

Общество
В Липецкой области немного дождливо, очень ветрено и до +7
#дождь
1
В Липецкой области немного дождливо, очень ветрено и до +7

42 минуты назад

Общество
Глава Тербунского района открыл мемориальную доску погибшему в СВО своему ученику
#спецоперация #Украина
Глава Тербунского района открыл мемориальную доску погибшему в СВО своему ученику

43 минуты назад

Общество
В Липецке жертвуют чистотой автобусов ради безопасности дорожного движения
#пассажирский транспорт
2
В Липецке жертвуют чистотой автобусов ради безопасности дорожного движения

44 минуты назад

Общество
В Ситовке Липецкого района подтоплены придомовая территория и участок дороги
#паводок #половодье
В Ситовке Липецкого района подтоплены придомовая территория и участок дороги

57 минут назад

Общество
В горсовете ищут новых Почетных граждан для Липецка
#Липецкий горсовет
7
В горсовете ищут новых Почетных граждан для Липецка

сегодня, 16:01

Общество