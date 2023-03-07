Это единовременная выплата к 8 Марта.

Супруги и матери липецких мобилизованных и добровольцев получат по 10 000 рублей к 8 Марта. Такое распоряжение сегодня подписал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.



Как сообщает пресс-служба правительства региона, выплата единовременная. Для ее получения надо обратиться к своему социальному куратору, можно также подать заявление на портале госуслуг или в МФЦ.