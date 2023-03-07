Общество

46 минут назад

Супруги и матери липецких мобилизованных и добровольцев получат по 10 000 рублей

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#мобилизация #спецоперация
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Супруги и матери липецких мобилизованных и добровольцев получат по 10 000 рублей

Это единовременная выплата к 8 Марта.

Супруги и матери липецких мобилизованных и добровольцев получат по 10 000 рублей к 8 Марта. Такое распоряжение сегодня подписал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, выплата единовременная. Для ее получения надо обратиться к своему социальному куратору, можно также подать заявление на портале госуслуг или в МФЦ.
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#мобилизация #спецоперация
2

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