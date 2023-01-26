Общество

30 минут назад

Мэрия Липецка ждет от концессионеров конкретики по модернизации сетей, трамваев и мусорного полигона

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#концессия
Мэрия Липецка ждет от концессионеров конкретики по модернизации сетей, трамваев и мусорного полигона

Депутаты горсовета не смогли узнать у чиновников о том, что в этом году будут делать инвесторы.

Сегодня и.о. председателя департамента экономического развития мэрии Наталья Игнатенко рассказала членам комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого горсовета о состоянии концессионных соглашений на использование муниципального имущества.

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В Липецке действуют восемь концессий, две из которых уже реализованы. Речь о бане на улице Ударников (Сырский Рудник) и крытом спорткомплексе на улице Моршанской (поселок Матырский). В реконструкцию бани инвестор вложил 7,1 млн рублей. Городу бизнесмен ежегодно платит 400 тысяч рублей, обеспечивая при этом обслуживание льготных категорий населения. Срок этой концессии – 17 лет. В строительство футбольного манежа со встроенными вспомогательными помещениями инвестор вложил 36,3 млн рублей (эта сумма вызвала сомнения у Счетной палате Липецка). Плата концессионера в городской бюджет – тысяча рублей ежемесячно. С понедельника по пятницу с утра до обеда спортзалом бесплатно пользуются ученики 54-й школы (из-за волокиты с оформлением лицензии на образовательную деятельность детей впустили в манеж на год позже обусловленного концессией срока). Эта концессия самая короткая – до июля 2025 года.

Остальные шесть концессий еще в работе. Три из них – бани.

Концессия на баню на улице Неделина была заключена в 2021 году сроком на 25 лет. Частный предприниматель пообещал вложить в ее реконструкцию 100 млн рублей. С августа 2031 года коммерсант должен начать платить в бюджет Липецка по 200 тысяч рублей ежемесячно.

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Но этот объект оказался проблемным. Предприниматель провел обследование несущего каркаса здания, которое показало множественные дефекты. Чтобы здание стало безопасным, требовалось усиления его несущих конструкций. К марту прошлого года концессионер должен был подготовить и согласовать с мэрией проектную документацию, архитектурные и концептуальные решения, но слова не сдержал. Инвестору были направлены письма о невыполнении условий соглашения с требованием устранения нарушений.

Баня по улице маршала Рыбалко в поселке 10 Шахта сдана в концессию сроком на 20 лет в феврале прошлого года. Общий объем заявленных инвестиций - 7,8 млн рублей. Срок реконструкции – февраль 2024 года. С 2025 года концессионер должен платить в городской бюджет по 100 тысяч рублей ежегодно. Баня по улице 40 лет Октября (Сокол) также сдана в концессию в прошлом году и также на 20 лет. Ее модернизация обойдется бизнесу в 17 млн рублей. Объект должен заработать к марту 2024 года. После этого за «прокат» муниципального имущества предприниматель будет платить мэрии по миллиону рублей ежегодно.

Подходит к концу концессия на использование полигона захоронения твердых бытовых отходов на улице Юношеской, заключенная с АО «ЭкоПром-Липецк» еще в июне 2010 года сроком на 15 лет (с тех пор его продлевали допсоглашением). Региональный оператор по сбору, переработке и утилизации мусора живых денег в бюджет Липецка не перечисляет. По словам Натальи Игнатенко, концессионер расходует свою плату на обновление контейнеров для сбора мусора.

О самых внушительных концессиях и.о. председателя департамента экономического развития мэрии рассказала всего в нескольких словах. Возможно, потому, что депутаты уже знают о задекларированных расходах ООО «Мовиста регионы Липецк» на реконструкцию комплекса наземного электротранспорта в размере 14,5 миллиарда рублей и 16 миллиардах ООО «РВК-Липецк», которые должны быть потрачены на обновление водопроводных и канализационных сетей. А, возможно, и потому, что, например, по тем же трамваям инвестор еще не разработал проектно-сметной документации.

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Это обстоятельство удивило депутата Алексея Харина. Как так, мэрия уже отдала все трамвайное хозяйство в реконструкцию, а конкретных смет на обновление контактной сети и рельсов нет до сих пор!

Из ответа Натальи Игнатенко следовало, что первоначальная оценка затрат концессионера определялась экспертно специалистами отраслевого департамента мэрии. То есть на глазок. В пример точности таких расчетов чиновница привела… баню на 10 Шахте! По мнению экспертов городской администрации, на ней нужно было поменять крышу. И расходы на эту работу учел концессионер в своем проекте ее реконструкции. Отрадно хоть то, что, по словам вице-мэра Ирины Артемовой, проектно-сметную документацию ООО «Мовиста регионы Липецк» разработает за свой счет.

– Экспертно к разработке концессионного соглашения по горэлектротранспорту мы привлекали специалистов Высшей школы экономики. А сейчас инвестор ведет конкретную привязку проекта к местности, – сказала вице-мэр.

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Другой вопрос касался концессии ООО «РВК-Липецк». Депутатов возмущают ежедневные отключения воды то в одном районе, то в другом, текущие по дорогам потоки питьевой воды. Но вот уже год «РВК-Липецк» занимается лишь аварийным латанием сетей. Когда же эта компания начнет плановую замену коммуникаций? Знают ли в мэрии, на каких улицах эта компания будет перекладывать трубы по своей концессии в этом году?

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Конкретного ответа не последовало. Чиновники сообщили, что «РВК-Липецк» скоро закончит разработку проектно-сметной документации и предоставит городской администрации «раскладку по улицам и объектам». Но все же признали, что было бы правильно разрабатывать проекты и сметы еще до заключения концессионных договоров, а не после их подписания.

Депутат Екатерина Пинаева спросила, где АО «ЭкоПром-Липецк» будет закапывать мусор после того, как уже через два месяца, 1 апреля, истечет срок договора на использование полигона в Сырском Руднике? Ирина Артемова сказала, что этот вопрос находится в компетенции субъекта, правительства области.

P.S. Сегодня представитель субъекта, начальник регионального управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина, сообщила депутатам областного Совета о том, что существование полигона для утилизации мусора на улице Юношеской продлено на год, до апреля 2023 года. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе облсовета. В планах правительства области и регионального оператора – строительство новой площадки для захоронения бытового мусора – неподалеку от села Никольское и деревни Круглое в Липецком районе.
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#концессия

Комментарии (2)

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в СССР такого не было

11 минут назад
а почему социально значимые объекты жизненноважной городской инфраструктуры должны кого то ждать и зависить от каких то инвесторов?
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Ох ты ж, Масленница

18 минут назад
Да, когда начнем пилить?
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