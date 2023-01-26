Мэрия Липецка ждет от концессионеров конкретики по модернизации сетей, трамваев и мусорного полигона

Депутаты горсовета не смогли узнать у чиновников о том, что в этом году будут делать инвесторы.









В Липецке действуют восемь концессий, две из которых уже реализованы. Речь о бане на улице Ударников (Сырский Рудник) и крытом спорткомплексе на улице Моршанской (поселок Матырский). В реконструкцию бани инвестор вложил 7,1 млн рублей. Городу бизнесмен ежегодно платит 400 тысяч рублей, обеспечивая при этом обслуживание льготных категорий населения. Срок этой концессии – 17 лет. В строительство футбольного манежа со встроенными вспомогательными помещениями инвестор вложил 36,3 млн рублей (



Остальные шесть концессий еще в работе. Три из них – бани.



Концессия на баню на улице Неделина была заключена в 2021 году сроком на 25 лет. Частный предприниматель пообещал вложить в ее реконструкцию 100 млн рублей. С августа 2031 года коммерсант должен начать платить в бюджет Липецка по 200 тысяч рублей ежемесячно.











Но этот объект оказался проблемным. Предприниматель провел обследование несущего каркаса здания, которое показало множественные дефекты. Чтобы здание стало безопасным, требовалось усиления его несущих конструкций. К марту прошлого года концессионер должен был подготовить и согласовать с мэрией проектную документацию, архитектурные и концептуальные решения, но слова не сдержал. Инвестору были направлены письма о невыполнении условий соглашения с требованием устранения нарушений.



Баня по улице маршала Рыбалко в поселке 10 Шахта сдана в концессию сроком на 20 лет в феврале прошлого года. Общий объем заявленных инвестиций - 7,8 млн рублей. Срок реконструкции – февраль 2024 года. С 2025 года концессионер должен платить в городской бюджет по 100 тысяч рублей ежегодно. Баня по улице 40 лет Октября (Сокол) также сдана в концессию в прошлом году и также на 20 лет. Ее модернизация обойдется бизнесу в 17 млн рублей. Объект должен заработать к марту 2024 года. После этого за «прокат» муниципального имущества предприниматель будет платить мэрии по миллиону рублей ежегодно.



Подходит к концу концессия на использование полигона захоронения твердых бытовых отходов на улице Юношеской, заключенная с АО «ЭкоПром-Липецк» еще в июне 2010 года сроком на 15 лет (с тех пор его продлевали допсоглашением). Региональный оператор по сбору, переработке и утилизации мусора живых денег в бюджет Липецка не перечисляет. По словам Натальи Игнатенко, концессионер расходует свою плату на обновление контейнеров для сбора мусора.



О самых внушительных концессиях и.о. председателя департамента экономического развития мэрии рассказала всего в нескольких словах. Возможно, потому, что депутаты уже знают о задекларированных расходах ООО «Мовиста регионы Липецк» на реконструкцию комплекса наземного электротранспорта в размере 14,5 миллиарда рублей и 16 миллиардах ООО «РВК-Липецк», которые должны быть потрачены на обновление водопроводных и канализационных сетей. А, возможно, и потому, что, например, по тем же трамваям инвестор еще не разработал проектно-сметной документации.







Это обстоятельство удивило депутата Алексея Харина. Как так, мэрия уже отдала все трамвайное хозяйство в реконструкцию, а конкретных смет на обновление контактной сети и рельсов нет до сих пор!



Из ответа Натальи Игнатенко следовало, что первоначальная оценка затрат концессионера определялась экспертно специалистами отраслевого департамента мэрии. То есть на глазок. В пример точности таких расчетов чиновница привела… баню на 10 Шахте! По мнению экспертов городской администрации, на ней нужно было поменять крышу. И расходы на эту работу учел концессионер в своем проекте ее реконструкции. Отрадно хоть то, что, по словам вице-мэра Ирины Артемовой, проектно-сметную документацию ООО «Мовиста регионы Липецк» разработает за свой счет.



– Экспертно к разработке концессионного соглашения по горэлектротранспорту мы привлекали специалистов Высшей школы экономики. А сейчас инвестор ведет конкретную привязку проекта к местности, – сказала вице-мэр.







Другой вопрос касался концессии ООО «РВК-Липецк». Депутатов возмущают ежедневные отключения воды то в одном районе, то в другом, текущие по дорогам потоки питьевой воды. Но вот уже год «РВК-Липецк» занимается лишь аварийным латанием сетей. Когда же эта компания начнет плановую замену коммуникаций? Знают ли в мэрии, на каких улицах эта компания будет перекладывать трубы по своей концессии в этом году?







Конкретного ответа не последовало. Чиновники сообщили, что «РВК-Липецк» скоро закончит разработку проектно-сметной документации и предоставит городской администрации «раскладку по улицам и объектам». Но все же признали, что было бы правильно разрабатывать проекты и сметы еще до заключения концессионных договоров, а не после их подписания.



Депутат Екатерина Пинаева спросила, где АО «ЭкоПром-Липецк» будет закапывать мусор после того, как уже через два месяца, 1 апреля, истечет срок договора на использование полигона в Сырском Руднике? Ирина Артемова сказала, что этот вопрос находится в компетенции субъекта, правительства области.



P.S. Сегодня представитель субъекта, начальник регионального управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина, сообщила депутатам областного Совета о том, что существование полигона для утилизации мусора на улице Юношеской продлено на год, до апреля 2023 года. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе облсовета. В планах правительства области и регионального оператора – строительство новой площадки для захоронения бытового мусора – неподалеку от села Никольское и деревни Круглое в Липецком районе. Сегодня и.о. председателя департамента экономического развития мэрии Наталья Игнатенко рассказала членам комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого горсовета о состоянии концессионных соглашений на использование муниципального имущества.В Липецке действуют восемь концессий, две из которых уже реализованы. Речь о бане на улице Ударников (Сырский Рудник) и крытом спорткомплексе на улице Моршанской (поселок Матырский). В реконструкцию бани инвестор вложил 7,1 млн рублей. Городу бизнесмен ежегодно платит 400 тысяч рублей, обеспечивая при этом обслуживание льготных категорий населения. Срок этой концессии – 17 лет. В строительство футбольного манежа со встроенными вспомогательными помещениями инвестор вложил 36,3 млн рублей ( эта сумма вызвала сомнения у Счетной палате Липецка ). Плата концессионера в городской бюджет – тысяча рублей ежемесячно. С понедельника по пятницу с утра до обеда спортзалом бесплатно пользуются ученики 54-й школы (из-за волокиты с оформлением лицензии на образовательную деятельность детей впустили в манеж на год позже обусловленного концессией срока). Эта концессия самая короткая – до июля 2025 года.Остальные шесть концессий еще в работе. Три из них – бани.Концессия на баню на улице Неделина была заключена в 2021 году сроком на 25 лет. Частный предприниматель пообещал вложить в ее реконструкцию 100 млн рублей. С августа 2031 года коммерсант должен начать платить в бюджет Липецка по 200 тысяч рублей ежемесячно.Но этот объект оказался проблемным. Предприниматель провел обследование несущего каркаса здания, которое показало множественные дефекты. Чтобы здание стало безопасным, требовалось усиления его несущих конструкций. К марту прошлого года концессионер должен был подготовить и согласовать с мэрией проектную документацию, архитектурные и концептуальные решения, но слова не сдержал. Инвестору были направлены письма о невыполнении условий соглашения с требованием устранения нарушений.Баня по улице маршала Рыбалко в поселке 10 Шахта сдана в концессию сроком на 20 лет в феврале прошлого года. Общий объем заявленных инвестиций - 7,8 млн рублей. Срок реконструкции – февраль 2024 года. С 2025 года концессионер должен платить в городской бюджет по 100 тысяч рублей ежегодно. Баня по улице 40 лет Октября (Сокол) также сдана в концессию в прошлом году и также на 20 лет. Ее модернизация обойдется бизнесу в 17 млн рублей. Объект должен заработать к марту 2024 года. После этого за «прокат» муниципального имущества предприниматель будет платить мэрии по миллиону рублей ежегодно.Подходит к концу концессия на использование полигона захоронения твердых бытовых отходов на улице Юношеской, заключенная с АО «ЭкоПром-Липецк» еще в июне 2010 года сроком на 15 лет (с тех пор его продлевали допсоглашением). Региональный оператор по сбору, переработке и утилизации мусора живых денег в бюджет Липецка не перечисляет. По словам Натальи Игнатенко, концессионер расходует свою плату на обновление контейнеров для сбора мусора.О самых внушительных концессиях и.о. председателя департамента экономического развития мэрии рассказала всего в нескольких словах. Возможно, потому, что депутаты уже знают о задекларированных расходах ООО «Мовиста регионы Липецк» на реконструкцию комплекса наземного электротранспорта в размере 14,5 миллиарда рублей и 16 миллиардах ООО «РВК-Липецк», которые должны быть потрачены на обновление водопроводных и канализационных сетей. А, возможно, и потому, что, например, по тем же трамваям инвестор еще не разработал проектно-сметной документации.Это обстоятельство удивило депутата Алексея Харина. Как так, мэрия уже отдала все трамвайное хозяйство в реконструкцию, а конкретных смет на обновление контактной сети и рельсов нет до сих пор!Из ответа Натальи Игнатенко следовало, что первоначальная оценка затрат концессионера определялась экспертно специалистами отраслевого департамента мэрии. То есть на глазок. В пример точности таких расчетов чиновница привела… баню на 10 Шахте! По мнению экспертов городской администрации, на ней нужно было поменять крышу. И расходы на эту работу учел концессионер в своем проекте ее реконструкции. Отрадно хоть то, что, по словам вице-мэра Ирины Артемовой, проектно-сметную документацию ООО «Мовиста регионы Липецк» разработает за свой счет.– Экспертно к разработке концессионного соглашения по горэлектротранспорту мы привлекали специалистов Высшей школы экономики. А сейчас инвестор ведет конкретную привязку проекта к местности, – сказала вице-мэр.Другой вопрос касался концессии ООО «РВК-Липецк». Депутатов возмущают ежедневные отключения воды то в одном районе, то в другом, текущие по дорогам потоки питьевой воды. Но вот уже год «РВК-Липецк» занимается лишь аварийным латанием сетей. Когда же эта компания начнет плановую замену коммуникаций? Знают ли в мэрии, на каких улицах эта компания будет перекладывать трубы по своей концессии в этом году?Конкретного ответа не последовало. Чиновники сообщили, что «РВК-Липецк» скоро закончит разработку проектно-сметной документации и предоставит городской администрации «раскладку по улицам и объектам». Но все же признали, что было бы правильно разрабатывать проекты и сметы еще до заключения концессионных договоров, а не после их подписания.Депутат Екатерина Пинаева спросила, где АО «ЭкоПром-Липецк» будет закапывать мусор после того, как уже через два месяца, 1 апреля, истечет срок договора на использование полигона в Сырском Руднике? Ирина Артемова сказала, что этот вопрос находится в компетенции субъекта, правительства области.Сегодня представитель субъекта, начальник регионального управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина, сообщила депутатам областного Совета о том, что существование полигона для утилизации мусора на улице Юношеской продлено на год, до апреля 2023 года. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе облсовета. В планах правительства области и регионального оператора – строительство новой площадки для захоронения бытового мусора – неподалеку от села Никольское и деревни Круглое в Липецком районе.