Липчанку обманули при покупке элитных сортов орхидеи

Мошенница задержана в Москве.

38-летнюю москвичку задержали по подозрению в обмане липчанки. Женщина продала ей несуществующие орхидеи.«Подозреваемая разместила на сайте объявлений информацию о продаже элитных сортов орхидеи с красочными фотографиями растений. Липчанка откликнулась на объявление и перевела на счет аферистки 16 тысяч рублей. После чего получила SMS с фейковым трек-номером и стала ждать товар. Первое время москвичка даже вела переписку с покупательницей, сообщая каждый раз всё новые надуманные причины несостоявшейся сделки. А через несколько недель и вовсе перестала выходить на связь», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Липецкий отдел полиции №2 квалифицировал действия подозреваемой по части второй статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), cанкции которой — до пяти лет лишения свободы.