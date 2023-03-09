Общество

25 минут назад

На транспортной безопасности моста через Каменный лог удалось сэкономить 1 600 000 рублей

299
#безопасность
На транспортной безопасности моста через Каменный лог удалось сэкономить 1 600 000 рублей

Срок исполнения контракта — сентябрь.

Управление главного смотрителя Липецка завершило определение поставщика, который обязан оснастить мост через Каменный лог на улице Терешковой инженерно-техническими средствами транспортной безопасности.

В аукционе с начальной ценой контракта в 16 млн рублей участвовали три организации. Победило предложение в 14 400 000 рублей.

До 30 сентября победитель торгов должен установить на мосту ограждение, оборудовать сигнализацией его опоры и критические элементы, установить на заездах информационные стенды. Контракт также предполагает установку на мосту камер наблюдения (с аудиозаписью), средств оповещения участников дорожного движения, систем сбора, обработки и передачи информации, которая будет поступать на единый пульт управления обеспечения транспортной безопасности.
299
#безопасность

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