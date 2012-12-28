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Сегодня в Липецке: новая выставка, для суровых липецких женщин важнее работа, для мужчин - любовь
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: новая выставка, для суровых липецких женщин важнее работа, для мужчин - любовь
Сегодня весьма насыщенный день – концерты, спектакли, кинопремьеры.
Лето по тропическому сценарию продолжается: температура днём составит 19-21 градус, пройдут сильные дожди и грозы.
Отключение воды
С 9:00 перекроют холодную воду:- ул. Ильича, 31, 31а, стр. 31а;
А с 10:00 неудобства будут вынуждены терпеть:
- ул. 9 января, 1, 7, 10, 10/2, 10а;
- ул. Елецкая, 8а, 1063, 67, 67а, 69, 71, 71а;
- ул. Карьерная, 2;
- ул. Студеновская, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а,39б, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 75а, 89, 91, 109, 109а, 109б, 109в, 109г,116, 116а, 120, 122, 122а, 122в, стр. 122д, 123, 124а, 126, 126а, 126б, 131, 159, 184, 187а, 188, 201, 205а.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 обесточат
- ул. Адмирала Макарова;
- ул. Ангарская;
- ул. Балмочных, 6; 24;
- ул. Березовая;
- ул. Боровая;
- ул. Зареченская,
- ул. Земная;
- ул. З. Космодемьянской;
- ул. И.С. Бурлакова;
- ул. Исполкомовская, 7;
- ул. Московская, 6, 6в;
- ул. О. Городовикова, 11;
- ул. Передельческая;
- ул. Прудная, 1, 1в, 1г, 1д;
- ул. Рябиновая;
- ул. Солнечная;
- ул. Ферросплавная, 38а, 42, 43, 44;
- ул. Циолковского, 31, 31а, 33, 33/2, 35, 35/2, 35а, 37/2, 39;
- ул. Ю. Смирнова.
Пробок сегодня немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями.
Новая выставка
В Центре изобразительных искусств (ул. Космонавтов, 98) в 17:00 состоится открытие 4-го сезона выставки «Женский пусть в искусстве» (6+).
Экспозиция включает работы различных авторов, жанров и стилей, отражая богатство женской души и творчества. Будет работать до 1 сентября.
Фото vk.com/center_by_fine_arts
Концерт. Виртуальный
В Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) в 19:00 на большом экране с помощью качественной музыкальной аппаратуры покажут прямую трансляцию концерта из Московской филармонии «Отзвуки театра. Музыка для арфы соло и в ансамбле» (12+).
В программе произведения А.Дворжака, К.Дебюсси, Д.Шостаковича и других.
Памяти Высоцкого
День концертов откроют в 11:00 в Центральной городской библиотеке им. С. Есенина. Здесь состоится концерт «Вертикаль», посвященного жизни и творчеству Владимира Высоцкого (6+).
Гастроли
В ЛГАДТ им Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) продолжают выступать артисты музыкального театра из Крыма. В 19:00 они представят спектакль «Ромео и Джульетта» (12+).
Классика У.Шекспира, выраженная средствами современной режиссуры. Динамично и остросюжетно разворачивается печальная и вечная история о любви и смерти.
«Пиковая дама»
А в драматическом театра на Соколе (пл. Константиновой, 3) в 18:30 на сцене разыграются пушкинские страсти в спектакле «Пиковая дама» (16+).
Автор определял своё произведение, как мистический анекдот в двух действиях. Что движет Германом? Только ли желание схватить удачу за хвост и разбогатеть в один миг, узнав тайну Графини? На этот вопрос предстоит ответить самим зрителям.
Продолжительность: 2 часа 15 минут с антрактом.
Детский кинофестиваль
В Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) продолжается фестиваль детских фильмов «Радуга». Сегодня в 10:00 юным зритеям покажут фильм «Капитан Крюк». Россия, 2024. Спортивный. Режиссёр Максим Максимов (6+).
Никита Крюков — в прошлом успешный хоккеист, закончивший спортивную, а затем и агентскую карьеру из-за своего неуправляемого гнева. Внезапно ему приходит сообщение о смерти мамы. Он срывается в родной город. Но оказывается, что всё это интрига сводной сестры, чтобы помирить бывшего спортсмена с мамой. А ещё сестра играет в хоккей и у Крюкова появляется стимул тренировать её и сделать звездой. Рейтинг на Кинопоиске – 7,0.
В ролях: Роман Курцын, Ева Смирнова, Ольга Тумайкина.
День рождения зубной щетки
26 июня 1780 года англичанин Вильям Эдис запустил первое промышленное производство зубных щеток. С этого времени она состояла из кости с отверстиями, через которые были пропущены пучки щетины, закрепленные клеем.
Впрочем, чистить зубы люди начали задолго до изобретения, в основном – пальцами или пучками щетины. В России Пётр издал указ, обязывающий представителей дворянского сословия чистить зубы перед встречей с иностранными гостями.
Пётр I
В 1938 году компания ORAL-B произвела настоящую революцию на рынке зубных щеток, впервые заменив традиционную животную щетину на нейлоновую, что значительно повысило уровень гигиены
Личное или общественное?
41% липчан считает, что любовь важнее карьеры, выяснили в ходе опроса сотрудники SuperJob. 30% ставят на первое место профессиональные успехи.
Тех, для кого чувства в приоритете, больше среди мужчин в возрасте от 35 до 45 лет – 50% и среди женщин до 35 лет - 39%.
Кинопремьеры
По четвергам на экраны кинотеатров выходят новые фильмы. Представляем наиболее любопытные новинки.
«Маленький шеф». Россия, 2025. Семейная комедия. Режиссёры Илья и Антон Чижиковы (6+).
Юный кулинар пытается предотвратить развод родителей. Комедия о рецепте семейного счастья.
В ролях: Роман Курцын, Ольга Лерман, Роман Мадянов.
«Качели». Россия, 2025. Комедия. Режиссёр Павел Тимофеев (16+).
В детстве накануне 8 марта Вите прилетело качелями по голове и он чудом выжил. С тех пор трое его друзей каждый год отмечают эту дату как второй день рождения товарища. Но в этот раз веселье заходит слишком далеко. Женам и девушкам героев придётся спасать парней от проблем и последствий затянувшейся вечеринки.
В ролях: Александра Бортич, Ольга Лерман, Игорь Яцко.
«Арлан. Решающий раунд». Казахстан, 2025. Спорт. Даулет Жумабаев (16+).
Ради спасения брата многообещающий боксер становится участником ожесточенных подпольных боев
В ролях: Никита Кологривый, Еркебулан Токтар, Улан Кайраласов.
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