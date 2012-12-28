Сегодня в Липецке: новая выставка, для суровых липецких женщин важнее работа, для мужчин - любовь

Сегодня весьма насыщенный день – концерты, спектакли, кинопремьеры.

Лето по тропическому сценарию продолжается: температура днём составит 19-21 градус, пройдут сильные дожди и грозы.















Отключение воды



С 9:00 перекроют холодную воду:

- ул. Студеновская, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а,39б, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 75а, 89, 91, 109, 109а, 109б, 109в, 109г,116, 116а, 120, 122, 122а, 122в, стр. 122д, 123, 124а, 126, 126а, 126б, 131, 159, 184, 187а, 188, 201, 205а.































Экспозиция включает работы различных авторов, жанров и стилей, отражая богатство женской души и творчества. Будет работать до 1 сентября.













Фото vk.com/center_by_fine_arts

В Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) в 19:00 на большом экране с помощью качественной музыкальной аппаратуры покажут прямую трансляцию концерта из Московской филармонии «Отзвуки театра. Музыка для арфы соло и в ансамбле» (12+).









День концертов откроют в 11:00 в Центральной городской библиотеке им. С. Есенина. Здесь состоится концерт «Вертикаль», посвященного жизни и творчеству Владимира Высоцкого (6+).









В ЛГАДТ им Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) продолжают выступать артисты музыкального театра из Крыма. В 19:00 они представят спектакль «Ромео и Джульетта» (12+).









А в драматическом театра на Соколе (пл. Константиновой, 3) в 18:30 на сцене разыграются пушкинские страсти в спектакле «Пиковая дама» (16+).









Автор определял своё произведение, как мистический анекдот в двух действиях. Что движет Германом? Только ли желание схватить удачу за хвост и разбогатеть в один миг, узнав тайну Графини? На этот вопрос предстоит ответить самим зрителям.





Продолжительность: 2 часа 15 минут с антрактом.





В ролях: Роман Курцын, Ева Смирнова, Ольга Тумайкина.









День рождения зубной щетки





26 июня 1780 года англичанин Вильям Эдис запустил первое промышленное производство зубных щеток. С этого времени она состояла из кости с отверстиями, через которые были пропущены пучки щетины, закрепленные клеем.





Впрочем, чистить зубы люди начали задолго до изобретения, в основном – пальцами или пучками щетины. В России Пётр издал указ, обязывающий представителей дворянского сословия чистить зубы перед встречей с иностранными гостями.











Пётр I





В 1938 году компания ORAL-B произвела настоящую революцию на рынке зубных щеток, впервые заменив традиционную животную щетину на нейлоновую, что значительно повысило уровень гигиены





Личное или общественное?





41% липчан считает, что любовь важнее карьеры, выяснили в ходе опроса сотрудники SuperJob. 30% ставят на первое место профессиональные успехи.

Тех, для кого чувства в приоритете, больше среди мужчин в возрасте от 35 до 45 лет – 50% и среди женщин до 35 лет - 39%.



















В ролях: Александра Бортич, Ольга Лерман, Игорь Яцко.

«Арлан. Решающий раунд». Казахстан, 2025. Спорт. Даулет Жумабаев (16+).



Ради спасения брата многообещающий боксер становится участником ожесточенных подпольных боев





В ролях: Никита Кологривый, Еркебулан Токтар, Улан Кайраласов.





- ул. Ильича, 31, 31а, стр. 31а;А с 10:00 неудобства будут вынуждены терпеть:- ул. 9 января, 1, 7, 10, 10/2, 10а;- ул. Елецкая, 8а, 1063, 67, 67а, 69, 71, 71а;- ул. Карьерная, 2;В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц ул. 9 января, Ватутина, Докучаева, Елецкой, Зелёной, Ильича, Карьерной, Ковалевской, Краснодонской, Лескова, Лобачевского, Матросова, О. Кошевого, Павлова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Студёновской, Украинской, Целинной, Цимлянской, переулков Лесного 1-го, Лесного 2-го, Моторного, Моторного 2-го, Садового, Садового 2-го, Спортивного, Театрального, Театрального 2-го.С 09:00 до 17:00 обесточат- ул. Адмирала Макарова;- ул. Ангарская;- ул. Балмочных, 6; 24;- ул. Березовая;- ул. Боровая;- ул. Зареченская,- ул. Земная;- ул. З. Космодемьянской;- ул. И.С. Бурлакова;- ул. Исполкомовская, 7;- ул. Московская, 6, 6в;- ул. О. Городовикова, 11;- ул. Передельческая;- ул. Прудная, 1, 1в, 1г, 1д;- ул. Рябиновая;- ул. Солнечная;- ул. Ферросплавная, 38а, 42, 43, 44;- ул. Циолковского, 31, 31а, 33, 33/2, 35, 35/2, 35а, 37/2, 39;- ул. Ю. Смирнова.Пробок сегодня немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями.В Центре изобразительных искусств (ул. Космонавтов, 98) в 17:00 состоится открытие 4-го сезона выставки «Женский пусть в искусстве»В программе произведения А.Дворжака, К.Дебюсси, Д.Шостаковича и других.Классика У.Шекспира, выраженная средствами современной режиссуры. Динамично и остросюжетно разворачивается печальная и вечная история о любви и смерти.В Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) продолжается фестиваль детских фильмов «Радуга». Сегодня в 10:00 юным зритеям покажут фильмРоссия, 2024. Спортивный. Режиссёр Максим МаксимовНикита Крюков — в прошлом успешный хоккеист, закончивший спортивную, а затем и агентскую карьеру из-за своего неуправляемого гнева. Внезапно ему приходит сообщение о смерти мамы. Он срывается в родной город. Но оказывается, что всё это интрига сводной сестры, чтобы помирить бывшего спортсмена с мамой. А ещё сестра играет в хоккей и у Крюкова появляется стимул тренировать её и сделать звездой. Рейтинг на Кинопоиске – 7,0.29% опрошенных не смогли выбрать между любовью и карьерой. Респонденты отмечают, что важен баланс: «Одно без другого теряет смысл»; «Любовь карьере не мешает».По четвергам на экраны кинотеатров выходят новые фильмы. Представляем наиболее любопытные новинки.Россия, 2025. Семейная комедия. Режиссёры Илья и Антон ЧижиковыЮный кулинар пытается предотвратить развод родителей. Комедия о рецепте семейного счастья.Роман Курцын, Ольга Лерман, Роман Мадянов.Россия, 2025. Комедия. Режиссёр Павел ТимофеевВ детстве накануне 8 марта Вите прилетело качелями по голове и он чудом выжил. С тех пор трое его друзей каждый год отмечают эту дату как второй день рождения товарища. Но в этот раз веселье заходит слишком далеко. Женам и девушкам героев придётся спасать парней от проблем и последствий затянувшейся вечеринки.