Общество
11 минут назад
Чиновники и строители пересчитают ямы на проспекте Победы
Через два года после реконструкции проезжая часть проспекта покрылась дырами.
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Наши читатели прислали короткий ролик, снятый в минувшие выходные — на видео дефекты асфальта на проспекте Победы у автовокзала.
Автор видео удивляется, почему на недавно отремонтированном проспекте столько дыр? Ведь именно участок проспекта подрядчик ООО «Руслан-1» закончил в 2021-м году. Этот же вопрос мы задали администрации Липецка.
— Заказчик реконструкции проспекта — городское управление строительства – уже отправило претензию подрядчику. Комиссионный выезд запланирован на эту неделю. Устранять недостатки подрядчик будет в рамках гарантийных обязательств. Ожидается, что работы начнутся, как только позволит погода.
Напомним, что спустя два года после реконструкции на проспекте уже была заметна колея.
Автор видео удивляется, почему на недавно отремонтированном проспекте столько дыр? Ведь именно участок проспекта подрядчик ООО «Руслан-1» закончил в 2021-м году. Этот же вопрос мы задали администрации Липецка.
— Заказчик реконструкции проспекта — городское управление строительства – уже отправило претензию подрядчику. Комиссионный выезд запланирован на эту неделю. Устранять недостатки подрядчик будет в рамках гарантийных обязательств. Ожидается, что работы начнутся, как только позволит погода.
Напомним, что спустя два года после реконструкции на проспекте уже была заметна колея.