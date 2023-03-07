Общество

11 минут назад

Чиновники и строители пересчитают ямы на проспекте Победы

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#БКД #реконструкция
Чиновники и строители пересчитают ямы на проспекте Победы

Через два года после реконструкции проезжая часть проспекта покрылась дырами.

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Наши читатели  прислали короткий ролик, снятый в минувшие выходные — на видео дефекты асфальта на проспекте Победы у автовокзала. 

Автор видео удивляется, почему на недавно отремонтированном проспекте столько дыр? Ведь именно участок проспекта подрядчик ООО «Руслан-1» закончил в 2021-м году. Этот же вопрос мы задали администрации Липецка.

— Заказчик реконструкции проспекта — городское управление строительства – уже отправило претензию подрядчику. Комиссионный выезд запланирован на эту неделю. Устранять недостатки подрядчик будет в рамках гарантийных обязательств. Ожидается, что работы начнутся, как только позволит погода.

Напомним, что спустя два года после реконструкции на проспекте уже была заметна колея
85
#БКД #реконструкция

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