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Тысяча тюльпанов и букет из сирени с пионами к 8 марта

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#цветы #8 марта
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Тысяча тюльпанов и букет из сирени с пионами к 8 марта

Два дня, 7 и 8 марта — самые важные в году для сотрудников цветочных магазинов.

С раннего утра в цветочных магазинах уже во всю кипит работа. Обычно седьмого марта цветы покупают для сотрудниц, восьмого — для близких. Антон приехал забирать цветы для коллег, предприятие, на котором он работает, заказало для сотрудниц тысячу тюльпанов.



— Мы заморочились за месяц над тем, как устроить праздник. Тюльпан — весенний цветок, а 8 марта — единственный праздник после зимы, когда можно порадовать и себя и женщин, — пояснил Антон.

Самым популярным цветком в первые дни весны, конечно же, является тюльпан. Поэтому флористы еще называют весенние дни «тюльпановой лихорадкой». А на втором месте по популярности оказались отнюдь не розы, а хризантемы, возможно, потому что долго не вянут.



Розы замыкают тройку лидеров.



Почетное четвертое место заняли гипсофилы. В последнее время они все больше входят в моду.



Еще один популярный в Международный женский день цветок — мимоза во флористических лавках практически не встречается. Оказывается, он очень привередливый, быстро темнеет и портится, поэтому флористы с ним не любят работать. Мимозы чаще продают на улицах.

Есть любители покупать цветы в горшках. Тут в фаворитах орхидеи и цикламены.



Модными становятся цветы нетипичной расцветки. «Такие букеты заказывают, чтобы надолго запомнились своей необычностью», пояснила флорист Татьяна.



Кстати, хризантемы и тюльпаны для достижения желаемого цвета специально красят, добавляя красители в воду.



Самый бюджетный вариант — один тюльпан обойдется примерно в 60 рублей. Цена дорогих букетов ограничена только финансовыми возможностями покупателей. Флорист Сергей рассказал о том, как продал к 8 марта букет стоимостью в 31 тысячу рублей. Он был не очень большой, но состоял из пионов и сирени, которые любит избранница покупателя. Для начала марта это экзотические цветы, их пришлось специально заказывать.

Если раньше в магазинах было около 80% импортных цветов, то сейчас все больше продукции от российских поставщиков. Импортозамещение на цветочном рынке заработало.






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#цветы #8 марта
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Комментарии (1)

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Витекк

54 минуты назад
И аллергия, аллергия на цветы. Это вам не дикорастущие ромашки
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