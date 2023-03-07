Общество
сегодня, 11:59
Тысяча тюльпанов и букет из сирени с пионами к 8 марта
Два дня, 7 и 8 марта — самые важные в году для сотрудников цветочных магазинов.
С раннего утра в цветочных магазинах уже во всю кипит работа. Обычно седьмого марта цветы покупают для сотрудниц, восьмого — для близких. Антон приехал забирать цветы для коллег, предприятие, на котором он работает, заказало для сотрудниц тысячу тюльпанов.
— Мы заморочились за месяц над тем, как устроить праздник. Тюльпан — весенний цветок, а 8 марта — единственный праздник после зимы, когда можно порадовать и себя и женщин, — пояснил Антон.
Самым популярным цветком в первые дни весны, конечно же, является тюльпан. Поэтому флористы еще называют весенние дни «тюльпановой лихорадкой». А на втором месте по популярности оказались отнюдь не розы, а хризантемы, возможно, потому что долго не вянут.
Розы замыкают тройку лидеров.
Почетное четвертое место заняли гипсофилы. В последнее время они все больше входят в моду.
Еще один популярный в Международный женский день цветок — мимоза во флористических лавках практически не встречается. Оказывается, он очень привередливый, быстро темнеет и портится, поэтому флористы с ним не любят работать. Мимозы чаще продают на улицах.
Есть любители покупать цветы в горшках. Тут в фаворитах орхидеи и цикламены.
Модными становятся цветы нетипичной расцветки. «Такие букеты заказывают, чтобы надолго запомнились своей необычностью», пояснила флорист Татьяна.
Кстати, хризантемы и тюльпаны для достижения желаемого цвета специально красят, добавляя красители в воду.
Самый бюджетный вариант — один тюльпан обойдется примерно в 60 рублей. Цена дорогих букетов ограничена только финансовыми возможностями покупателей. Флорист Сергей рассказал о том, как продал к 8 марта букет стоимостью в 31 тысячу рублей. Он был не очень большой, но состоял из пионов и сирени, которые любит избранница покупателя. Для начала марта это экзотические цветы, их пришлось специально заказывать.
Если раньше в магазинах было около 80% импортных цветов, то сейчас все больше продукции от российских поставщиков. Импортозамещение на цветочном рынке заработало.
— Мы заморочились за месяц над тем, как устроить праздник. Тюльпан — весенний цветок, а 8 марта — единственный праздник после зимы, когда можно порадовать и себя и женщин, — пояснил Антон.
Самым популярным цветком в первые дни весны, конечно же, является тюльпан. Поэтому флористы еще называют весенние дни «тюльпановой лихорадкой». А на втором месте по популярности оказались отнюдь не розы, а хризантемы, возможно, потому что долго не вянут.
Розы замыкают тройку лидеров.
Почетное четвертое место заняли гипсофилы. В последнее время они все больше входят в моду.
Еще один популярный в Международный женский день цветок — мимоза во флористических лавках практически не встречается. Оказывается, он очень привередливый, быстро темнеет и портится, поэтому флористы с ним не любят работать. Мимозы чаще продают на улицах.
Есть любители покупать цветы в горшках. Тут в фаворитах орхидеи и цикламены.
Модными становятся цветы нетипичной расцветки. «Такие букеты заказывают, чтобы надолго запомнились своей необычностью», пояснила флорист Татьяна.
Кстати, хризантемы и тюльпаны для достижения желаемого цвета специально красят, добавляя красители в воду.
Самый бюджетный вариант — один тюльпан обойдется примерно в 60 рублей. Цена дорогих букетов ограничена только финансовыми возможностями покупателей. Флорист Сергей рассказал о том, как продал к 8 марта букет стоимостью в 31 тысячу рублей. Он был не очень большой, но состоял из пионов и сирени, которые любит избранница покупателя. Для начала марта это экзотические цветы, их пришлось специально заказывать.
Если раньше в магазинах было около 80% импортных цветов, то сейчас все больше продукции от российских поставщиков. Импортозамещение на цветочном рынке заработало.
Витекк