Общество

сегодня, 10:15

На улице 8 Марта образовался провал

14 1403
#ЖКХ
3
На улице 8 Марта образовался провал

Управляющая компания уже приступила к работам.

На улице 8 Марта у четвёртого подъезда дома 22/2 прямо на выходе из дома образовался провал.

«Может, если ещё кто-нибудь кинет заявку в управляющую компанию, нас наконец-таки услышат??? Пока что управляющая компания положила просто поддон из досок, который вот-вот так же провалится», — возмущаются жильцы дома в соцсетях.

Как сообщил GOROD48 и.о. руководителя Госжилинспекции Липецкой области Юрий Букреев, раньше этот дом обслуживала «Липецкая УК», сейчас она сменила название на управляющую организацию «Маяк». Госжилинспекция уже организовала проверку по этой ситуации.

- Произошло частичное обрушение бетонного основания входной группы 4-го подъезда многоквартирного дома №22/2 по улице 8 Марта Липецка. Многоквартирный дом в управлении ООО «УО «Маяк». В настоящее время управляющей организацией ООО «УО «Маяк» ведутся работы по обеспечению исправного состояния бетонного основания входной группы. В понедельник планируют работы по бетонированию, так как песок должен осесть. Во вторник будет проведена проверка, если ситуация не исправится, будут приняты меры, в том числе административного воздействия, - рассказал GOROD48 Юрий Букреев.

В управляющей организации «Маяк» уверили GOROD48, что работы по ремонту входной группы там начались ещё вчера и сегодня они продолжаются. 

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«Это обычная, рядовая ситуация, ничего страшного не произошло, просто дом старый», - добавили в управляющей организации.

Фото -  vk.com/lipa48
14 1403
#ЖКХ
3

Комментарии (14)

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Товарищ Сталин.

21 минуту назад
У нас во всей стране образовался провал.
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Везде нужен пинок.

24 минуты назад
В, Это после того как написали во все инстанции? А до них лично писала ранее не доходили?
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В

35 минут назад
Это старая фото от утро 9 марта, там со вчерашнего дня во всю ведутся работы. Зачем писать неправду? Я живу напротив и всё мне видно.
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Лицензию отозвать

45 минут назад
У этой Липецкой УК - Маяк. За 10 лет ни одной реакции не было на проблеме в подъезде
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из открытых источников

55 минут назад
Судебные дела Арбитражные дела с участием ООО "Липецкая УК" ----- 233 дела на сумму 58 млн руб.
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Интересно

57 минут назад
Гость48, что именно пишите ? Озвучьте хоть одну проблему , как и в какие сроки её решили при помощи всевозможных инстанций про которые вы здесь постоянно рассказываете .
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А что так ? )))))))))))))))))))))))))))))

сегодня, 10:40
Липецкая УК», сейчас она сменила название на управляющую организацию «Маяк».
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097

сегодня, 10:39
Прям как двенадцать стульев, провал, надо деньги за вход брать
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Гость48

сегодня, 10:35
Пишите через ГИС ЖКХ в УК, а если бездействуют, то в госжилинспекцию. Также я пишу г-ну Артамонову "Развиваем Липецкую область вместе." есть телеграмм канал и сайт. И все заявки через ЕДС.
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НОВЫЕ СЛОВА

сегодня, 10:34
Лудше, деетельность. Вы в школу ходили ?
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