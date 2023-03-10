На улице 8 Марта образовался провал

Управляющая компания уже приступила к работам.









«Это обычная, рядовая ситуация, ничего страшного не произошло, просто дом старый», - добавили в управляющей организации.



Фото - vk.com/lipa48

«Это обычная, рядовая ситуация, ничего страшного не произошло, просто дом старый», - добавили в управляющей организации.

На улице 8 Марта у четвёртого подъезда дома 22/2 прямо на выходе из дома образовался провал.«Может, если ещё кто-нибудь кинет заявку в управляющую компанию, нас наконец-таки услышат??? Пока что управляющая компания положила просто поддон из досок, который вот-вот так же провалится», — возмущаются жильцы дома в соцсетях.Как сообщил GOROD48 и.о. руководителя Госжилинспекции Липецкой области Юрий Букреев, раньше этот дом обслуживала «Липецкая УК», сейчас она сменила название на управляющую организацию «Маяк». Госжилинспекция уже организовала проверку по этой ситуации.- Произошло частичное обрушение бетонного основания входной группы 4-го подъезда многоквартирного дома №22/2 по улице 8 Марта Липецка. Многоквартирный дом в управлении ООО «УО «Маяк». В настоящее время управляющей организацией ООО «УО «Маяк» ведутся работы по обеспечению исправного состояния бетонного основания входной группы. В понедельник планируют работы по бетонированию, так как песок должен осесть. Во вторник будет проведена проверка, если ситуация не исправится, будут приняты меры, в том числе административного воздействия, - рассказал GOROD48 Юрий Букреев.В управляющей организации «Маяк» уверили GOROD48, что работы по ремонту входной группы там начались ещё вчера и сегодня они продолжаются.