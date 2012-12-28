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сегодня, 10:27
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В поле нашли труп

Мужчину искали с 11 июня.

25 июня в поле у села Путятино Добровского округа нашли труп. Личность мужчины уже установлена — это 83-летний житель села, который с 11 июня числился пропавшим без вести. 

— Обстоятельства и причины смерти мужчины устанавливаются, проводится проверка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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Комментарии (3)

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Город 48
17 минут назад
Очень жаль
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Дима
38 минут назад
Печально очень. Соболезную.
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Лиза
49 минут назад
Печально... соболезнование родным и близким...
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