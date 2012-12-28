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Происшествия
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сегодня, 10:27
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В поле нашли труп
Мужчину искали с 11 июня.
— Обстоятельства и причины смерти мужчины устанавливаются, проводится проверка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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