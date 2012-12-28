В поле нашли труп

Мужчину искали с 11 июня.

25 июня в поле у села Путятино Добровского округа нашли труп. Личность мужчины уже установлена — это 83-летний житель села, который с 11 июня числился пропавшим без вести.— Обстоятельства и причины смерти мужчины устанавливаются, проводится проверка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.