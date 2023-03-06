Общество

45 минут назад

На семи улицах Липецка отключат холодную воду

403
#отключения
На семи улицах Липецка отключат холодную воду

7 марта «РВК-Липецк» проведет плановые ремонтные работы на своих сетях в двух районах города – с отключениями холодной воды столкнутся жители семи улиц. 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Маяковского, Арктической, 20-го Партсъезда, Красной – машина с водой будет находиться по адресу: улица Маяковского, 33б. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в районе Новолипецка: в домах №№ 5, 5а по проспекту Мира, №№ 5, 7, 13 по улице Дзержинского, № 6 по улице адмирала Макарова. Подвоз воды будет организован по адресу: проспект Мира, 5а.

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

7 марта плановые работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго» - с 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 6 по улице Сокольской в селе Сселки и № 6 в садоводчестве «Металлург-6». 

403
#отключения

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