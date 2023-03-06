Происшествия

сегодня, 09:59

Шесть краж за один день: подозревают 22-летнюю москвичку

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#кража
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Шесть краж за один день: подозревают 22-летнюю москвичку

Всего молодую женщину подозревают в 12 преступлениях, 4 из которых произошли в Орловской и Курской областях.

В Липецке завершено расследование уголовного дела по обвинению 22-летней жительницы Москвы в серии краж из сетевых гипермаркетов бытовой техники.

Как сообщает пресс-служба полиции, только за один день, 29 января прошлого года подозреваемой удалось совершить шесть краж. Её добычей становились внешние жесткие диски, электробритвы, беспроводные наушники и мыши, диски с программным обеспечением, электронные книги.

Похищенное женщина прятала в свою сумку и беспрепятственно покидала торговые залы магазинов.

«Полицейскими установлена причастность обвиняемой к совершению 12 преступлений, 4 из которых она совершила в Орловской и Курской областях. Сумма причиненного материального ущерба превысила 176 тысяч рублей. Похищенное имущество москвичка продавала, а полученные деньги - свыше 35 тысяч рублей потратила на личные нужды», - сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Теперь подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.
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#кража
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Комментарии (1)

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Вот так вот

43 минуты назад
А шо, в гипермаркетах нет сигнализации при проходе с бытовыхой? Надысь, купила наушник, а охранник бирку магнитную с него не снял, мол, проходите, ничего такого...А когда суналась в продуктовый, там запищало! На меня смотрели как на форофку, директор магазина выскочила как полоумная...Везде в Липецке бардак! Такой он Липецк, что ажно москвичи приезжают здесь тырить
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