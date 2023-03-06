Шесть краж за один день: подозревают 22-летнюю москвичку

Всего молодую женщину подозревают в 12 преступлениях, 4 из которых произошли в Орловской и Курской областях.

В Липецке завершено расследование уголовного дела по обвинению 22-летней жительницы Москвы в серии краж из сетевых гипермаркетов бытовой техники.



Как сообщает пресс-служба полиции, только за один день, 29 января прошлого года подозреваемой удалось совершить шесть краж. Её добычей становились внешние жесткие диски, электробритвы, беспроводные наушники и мыши, диски с программным обеспечением, электронные книги.



Похищенное женщина прятала в свою сумку и беспрепятственно покидала торговые залы магазинов.



«Полицейскими установлена причастность обвиняемой к совершению 12 преступлений, 4 из которых она совершила в Орловской и Курской областях. Сумма причиненного материального ущерба превысила 176 тысяч рублей. Похищенное имущество москвичка продавала, а полученные деньги - свыше 35 тысяч рублей потратила на личные нужды», - сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Теперь подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.