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14 минут назад
Обвиняемым по даче взятки в миллион долларов продлили арест до 10 декабря
Обвиняемых двое — это адвокат и его клиент. За миллион долларов они пытались подкупить липецких полицейских.
«По версии следствия, в декабре 2023 года — марте 2024 года адвокат Адвокатской палаты Московской области в интересах своего клиента и неустановленной группы лиц выступил в качестве посредника по достижению соглашения с сотрудниками уголовного розыска, чтобы те не проводили оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу о краже имущества клиентов липецкого филиала одного из банков. Но о привлекательном предложении полицейские уведомили свое руководство и после этого начался оперативный эксперимент. Согласно достигнутой адвокатом договоренности, 13 марта 2024 года взяткодатель прибыл в Данковский район для передачи миллиона долларов (по курсу Центрального банка Российской Федерации на 13 марта 2024 года — 90 881 800 рублей) в качестве взятки. Передав сумку с деньгами, подсудимый скрылся. Но передача денег уже проходила под контролем сотрудников УФСБ и УЭБиПК России по Липецкой области, которым полицейские заранее сообщили о планируемом коррупционном преступлении», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Вчера суд рассмотрел ходатайство о продлении обвиняемым срока содержания под стражей до 10 декабря 2025 года. Судебное следствие продолжается.
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