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14 минут назад

Обвиняемым по даче взятки в миллион долларов продлили арест до 10 декабря

Обвиняемых двое — это адвокат и его клиент. За миллион долларов они пытались подкупить липецких полицейских.

Данковский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела  45-летнего уроженца Ивановской области и его адвоката, обвиняемых в даче взятки должностному лицу группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (по части пятой статьи 291 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (по части четвёртой статьи 291.1 УК РФ).

«По версии следствия, в декабре 2023 года — марте 2024 года адвокат Адвокатской палаты Московской области в интересах своего клиента и неустановленной группы лиц выступил в качестве посредника по достижению соглашения с сотрудниками уголовного розыска, чтобы те не проводили оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу о краже имущества клиентов липецкого филиала одного из банков. Но о привлекательном предложении полицейские уведомили свое руководство и после этого начался оперативный эксперимент. Согласно достигнутой адвокатом договоренности, 13 марта 2024 года взяткодатель прибыл в Данковский район для передачи миллиона долларов (по курсу Центрального банка Российской Федерации на 13 марта 2024 года — 90 881 800 рублей) в качестве взятки. Передав сумку с деньгами, подсудимый скрылся. Но передача денег уже проходила под контролем сотрудников УФСБ и УЭБиПК России по Липецкой области, которым полицейские заранее сообщили о планируемом коррупционном преступлении», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Вчера суд рассмотрел ходатайство о продлении обвиняемым срока содержания под стражей до 10 декабря 2025 года. Судебное следствие продолжается.



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