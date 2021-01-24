Неделя 48
сегодня, 08:00
«Как дальше жить и где ж нам парковаться?»
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Итоги недели.
Главным событием минувшей недели, очевидно, стали протестные российские акции в поддержку Алексея Навального. Везде они были не санкционированы властями. Впрочем, организаторы акций легитимностью митингов и шествий особо и не заморачивались (см. «Уведомление о проведении шествия в защиту Алексея Навального администрация Липецка не получала»). В свою очередь, власти пытались их всячески предотвратить. Доходило до абсурда: в школах Липецка учителя пугали подростков отчислением в случае участия в шествиях.
Но вчера «Липчане собрались на несогласованную акцию». Около тысячи человек всех возрастов пришли на площадь Победы, затем спустились вниз по улице Советской и поднялись на улицу Зегеля. Полицейские через мегафоны сначала предупреждали собравшихся о незаконности их действий, а потом задержали несколько десятков участников уличного протеста.
Давай замерзнем, чтобы согреться!
А в начале недели в Липецке прошли крещенские купания. В ночь с 18 на 19 января несмотря на 20-градусный мороз «Чуть меньше полутора тысяч человек пришли к крещенским купелям». Очереди к прорубям выстроились даже в тех местах, в которых «Источники и родники не прошли проверку перед Крещением» на санитарно-химические и микробиологические показатели. Возможно, потому, что верующие были уверены в чистоте любой воды в Крещенский Сочельник. Тем более, что «В Христо-Рождественском соборе прошёл чин освящения воды», который провел митрополит Липецкий и Задонский Арсений.
Только в минувшую пятницу в регионе 20-градусные морозы сменила оттепель. А до нее минусовая температура приводила к курьезам (см. «11-летний мальчик лизнул забор школы и примерз») и трагедиям (см. «Четырем пациентам ожогового отделения грозят ампутации после обморожений конечностей»).
В нашем зоопарке «В лютые морозы липецким животным меняют рацион». По этой же причине на этой неделе не работали елецкие школы. GOROD48 сообщил, что «В липецкой ночлежке практически нет свободных мест» - из-за холодов ее постояльцам разрешили оставаться в ней и днем.
Но детворе все было нипочем: на этой неделе они на полную катушку предавались зимним забавам. Правда, в Данкове едва не случилась беда: «13-летний мальчик выкатился на «ватрушке» под колеса автомобиля», но отделался, к счастью, только сотрясением мозга.
Тариф: «Просто плати!»
На этой неделе удрученная изобилием ЧП на городских коммуникация с начала отопительного сезона глава Липецка «Евгения Уваркина взяла «коммуналку» под личный контроль». Мэр намерена разобраться с оперативностью «Квадры» и ЛГЭКа в реакции на устранение инцидентов, в результате которых без тепла и воды по полдня и больше сидят десятки тысяч горожан.
Но не успела глава Липецка оповестить об этом в своем Instagram, как тут же GOROD48 сообщил о том, что «Жители Косырёвки с вечера замерзают в своих домах». По словам энергетиков, тому виной морозы, из-за чего трансформаторы не выдерживают роста энергопотребления, в разы превышающие плановые и даже предельно допустимые значения работы сетей. А вечером того же дня «Из-за прорванной трубы затопило две улицы в центре Липецка». На улице Пролетарской возле дома №12 лопнула магистраль… 1954 года рождения! Потоки воды залили улицу от здания Правобережного ЗАГСа до перекрестка с улицей Плеханова.
А «По факту получения двумя липчанами ожогов кипятком на улице Стаханова возбуждено уголовное дело». Следствие изъяло с места ЧП, в котором пострадали двое липчан, фрагмент трубы с трещиной. «Обварившихся в промоине на улице Стаханова доставили в центр хирургии им. А.В. Вишневского», где им предстоит ряд операций.
Эта коммунальная авария с жертвами взволновала депутатов Липецкого горсовета. В минувший вторник в его стенах парламентарии с пристрастием опросили руководителя МУП «Теплосеть» Николая Бондаревского, который, впрочем, умыл руки. Он заявил, что злосчастная труба на Стаханова принадлежит не муниципалитету, а «Квадре», и что вообще на такие ЧП стоит реагировать философски (см. «То ли мы на самолете разобьемся, то ли нас может задавить машина...»). Поэтому все шишки собрал главный инженер ПП «Липецкие тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» Алексей Пшеничников.
Из его ответов на вопросы следовало, что металлические трубы ржавеют по причине попадания в подземные коммуникации талых и дождевых вод, что в Липецке при обилии «управляшек» отсутствует централизованная аварийная диспетчерская, что на местах порывов не вовремя появляются представители других РСО, без которых сложно начинать раскопки. И вообще, компании не хватает двух периодов по 14 суток для ремонтов всех ветхих сетей. Поэтому «Сроки отключения горячей воды в Липецке нужно увеличивать...».
Такие рассуждения не понравились руководству мэрии. Куратор сферы ЖКХ, первый заместитель главы Липецка Константин Востриков сказал, что ему было странно слышать, что после гидравлических испытаний, которые проходят каждый год с давлением в сети, «прилично превышающем рабочее», вдруг за несколько месяцев у дома № 29а по улице Стаханова вдруг сгнила труба. Также чиновника удивили заявления Алексея Пшеничникова о том, что ресурсоснабжающей организации мало месяца, во время которых липчане живут без горячей воды, для того, чтобы ликвидировать порывы на сетях (см. «Константин Востриков: «УГС Липецка будет жестко относиться к срокам ремонта сетей теплоснабжения»).
У такой фактуры не бывает другой культуры
«Новым заместителем главы города назначена Ирина Артемова». Мать троих детей и выходец из Сбера заменила Ольгу Углеву, уволившуюся с должности вице-мэра 15 января. Заместителем главы Липецка, таким образом, Углева не проработала и года. В свою очередь, Углева сменила Кирилла Рыжкова, который также проработал вице-мэром меньше года.
Вообще, с этой должностью мэрии не везет. Ни Владимир Мигита при мэре Михаиле Гулевском, ни Александр Лысов с Екатериной Белокопытовой при Сергее Иванове, ни Кирилл Рыжков с Ольгой Углевой при главе Липецка Евгении Уваркиной так и не смогли зафонтанировать идеями увеличения собственных доходов муниципалитета. Теперь на эту скользкую дорожку ступила бывший банкир Ирина Артемова.
Вот как прокомментировали эту популярную новость наши читатели:
Интересно: «А в каких именно сферах она разбирается? Какие имеет достижения? Женщине 38 лет, имеет 3 детей, это 9 лет декрета. Получается не очень-то и большой стаж работы».
Безработный липчанин: «Земляки, а когда успели провести конкурс на эту вакансию? Углёва уволилась 15.01.21 в пятницу вечером, я в понедельник 18.01.21 пришел мэрию к открытию, захожу в отдел кадров, достаю им резюме, а они мне в ответ - кандидат на должность вице-мэра уже найден. Это как так? Спрашиваю а когда же конкурсная комиссия заседала? В ответ — тишина».
Сергей Ф.: «Вы просто все завидуете ярким, умным, красивым дамам, которые всего в жизни добились сами. Отличная команда у Евгении Юрьевны! Вперед, Ирина Владимировна, только вперед! Профессиональных успехов, драйва и новых свершений!»
Ирине Артемовой предстоит курировать земельные вопросы. А между тем еще до ее прихода в мэрии решили «Под снос в Липецке планируют пустить сразу несколько старых жилых массивов». Расселением горожан из ветхого и аварийного жилья займутся некие инвесторы. Территориями, где ждут и инвесторов, стали кварталы в границах улиц Гагарина, Нестерова, Качалова и переулка Попова (район нефтебазы); улиц Гагарина-Ленина-Зегеля и Желябова (центр города); улиц Ивана Франко, Ушинского и переулка Курако (Сокол); улиц Осипенко, 9 Мая, Расковой, проспекта Мира (Новолипецк); улиц Волгоградской, Ленинградской, Студенческой и улиц Краснознаменной, Жуковского, Юбилейной (поселок ЛТЗ); улицы Радиаторной (центр города) и улицы Спиртозаводской (Новолипецк).
И тут же - новый прожект: «За железнодорожным вокзалом построят миниполис в стиле XVIII века по мотивам Бродвея»!
О, сколько громких заявлений на счет появления в Липецке новых архитектурных решений было сделано за последнее десятилетие, но на поверку они оказывались мыльными пузырями. Если что и появлялось в городе, то жуткие «человейники» от 17 этажей и выше, ничего общего не имеющими с ведущими концепциями урбанистики конца ХХ - начала ХХI века. Впрочем, «Главный архитектор Липецкой области приглашает...». Наида Исматуллаева устраивает мозговые штурмы молодых специалистов в сфере градостроительства и архитектуры. Но это смешно, поскольку музыку тут заказывают крупные застройщики, которым плевать на удобства горожан, ведь главное - втюхать квадратные метры. А там - хоть трава не расти!
Порой отдых может стать делом всей жизни чиновника
«В Липецкой области назначили начальника управления культуры и туризма». 30-летняя Кристина Наролина, родственница второго липецкого губернатора, лишилась приставки и.о., с которой чиновница руководила ведомством с 10 января 2020 года.
Так совпало, что на этой неделе председатель департамента культуры и туризма мэрии Сергей Малько рассказывал депутатам о развитии туризма в Липецке. Ничего нового от чиновника парламентарии не услышали. Наверное, потому, что еще два года назад на таком же заседании в горсовете этот чиновник признал тот факт, что «Туризм в Липецке - на зачаточном уровне». А ведь тогда в мэрии облизывались на 5 млрд рублей федеральной программы внутреннего и въездного туризма. Но этим мечтам не было суждено сбыться. А в прошлом году и в этом бюджет ведомства Сергея Малько настолько копеечный, что ничего толкового из них и не выжать.
Но главное в другом. О каком туризме в Липецке может идти речь? Чем наш город может удивить русского туриста (иностранцы сюда если и приезжают, то по делам - на НЛМК и свои заводы в свободных экономических зонах)? Липецку, похвастаться нечем! Здесь нет ни моря, ни хотя бы просторной и чистой реки. Здесь нет ни гор, ни леса. А в самом городе до сих пор нет ни одного уличного туалета. Почти все, что у нас было ценного исторического, разрушили коммунисты и временщики из числа строителей современной России (см. «Из Шамоновской мельницы в Липецке хотят сделать атмосферное место отдыха»). Если у города нет исторических объектов, то о каком туризме может идти речь (см. «Решившая построить в Липецке горнолыжную базу компания разорилась»).
Всеми этими вопросами в горсовете задавались еще пять лет назад. Но ни каких иных «фишек» кроме НЛМК, «уникальной минералки», «шикарного авиацентра» и разлитой в бутылки-матрешки водки депутаты так тогда и не предложили. Остается одна надежда - на реализацию заявленного в конце минувшего года главой Липецка Евгений Уваркиной мега-проекта - строительства на окраине Нижнего парка «крупнейшего в стране тематического парка развлечений».
Не стоит, кстати, ждать липчанам здания для муниципального театра, билеты на спектакли которого, по словам Сергея Малько, даже дороже, чем в областном театре драмы имени Льва Толстого.
- Страшно называть дату, когда в последний раз в Липецке открывали школу искусств. Не на нашем веку, это точно. В Липецке, например, есть юго-западный жилой массив. А в нем - одна переполненная музыкальная школа в 19 микрорайоне. Если бы о ее сверхнаполняемости узнал Роспотребнадзор, он бы ее тут же закрыл! Мы надеемся на участие в федеральном финансировании, но таких программ, в которые попал бы Липецк, нет. Но мы все время ищем какие-то варианты, - сказал Сергей Малько.
Переболела? Гуляй смело!
С понедельника по субботу на этой неделе COVID-19 официально заболел 771 липчанин. От болезни скончались 26 липчан. С начала инфекции 15 653 человека выздоровели.
В минувший понедельник в России началась массовая вакцинация от коронавируса. Поручение об этом на прошлой неделе дал президент Владимир Путин. «В Липецкую область поступило 16 000 доз вакцины от COVID-19». Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Записаться на вакцинацию можно по телефону ЕДС 8 800 450 48 48. «В липецких детских садах и школах собирают данные о желающих сделать прививку от коронавируса». Кроме того, можно позвонить в поликлинику по месту жительства.
- Болезнь не пойдет на спад без вакцинации. Нам нужно организовать, в связи с указом президента, массовую вакцинацию. Липецкая область должна быть лидером по скорости вакцинации, - отметил губернатор (см. «Игорь Артамонов: «В день необходимо вакцинировать 2-2,5 тысячи человек»).
GOROD48 спросил липчан: «Вы будете делать прививку от коронавируса?» У липчан на улице к прививке отношение неоднозначное. Большинство из опрошенных заявили, что не хотят вакцинироваться. Зато те, кто решил сделать прививку, все продумали и пойдут в поликлинику осознанно. Некоторые даже считают, что благодаря прививке сохранят жизнь. Достаточно много было и не определившихся горожан. Эти граждане еще только собираются посоветоваться с врачами и родными, только потом примут решение.
Но вчера «Липчане собрались на несогласованную акцию». Около тысячи человек всех возрастов пришли на площадь Победы, затем спустились вниз по улице Советской и поднялись на улицу Зегеля. Полицейские через мегафоны сначала предупреждали собравшихся о незаконности их действий, а потом задержали несколько десятков участников уличного протеста.
Давай замерзнем, чтобы согреться!
А в начале недели в Липецке прошли крещенские купания. В ночь с 18 на 19 января несмотря на 20-градусный мороз «Чуть меньше полутора тысяч человек пришли к крещенским купелям». Очереди к прорубям выстроились даже в тех местах, в которых «Источники и родники не прошли проверку перед Крещением» на санитарно-химические и микробиологические показатели. Возможно, потому, что верующие были уверены в чистоте любой воды в Крещенский Сочельник. Тем более, что «В Христо-Рождественском соборе прошёл чин освящения воды», который провел митрополит Липецкий и Задонский Арсений.
Только в минувшую пятницу в регионе 20-градусные морозы сменила оттепель. А до нее минусовая температура приводила к курьезам (см. «11-летний мальчик лизнул забор школы и примерз») и трагедиям (см. «Четырем пациентам ожогового отделения грозят ампутации после обморожений конечностей»).
В нашем зоопарке «В лютые морозы липецким животным меняют рацион». По этой же причине на этой неделе не работали елецкие школы. GOROD48 сообщил, что «В липецкой ночлежке практически нет свободных мест» - из-за холодов ее постояльцам разрешили оставаться в ней и днем.
Но детворе все было нипочем: на этой неделе они на полную катушку предавались зимним забавам. Правда, в Данкове едва не случилась беда: «13-летний мальчик выкатился на «ватрушке» под колеса автомобиля», но отделался, к счастью, только сотрясением мозга.
Тариф: «Просто плати!»
На этой неделе удрученная изобилием ЧП на городских коммуникация с начала отопительного сезона глава Липецка «Евгения Уваркина взяла «коммуналку» под личный контроль». Мэр намерена разобраться с оперативностью «Квадры» и ЛГЭКа в реакции на устранение инцидентов, в результате которых без тепла и воды по полдня и больше сидят десятки тысяч горожан.
Но не успела глава Липецка оповестить об этом в своем Instagram, как тут же GOROD48 сообщил о том, что «Жители Косырёвки с вечера замерзают в своих домах». По словам энергетиков, тому виной морозы, из-за чего трансформаторы не выдерживают роста энергопотребления, в разы превышающие плановые и даже предельно допустимые значения работы сетей. А вечером того же дня «Из-за прорванной трубы затопило две улицы в центре Липецка». На улице Пролетарской возле дома №12 лопнула магистраль… 1954 года рождения! Потоки воды залили улицу от здания Правобережного ЗАГСа до перекрестка с улицей Плеханова.
А «По факту получения двумя липчанами ожогов кипятком на улице Стаханова возбуждено уголовное дело». Следствие изъяло с места ЧП, в котором пострадали двое липчан, фрагмент трубы с трещиной. «Обварившихся в промоине на улице Стаханова доставили в центр хирургии им. А.В. Вишневского», где им предстоит ряд операций.
Эта коммунальная авария с жертвами взволновала депутатов Липецкого горсовета. В минувший вторник в его стенах парламентарии с пристрастием опросили руководителя МУП «Теплосеть» Николая Бондаревского, который, впрочем, умыл руки. Он заявил, что злосчастная труба на Стаханова принадлежит не муниципалитету, а «Квадре», и что вообще на такие ЧП стоит реагировать философски (см. «То ли мы на самолете разобьемся, то ли нас может задавить машина...»). Поэтому все шишки собрал главный инженер ПП «Липецкие тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» Алексей Пшеничников.
Из его ответов на вопросы следовало, что металлические трубы ржавеют по причине попадания в подземные коммуникации талых и дождевых вод, что в Липецке при обилии «управляшек» отсутствует централизованная аварийная диспетчерская, что на местах порывов не вовремя появляются представители других РСО, без которых сложно начинать раскопки. И вообще, компании не хватает двух периодов по 14 суток для ремонтов всех ветхих сетей. Поэтому «Сроки отключения горячей воды в Липецке нужно увеличивать...».
Такие рассуждения не понравились руководству мэрии. Куратор сферы ЖКХ, первый заместитель главы Липецка Константин Востриков сказал, что ему было странно слышать, что после гидравлических испытаний, которые проходят каждый год с давлением в сети, «прилично превышающем рабочее», вдруг за несколько месяцев у дома № 29а по улице Стаханова вдруг сгнила труба. Также чиновника удивили заявления Алексея Пшеничникова о том, что ресурсоснабжающей организации мало месяца, во время которых липчане живут без горячей воды, для того, чтобы ликвидировать порывы на сетях (см. «Константин Востриков: «УГС Липецка будет жестко относиться к срокам ремонта сетей теплоснабжения»).
У такой фактуры не бывает другой культуры
«Новым заместителем главы города назначена Ирина Артемова». Мать троих детей и выходец из Сбера заменила Ольгу Углеву, уволившуюся с должности вице-мэра 15 января. Заместителем главы Липецка, таким образом, Углева не проработала и года. В свою очередь, Углева сменила Кирилла Рыжкова, который также проработал вице-мэром меньше года.
Вообще, с этой должностью мэрии не везет. Ни Владимир Мигита при мэре Михаиле Гулевском, ни Александр Лысов с Екатериной Белокопытовой при Сергее Иванове, ни Кирилл Рыжков с Ольгой Углевой при главе Липецка Евгении Уваркиной так и не смогли зафонтанировать идеями увеличения собственных доходов муниципалитета. Теперь на эту скользкую дорожку ступила бывший банкир Ирина Артемова.
Вот как прокомментировали эту популярную новость наши читатели:
Интересно: «А в каких именно сферах она разбирается? Какие имеет достижения? Женщине 38 лет, имеет 3 детей, это 9 лет декрета. Получается не очень-то и большой стаж работы».
Безработный липчанин: «Земляки, а когда успели провести конкурс на эту вакансию? Углёва уволилась 15.01.21 в пятницу вечером, я в понедельник 18.01.21 пришел мэрию к открытию, захожу в отдел кадров, достаю им резюме, а они мне в ответ - кандидат на должность вице-мэра уже найден. Это как так? Спрашиваю а когда же конкурсная комиссия заседала? В ответ — тишина».
Сергей Ф.: «Вы просто все завидуете ярким, умным, красивым дамам, которые всего в жизни добились сами. Отличная команда у Евгении Юрьевны! Вперед, Ирина Владимировна, только вперед! Профессиональных успехов, драйва и новых свершений!»
Ирине Артемовой предстоит курировать земельные вопросы. А между тем еще до ее прихода в мэрии решили «Под снос в Липецке планируют пустить сразу несколько старых жилых массивов». Расселением горожан из ветхого и аварийного жилья займутся некие инвесторы. Территориями, где ждут и инвесторов, стали кварталы в границах улиц Гагарина, Нестерова, Качалова и переулка Попова (район нефтебазы); улиц Гагарина-Ленина-Зегеля и Желябова (центр города); улиц Ивана Франко, Ушинского и переулка Курако (Сокол); улиц Осипенко, 9 Мая, Расковой, проспекта Мира (Новолипецк); улиц Волгоградской, Ленинградской, Студенческой и улиц Краснознаменной, Жуковского, Юбилейной (поселок ЛТЗ); улицы Радиаторной (центр города) и улицы Спиртозаводской (Новолипецк).
И тут же - новый прожект: «За железнодорожным вокзалом построят миниполис в стиле XVIII века по мотивам Бродвея»!
О, сколько громких заявлений на счет появления в Липецке новых архитектурных решений было сделано за последнее десятилетие, но на поверку они оказывались мыльными пузырями. Если что и появлялось в городе, то жуткие «человейники» от 17 этажей и выше, ничего общего не имеющими с ведущими концепциями урбанистики конца ХХ - начала ХХI века. Впрочем, «Главный архитектор Липецкой области приглашает...». Наида Исматуллаева устраивает мозговые штурмы молодых специалистов в сфере градостроительства и архитектуры. Но это смешно, поскольку музыку тут заказывают крупные застройщики, которым плевать на удобства горожан, ведь главное - втюхать квадратные метры. А там - хоть трава не расти!
Порой отдых может стать делом всей жизни чиновника
«В Липецкой области назначили начальника управления культуры и туризма». 30-летняя Кристина Наролина, родственница второго липецкого губернатора, лишилась приставки и.о., с которой чиновница руководила ведомством с 10 января 2020 года.
Так совпало, что на этой неделе председатель департамента культуры и туризма мэрии Сергей Малько рассказывал депутатам о развитии туризма в Липецке. Ничего нового от чиновника парламентарии не услышали. Наверное, потому, что еще два года назад на таком же заседании в горсовете этот чиновник признал тот факт, что «Туризм в Липецке - на зачаточном уровне». А ведь тогда в мэрии облизывались на 5 млрд рублей федеральной программы внутреннего и въездного туризма. Но этим мечтам не было суждено сбыться. А в прошлом году и в этом бюджет ведомства Сергея Малько настолько копеечный, что ничего толкового из них и не выжать.
Но главное в другом. О каком туризме в Липецке может идти речь? Чем наш город может удивить русского туриста (иностранцы сюда если и приезжают, то по делам - на НЛМК и свои заводы в свободных экономических зонах)? Липецку, похвастаться нечем! Здесь нет ни моря, ни хотя бы просторной и чистой реки. Здесь нет ни гор, ни леса. А в самом городе до сих пор нет ни одного уличного туалета. Почти все, что у нас было ценного исторического, разрушили коммунисты и временщики из числа строителей современной России (см. «Из Шамоновской мельницы в Липецке хотят сделать атмосферное место отдыха»). Если у города нет исторических объектов, то о каком туризме может идти речь (см. «Решившая построить в Липецке горнолыжную базу компания разорилась»).
Всеми этими вопросами в горсовете задавались еще пять лет назад. Но ни каких иных «фишек» кроме НЛМК, «уникальной минералки», «шикарного авиацентра» и разлитой в бутылки-матрешки водки депутаты так тогда и не предложили. Остается одна надежда - на реализацию заявленного в конце минувшего года главой Липецка Евгений Уваркиной мега-проекта - строительства на окраине Нижнего парка «крупнейшего в стране тематического парка развлечений».
Не стоит, кстати, ждать липчанам здания для муниципального театра, билеты на спектакли которого, по словам Сергея Малько, даже дороже, чем в областном театре драмы имени Льва Толстого.
- Страшно называть дату, когда в последний раз в Липецке открывали школу искусств. Не на нашем веку, это точно. В Липецке, например, есть юго-западный жилой массив. А в нем - одна переполненная музыкальная школа в 19 микрорайоне. Если бы о ее сверхнаполняемости узнал Роспотребнадзор, он бы ее тут же закрыл! Мы надеемся на участие в федеральном финансировании, но таких программ, в которые попал бы Липецк, нет. Но мы все время ищем какие-то варианты, - сказал Сергей Малько.
Переболела? Гуляй смело!
С понедельника по субботу на этой неделе COVID-19 официально заболел 771 липчанин. От болезни скончались 26 липчан. С начала инфекции 15 653 человека выздоровели.
В минувший понедельник в России началась массовая вакцинация от коронавируса. Поручение об этом на прошлой неделе дал президент Владимир Путин. «В Липецкую область поступило 16 000 доз вакцины от COVID-19». Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Записаться на вакцинацию можно по телефону ЕДС 8 800 450 48 48. «В липецких детских садах и школах собирают данные о желающих сделать прививку от коронавируса». Кроме того, можно позвонить в поликлинику по месту жительства.
- Болезнь не пойдет на спад без вакцинации. Нам нужно организовать, в связи с указом президента, массовую вакцинацию. Липецкая область должна быть лидером по скорости вакцинации, - отметил губернатор (см. «Игорь Артамонов: «В день необходимо вакцинировать 2-2,5 тысячи человек»).
GOROD48 спросил липчан: «Вы будете делать прививку от коронавируса?» У липчан на улице к прививке отношение неоднозначное. Большинство из опрошенных заявили, что не хотят вакцинироваться. Зато те, кто решил сделать прививку, все продумали и пойдут в поликлинику осознанно. Некоторые даже считают, что благодаря прививке сохранят жизнь. Достаточно много было и не определившихся горожан. Эти граждане еще только собираются посоветоваться с врачами и родными, только потом примут решение.
2 1156
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17.01.2021 08:00Неделя 48
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