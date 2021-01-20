В лютые морозы липецким животным меняют рацион

- Никто из обитателей зоопарка никуда не уезжает на зиму, только жители тропических стран переселяются в теплые павильоны, - отметили на странице зоопарка в Инстаграм. - Зубры, верблюды, рыси, зайцы, лисицы, песцы, волки, совы и многие другие отращивают на зиму густой мех, или пуховые перья, так что мороз им не страшен! На прудах зимой значительно больше уток, гусей, лебедей! В зоопарк на зимовку прилетают утки с окрестных мест. Кто-то из них кормится только здесь, для кого-то зоопарковский пруд – зимовальная квартира. Для того чтобы все водоплавающие были сыты, на пруды выкладывается больше корма, ведь птицам зимой страшен не холод, а голод. В морозы вода на пруду не замерзает. В воде водоплавающие птицы чувствуют себя хорошо, а отдыхая на берегу, они засовывают ноги под перья, ближе к телу и в таком положении оказываются лежащими на своих собственных пухово-перьевых «подушках». В мороз всем животным нужно больше еды, чтобы не мерзнуть. Обитателям зоопарка в морозы утепляют вольеры, и меняют рацион. Животным, особенно хищникам, с наступлением зимы дают больше мяса. Во внутренние помещения зверей, которые живут на улице, мы насыпаем опилки и солому. Отдельный режим для тех, кто впал в зимний сон или спячку. Для них предварительно готовят место для сна - для медведей оборудуют берлоги, для сурков и ежей утепляют домики. На этих животных понижение температуры на улице влияния не окажет.