30 минут назад
Чуть меньше полутора тысяч человек пришли к крещенским купелям
В крещенских купаниях на Центральном пляже Липецка приняли участие тысяча человек, еще 400 окунулись в прорубь — в поселке Тракторостроителей.
- Поначалу липчане активно подходили к городскому пляжу, поэтому волонтерам пришлось потрудиться, чтобы развести потоки и соблюсти противокоронавирусные меры безопасности, - отметили в пресс-службе мэрии. - Но за несколько часов количество желающих окунуться в прорубь резко сократилось.
У купелей дежурили спасатели, врачи и полицейские.
- Нам удалось избежать происшествий на воде и берегу, - рассказал начальник центра ГИМС ГУ МЧС России по Липецкой области Марк Васин.
Как проходили крещенские купания на Центральном пляже Липецка смотрите в фоторепортаже GOROD48.
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54 минуты назадОбщество