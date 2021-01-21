Жители Косырёвки с вечера замерзают в своих домах

Энергетики говорят, что ситуация возникла из-за перегрузки на сетях.

Добавим, что в ЛЭСК отметили, что на номер 8-800-220-0009 не поступило ни одного обращения от жителей Косырёвки на перебои с электричеством. О том, что жители не жаловались на свои проблемы, GOROD48 сообщили и в Косырёвском сельсовете Липецкого района.







Возникшую из-за перегрузки сетей ситуацию уже прокомментировали и в «Россети Центр Липецкэнерго».





- Специалисты филиала «Россети Центр Липецкэнерго» из-за установившихся в последнюю неделю в регионе морозов отмечают существенное увеличение нагрузки на трансформаторные мощности, - отметила пресс-секретарь «Россети Центр Липецкэнерго» Татьяна Тарасова. - Иногда нагрузка в разы превышает плановые и даже предельно допустимые значения. В этом случае современное оборудование работает четко – установленные автоматические выключатели размыкают сеть, чтобы предотвратить аварию. Пользователи отмечают перебои с электроснабжением, а все потому, что вместо расчетных 15 кВт частное домовладение потребляет мощность в 2-3 раза больше, игнорируя необходимость контролировать работу электроприборов. Дополнительную нагрузку на сеть создает энерговоровство. Если сосед построит баню с электрокотлом, которую подключит в обход официальному оформлению, а в холодный денек решит погреться, то с большой вероятностью это станет причиной отключения электричества на всей улице. Чтобы предотвратить такие случаи, специалисты управления учета электроэнергии филиала «Россети Центр Липецкэнерго» проводят регулярные рейды по частному сектору в районах электрических сетей, фиксируя случаи превышения нагрузки. На владельца дома в таком случае составляется акт, который обяжет его оплатить дополнительно потребленную мощность. Для восстановления энергоснабжения на участках, где превышена допустимая норма потребления, разрабатывается оперативная схема перераспределения трансформаторной мощности. Специалисты филиала «Россети Центра Липецкэнерго» в круглосуточном режиме проводят эти работы, спасая жителей от зимней стужи, поскольку перебои с электричеством с учетом широко распространённых сегодня технологий обогрева частных домовладений влекут еще и холодные батареи.







В редакцию GOROD48 сегодня обратились сразу несколько жителей села Косырёвка Липецкого района.- Вчера в 22.30 дома на трёх улицах села Косырёвка: Учительская, половина Янтарной и Виноградная остались без электричества, света нет до сих пор, - рассказала GOROD48 Ирина Полухина. - Температура в домах уже опустилась до +13 +14, поскольку из-за отсутствия электроэнергии у нас нет ни только света, но и тепла и воды. Нам объясняют, что какой-то щиток слабый — не выдержал нагрузок в морозы!- В селе Косыревка замерзают люди! Вчера вечером отключили свет на новых улицах, эти улицы ещё не имеют газа, отопление от электричества. Света нет до настоящего момента! Вразумительного ответа от энергетиков нет! Заявку подали также в МЧС уже. Я жительница одной из улиц. Со мной проживают мои пожилые родители 66 и 70 лет, один из них инвалид первой группы. Куда ещё стучаться - не понятно.… - Сообщает другая жительница Косырёвки Екатерина Лачугина.Жители пояснили, что за свет они платят ЛЭСК. Как сообщила GOROD48 начальник пиар-службы ЛЭСК Татьяна Костяхина, по оперативной информации Липецкого РЭС (ПАО «МРСК Центра»), отключение в селе Косырёвка связано с перегрузкой электросетей - превышением допустимой мощности потребления.Сейчас бригада РЭС безотрывно находится в селе Косырёвка, разработан план по обеспечению жителей электроэнергией. Ситуация находится под контролем.