Обварившихся в промоине на улице Стаханова доставили в центр хирургии им. А.В. Вишневского

Из Москвы за пострадавшими приезжали два реанимобиля.

Напомним, 14 декабря на улице Стаханова в промоину, возникшую из-за аварии на теплотрассе, попали два человека: 19-летняя студентка Оксана и 31-летний водитель автомобиля «Лада Веста». Проверки по факту аварии проводят полиция, прокуратура и СУ СК РФ по Липецкой области.



Как рассказал GOROD48 отец девушки Сергей, вчера в 21:00 обоих пострадавших увезли на лечение в Москву.



- Из Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского в ожоговый центр ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» за моей дочерью и пострадавшим водителем приехали два реанимобиля, которые сегодня утром доставили их в Москву, - отметил отец девушки. - В 9 утра их должны были принимать в центре хирургии им. А.В. Вишневского. Выехали заранее, чтобы добраться без пробок. Я тоже сейчас направляюсь в Москву, чтобы узнать о состоянии дочери, поговорить с лечащим врачом и узнать прогнозы на лечение.