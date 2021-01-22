41 минуту назад
Главный архитектор Липецкой области приглашает...
Все желающие, в том числе специалисты отрасли, могут стать участниками проекта начальника регионального управления архитектуры и строительства.
- Да, мы ищем таланты! У нас молодая, но вместе с тем опытная команда. Мы всегда открыты для всего нового: и людей, и идей. Этот проект дает уникальную возможность в неформальной обстановке встречаться с профессионалами своего дела: делиться опытом, узнавать что-то новое, представлять свои работы, пусть даже самые невероятные. Архитекторы - творческие люди: им необходимо общаться, спорить, искать. Я уверена, этот проект будет пользоваться большой популярностью. Мы рады видеть всех заинтересованных. Если вы студент, начинающий или опытный архитектор, художник, проектировщик, активист, блогер или урбанист, желающий менять свой регион и свой город, делать его лучше, и готовый стать частью нашей команды - мы вас ждем!
Главные составляющие интересных и познавательных семинаров - простые встречи, свободное и неформальное обсуждение архитектурных проектов. Как сообщили GOROD48 в управлении строительства, такие встречи будут проводиться регулярно. Планируется еженедельно обсуждать планы, новости, предложения, идеи, приглашать спикеров, готовых поделится опытом и практическими знаниями в области городского планирования.
«Аrchitalk» будет работать на базе креативного пространства на улице Октябрьской.
Присоединиться к проекту можно через директ управления.
Mikl
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