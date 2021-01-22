Общество

41 минуту назад

Главный архитектор Липецкой области приглашает...

9 576
#строительство #архитектура #коворкинг
Главный архитектор Липецкой области приглашает...

Все желающие, в том числе специалисты отрасли, могут стать участниками проекта начальника регионального управления архитектуры и строительства.

Управление строительства и архитектуры объединит молодых талантливых архитекторов региона в рамках проекта ведомства «Аrchitalk». Идейный вдохновитель проекта - главный архитектор Липецкой области Наида Исматулаева. Проект «Аrchitalk» должен стать стартовой площадкой для молодых специалистов в сфере градостроительства и архитектуры.

- Да, мы ищем таланты! У нас молодая, но вместе с тем опытная команда. Мы всегда открыты для всего нового: и людей, и идей. Этот проект дает уникальную возможность в неформальной обстановке встречаться с профессионалами своего дела: делиться опытом, узнавать что-то новое, представлять свои работы, пусть даже самые невероятные. Архитекторы - творческие люди: им необходимо общаться, спорить, искать. Я уверена, этот проект будет пользоваться большой популярностью. Мы рады видеть всех заинтересованных. Если вы студент, начинающий или опытный архитектор, художник, проектировщик, активист, блогер или урбанист, желающий менять свой регион и свой город, делать его лучше, и готовый стать частью нашей команды - мы вас ждем!

Главные составляющие интересных и познавательных семинаров - простые встречи, свободное и неформальное обсуждение архитектурных проектов. Как сообщили GOROD48 в управлении строительства, такие встречи будут проводиться регулярно. Планируется еженедельно обсуждать планы, новости, предложения, идеи, приглашать спикеров, готовых поделится опытом и практическими знаниями в области городского планирования.

«Аrchitalk» будет работать на базе креативного пространства на улице Октябрьской.

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Присоединиться к проекту можно через  директ управления.
9 576
#строительство #архитектура #коворкинг

Комментарии (9)

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Mikl

3 минуты назад
Народ был услышан. После того как избрали зам МЭРа без выборов, здесь приглашают на выборы. Вся власть советам крестьянских и рабочих депутатов.
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ЮРА

7 минут назад
прочитал статью и честно говоря ничего не понял"!
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Проект

12 минут назад
Назвать по русски ума нехватает.
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1221

12 минут назад
Интересно, как они эти должности получают?
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Деревенский детектив

16 минут назад
60+, В коворкинг приглашает. Знаешь, что это? :))) И приглашают не всех, а вот из этого списка: "студент, начинающий или опытный архитектор, * , проектировщик, активист, блогер или урбанист". Ты кто будешь?
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Ворожу-гадаю

19 минут назад
Цыганка какая-то. Потырит все деньги и исчезнет
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123

23 минуты назад
хорошенькая
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Алкан не пойми из откуда

25 минут назад
Цыганские танцы будут?
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60+

28 минут назад
Куда приглашает ? Симпатичная я к ней зашол бы !
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