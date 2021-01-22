Здоровье

34 минуты назад

В липецких детских садах и школах собирают данные о желающих сделать прививку от коронавируса

5 433
#вакцина #коронавирус
1
В липецких детских садах и школах собирают данные о желающих сделать прививку от коронавируса

Информацию просят предоставить уже сегодня.

В Липецкой области проводится массовая вакцинация от COVID-19. Сегодня по родительским чатам школ и детских садов распространяют информацию о вакцинации и составляют списки из желающих сделать прививку.

Если есть желающие сделать прививку, просят сообщать в личных сообщениях воспитателю детского сада или учителю или заполнить специальную форму. Информацию родителей просят дать уже к 15:00.

- Форму для родителей (законных представителей), желающих сделать прививку, необходимо заполнить сегодня, - сообщают от имени администрации школы в одном из родительских чатов. - Родители сразу при желании заполняют эту форму. Если родители не хотят заполнять открыто данную форму, но хотят привиться, то их данные учителя должны передать лично. Сводные данные будут переданы в департамент образования администрации Липецка.

В сводной форме, по которой собирают информацию по школам, несколько граф: ФИО, класс обучения ребёнка, дата рождения, адрес регистрации, номер полиса ОМС, наименование подведомственного учреждения или предприятия (при наличии).

Напомним, вчера на очередном заседании оперштаба по борьбе с эпидемией губернатор Игорь Артамонов заявил, что Липецкая область должна быть лидером по скорости вакцинации.

- Болезнь не пойдет на спад без вакцинации. Нам нужно организовать, в связи с указом президента, массовую вакцинацию. Липецкая область должна быть лидером по скорости вакцинации, - отметил Игорь Артамонов. - Нам надо выйти на 2-2,5 тысячи прививок в день.
5 433
#вакцина #коронавирус
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Комментарии (5)

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3 минуты назад
Пока вы в маске, в каком конкретно месте вы увидели принуждение? Вот из какой фразы вы сделали такой вывод? Хватит уже раскачивать лодку. Никто вас насильно не привьет, не бойтесь.
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Прапор

6 минут назад
Да задолбала классуха в чате присылать агитацию! Ей денег за каждого пообещали?
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Пока вы в маске

10 минут назад
Принуждение. Понятно для какой цели весь этот спектакль с вирусом
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Кащенко

20 минут назад
Хотелось бы подробностей по применяемым препаратам, а не пропагандистской мерзотни с телевизора.
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