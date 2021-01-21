Из-за коммунальной аварии затопило две улицы в центре Липецка

Водителям приходится ехать по участку улицы Плеханова вброд.

Никогда такого не было, и вот опять! Очередная коммунальная авария произошла в Липецке. На улице Пролетарской днём случился порыв системы холодного водоснабжения. Трубы прорвало возле дома №12. Потоки воды затопили зону от здания Правобережного ЗАГСа до перекрёстка с улице Плеханова.Вода затопила участок дороги до пересечения с улицей Гагарина. Водителям и пешеходам приходится преодолевать потоп вброд. Известно, что порыв случился на системе АО «ЛГЭК». Порыв произошел на участке возле канализационного колодца. Напор воды вздыбил там асфальт.- Специалисты компании устраняют порыв трубопровода диаметром 300 мм 1954 года постройки на улице Пролетарской. Делается все возможное для максимально быстрого устранения повреждения, - сообщили GOROD48 в пресс-службе АО «ЛГЭК». - Приносим свои извинения за временные неудобства. Ремонтные работы планируем завершить до полуночи.По последним данным, из-за аварии холодное водоснабжение отключили жителей шесть домов: ул.Гагарина,23,23а,ул. Пролетарская,12,13,14, ул.Угловая,25.Подвоз воды организован возле дома №12. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 175, 236-175.