Происшествия

9 минут назад

Из-за коммунальной аварии затопило две улицы в центре Липецка

3 229
#коммунальная авария
Из-за коммунальной аварии затопило две улицы в центре Липецка

Водителям приходится ехать по участку улицы Плеханова вброд.

Никогда такого не было, и вот опять! Очередная коммунальная авария произошла в Липецке. На улице Пролетарской днём случился порыв системы холодного водоснабжения. Трубы прорвало возле дома №12. Потоки воды затопили зону от здания Правобережного ЗАГСа до перекрёстка с улице Плеханова.

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Вода затопила участок дороги до пересечения с улицей Гагарина. Водителям и пешеходам приходится преодолевать потоп вброд. Известно, что порыв случился на системе АО «ЛГЭК». Порыв произошел на участке возле канализационного колодца. Напор воды вздыбил там асфальт.

- Специалисты компании устраняют порыв трубопровода диаметром 300 мм 1954 года постройки на улице Пролетарской. Делается все возможное для максимально быстрого устранения повреждения, - сообщили GOROD48 в пресс-службе АО «ЛГЭК». - Приносим свои извинения за временные неудобства. Ремонтные работы планируем завершить до полуночи.

По последним данным, из-за аварии холодное водоснабжение отключили жителей шесть домов: ул.Гагарина,23,23а,ул. Пролетарская,12,13,14, ул.Угловая,25.

Подвоз воды организован возле дома №12. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 175, 236-175.


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#коммунальная авария

Комментарии (3)

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ещё на гарантии

2 минуты назад
1954 года постройки
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Весь город

2 минуты назад
Это одна сплошная авария. Все прорвало(((
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н-дя

2 минуты назад
Я думаю,что этот порыв связан с рестораном"Амстердам"
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