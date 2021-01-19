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Вы будете делать прививку от коронавируса?

24 1172
#Говорит Липецк
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GOROD48 спросил липчан: «Вы будете делать прививку от коронавируса?»

Президент Владимир Путин дал поручение начать с этой недели в стране массовую вакцинацию. Липецкая область пока получила 16 000 доз вакцины «Спутник-V». Сейчас ее развозят по поликлиникам. Записались на прививку около 9 000 жителей региона.

У липчан на улице к прививке отношение неоднозначное. Большинство из опрошенных заявили, что не хотят вакцинироваться. Зато те, кто решил сделать прививку, все продумали и пойдут в поликлинику осознанно. Некоторые даже считают, что благодаря прививке сохранят жизнь. Достаточно много было и не определившихся горожан. Эти граждане еще только собираются посоветоваться с врачами и родными, только потом примут решение.
24 1172
#Говорит Липецк
3

Комментарии (24)

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на кончике иглы его смерть

14 минут назад
Вам не кажется странным,что эти вакцины должны быть заморожены до 18 градусов.....Что они в них напихали?
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скажу своё слово

16 минут назад
Чем больше людей откажется от этих вредоносных вакцин,тем больше у нас шансов остаться в живых....
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для здравомыслящих

17 минут назад
Создание вируса и вакцин происходило параллельно в одних ббиологических лабараториях....Делайте выводы,господа-холопы.....
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Липчанка

18 минут назад
При таком безразличии к своей жизни конечно можно и не делать! Мы с мужем обязательно будем! Ему 66 а мне 57 и у обоих куча хронических заболеваний Ведем ЗОЖ пьем таблетки сделали прививку 9 сентября от 4 штаммов гриппа Обострения никаких нет Ждем с нетерпением вызов врача на прививку Наши ученые и врачи - лучшие в мире!
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зри в корень!

19 минут назад
Нам.как всегда врут,что это вакцину сделали в 2020 году....Вы все должны понимать,что этот вирус искусственный и направлен на уничтожение пенсионеров и прочих ненужных людей....Неужели вы думаете,что этой вакциной вас всех будут спасать?Очень жаль наивных людей.....
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Манагер

20 минут назад
Разное мнение бытуют. Нужно испытание провести-после прививки родить ребенка и понаблюдать какие возможные отклонения появятся. Люди не мышки - поэтому хочется верить, что наши вирусологи там сидят не с купленными дипломами и не пристроены по блату. А то хрен ее знает, что засунули в вакцину вирусологи протиравшие 6 лет штаны в вузе дубася друг друга по голове книгами.
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Николай

23 минуты назад
Надо составить коллективное обращение к президенту, мы готовы привиться, но только после вас! По просьбе трудящихся просим привиться, предпенсионного возраста 60-летняя медсестра баба Дуня сделает вам прививку, господин президент.
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Плехановский

26 минут назад
От бешенства пусть они сделают, по розговору видно сразу же, что они все больные
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61+

30 минут назад
Записался на той неделе. Обязательно пойду делать.
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ФКПКП

39 минут назад
Главное о грефе и чубайсе с * с гоп компанией забудут - хороший финт......
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