GOROD48 спросил липчан: «Вы будете делать прививку от коронавируса?»

Президент Владимир Путин дал поручение начать с этой недели в стране массовую вакцинацию. Липецкая область пока получила 16 000 доз вакцины «Спутник-V». Сейчас ее развозят по поликлиникам. Записались на прививку около 9 000 жителей региона.



У липчан на улице к прививке отношение неоднозначное. Большинство из опрошенных заявили, что не хотят вакцинироваться. Зато те, кто решил сделать прививку, все продумали и пойдут в поликлинику осознанно. Некоторые даже считают, что благодаря прививке сохранят жизнь. Достаточно много было и не определившихся горожан. Эти граждане еще только собираются посоветоваться с врачами и родными, только потом примут решение.