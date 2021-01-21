28 минут назад
Евгения Уваркина взяла «коммуналку» под личный контроль
Глава города рассказала о планах навести порядок в энергокомпаниях. Отправная точка – АО «ЛГЭК». Мэр намерена разобраться и с оперативностью «Квадры».
- Нужно работать лучше и оперативнее, в том числе взаимодействовать с управляющими компаниями, чтобы они своевременно расклеивали объявления об отключениях. Ситуацию беру на личный контроль. Совещания с ЛГЭК теперь станут регулярными. Аналогичную работу планирую проводить со специалистами липецкого филиала ПАО «Квадра», - написала Евгения Уваркина в своем посте.
Напомним, неделю назад, 14 января, у дома №29а на улице Стаханова произошла коммунальная авария. На время ее устранения была отключена подача тепла в 34 жилых дома, близлежащие детсады и школы. В промоину упали 19-летняя девушка и 31-летний водитель автомобиля «Лада Веста», его машина въехала в промоину. Оба получили ожоги.
Начальник Жека.
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