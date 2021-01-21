Общество

28 минут назад

Евгения Уваркина взяла «коммуналку» под личный контроль

13 660
#ЖКХ #авария #Евгения Уваркина
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Евгения Уваркина взяла «коммуналку» под личный контроль

Глава города рассказала о планах навести порядок в энергокомпаниях. Отправная точка – АО «ЛГЭК». Мэр намерена разобраться и с оперативностью «Квадры».

Мэр Липецка Евгения Уваркина в Instagram рассказала о своем опыте посещения АО «ЛГЭК». Причина для визита – порывы на коммунальных сетях, из-за которых без воды остаются жильцы многоквартирных домов и учреждения образования. Оценив работы «ЛГЭКа», мэр пришла к выводу, что работу с обращениями жителей и их информирование об отключениях нужно вести более оперативно.

- Нужно работать лучше и оперативнее, в том числе взаимодействовать с управляющими компаниями, чтобы они своевременно расклеивали объявления об отключениях. Ситуацию беру на личный контроль. Совещания с ЛГЭК теперь станут регулярными. Аналогичную работу планирую проводить со специалистами липецкого филиала ПАО «Квадра», - написала Евгения Уваркина в своем посте.



Напомним, неделю назад, 14 января, у дома №29а на улице Стаханова произошла коммунальная авария. На время ее устранения была отключена подача тепла в 34 жилых дома, близлежащие детсады и школы. В промоину упали 19-летняя девушка и 31-летний водитель автомобиля «Лада Веста», его машина въехала в промоину. Оба получили ожоги.
13 660
#ЖКХ #авария #Евгения Уваркина
1

Комментарии (13)

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Начальник Жека.

2 минуты назад
В ЖЕКах не успевают бумажки печатать с ихними каждодневными отключениями да и бумаги столько нет. Тем-более информация приходит когда ЖЕК закрыт.
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ЖивитеКакХотите

3 минуты назад
Вопрос, все правильно департамент ЖКХ дополнительный коррупционный орган, толку населения О.
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Паркобесие продолжается

4 минуты назад
Уваркина уже взяла под личный контроль ситуацию с УК на Балмочных ,жители до сих пор смеются !
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Паркобесие продолжается

5 минут назад
Город мастеров, ты на кого руку поднял ?
ответить

Ответ

6 минут назад
Вопрос, а что личный пиар ,кто-то отменил ?
ответить

Вопрос

9 минут назад
Стало быть департамент ЖКХ не в состоянии исполнить свои обязанности, если МЭР вынужден брать этот вопрос под свой контроль?
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Смотрящий

12 минут назад
Я тучи ...разведу руками! И в прошлое закрою дверь ... Ну и далее по тексту!
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Skrip

14 минут назад
гостья, Истинный крест туман.
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1

15 минут назад
У Уваркиной новый лук и портфолио в стиле " Как же зовут этого нашего губернатора ? "
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Город мастеров

15 минут назад
А не пора ли нам замахнуться понимаете ли на наше ЖКХ.В парках да скверах вроде порядок навели
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