Общество

57 минут назад

В Липецкую область поступило 16 000 доз вакцины от COVID-19

7 655
#вакцина #коронавирус
В Липецкую область поступило 16 000 доз вакцины от COVID-19

Ее уже начали развозить по пунктам вакцинации.

В выходные в регион привезли 16 000 доз вакцины «Спутник V». Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Игорь Артамонов. Две тысячи доз уже сегодня развезут по пунктам вакцинации. Остальные доставят в медучреждения после маркирования в конце недели. Ожидается, что до конца февраля регион получит в общей сложности 50 000 доз вакцины.

 — В первую очередь будут прививать людей из групп риска, также начнётся вакцинация жителей региона, которые предварительно записались на прививку от COVID-19. Иммунизация будет проводиться во всех поликлиниках региона по мере поступления препарата. Пункты вакцинации оснащены необходимым оборудованием, в том числе специальными морозильными камерами и термоконтейнерами, — сообщили в пресс-службе областной администрации.

Напомним, записаться на вакцинацию можно по телефону ЕДС 8 800 450 48 48. Кроме того, можно позвонить в поликлинику по месту жительства.
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#вакцина #коронавирус

Комментарии (7)

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Mikl

5 минут назад
Вакцина-это в малых дозах вирусное заражение человека, чтоб организм начал бороться с вирусом. Значит при введении вакцины в организм человека он становиться зараженным и переносчиком вируса. следовательно вакционированный человек должен быть на карантине 14 дней и затем пройти проверку на ковид инфекцию и лишь посе этого его можно допускать работать, тем более с детьми или врачевать. Безопасность человека должна быть превыше бизнеса на вакцине.
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Алькаш

13 минут назад
Я уже принял антипрививочный раствор,меня колоть нельзя!
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***

19 минут назад
подопытные вперед...
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Житель

25 минут назад
А зачем маркировать вакцину?
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Пока вы в маске

26 минут назад
Неужели найдутся желающие?
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Акушер-стоматолог

33 минуты назад
На прививку от бедности обязательно запишусь
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Смотрящий

43 минуты назад
Я пас ...
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