В Липецкую область поступило 16 000 доз вакцины от COVID-19

Ее уже начали развозить по пунктам вакцинации.

В выходные в регион привезли 16 000 доз вакцины «Спутник V». Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Игорь Артамонов. Две тысячи доз уже сегодня развезут по пунктам вакцинации. Остальные доставят в медучреждения после маркирования в конце недели. Ожидается, что до конца февраля регион получит в общей сложности 50 000 доз вакцины.



— В первую очередь будут прививать людей из групп риска, также начнётся вакцинация жителей региона, которые предварительно записались на прививку от COVID-19. Иммунизация будет проводиться во всех поликлиниках региона по мере поступления препарата. Пункты вакцинации оснащены необходимым оборудованием, в том числе специальными морозильными камерами и термоконтейнерами, — сообщили в пресс-службе областной администрации.



Напомним, записаться на вакцинацию можно по телефону ЕДС 8 800 450 48 48. Кроме того, можно позвонить в поликлинику по месту жительства.