Источники и родники не прошли проверку перед Крещением

В связи с текущей эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции Управление Роспотребнадзора по Липецкой области не рекомендует купание в прорубях и купелях.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, перед Крещением были исследованы 42 пробы воды из святых источников и родников, мест предполагаемых для купания на санитарно-химические и микробиологические показатели. По результатам лабораторных исследований пробы воды в городе Липецке соответствуют гигиеническим требованиям.



Но вода в некоторых источниках не соответствует гигиеническим требованиям: не прошли проверку Меланьин источник в Ельце - по микробиологическим показателям, родник в селе Измалково по содержанию нитратов, родник в посёлке Рощинский Чаплыгинского района - по содержанию нитратов и жесткости, родник в селе Волово на улице Советская - по содержанию нитратов, родник в селе Малые Борки Тербунского района по содержанию нитратов, родник у хлебозавода в селе Хлевное - по содержанию нитратов, родник в селе Каменное Грязинского района - по содержанию нитратов, родник в селе Боровое Усманского района - по содержанию нитратов, родник в селе Поддубровка Усманского района - по содержанию нитратов, родник в селе Никольское Усманского района - по содержанию нитратов, родник в селе Сторожевое Усманского района - по содержанию нитратов. Вода из указанных источников не пригодна для питья.



Пробы воды из мест, запланированных для купания в праздник Крещения на территории Липецка (Центральный пляж, пруд 3-го участка жилой зоны ЛТЗ, купель Свято-Успенского монастыря) и Липецкой области (купель река Воронеж Добровский район, пляж реки Быстрая Сосна в Ельце, река Дон в Данкове, пойма реки Московская Ряса посёлка Рощинский Чаплыгинского района, городской пляж города Грязи, Чуевский пруд посёлка Добринка, городской пляж города Усмань) отвечают требованиям безопасности.



В связи с текущей эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции Управление Роспотребнадзора по Липецкой области не рекомендует купание в прорубях и купелях. При посещении общественных мест для набора воды (источников, монастырей) необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).



Кроме того, Управление обращает внимание, что существует много противопоказаний к тому, чтобы окунаться в холодную воду на Крещение. Перед купанием лучше проконсультироваться с врачом и пройти обследование. Больные с неустойчивой нервной системой, люди которые недавно перенесли грипп, ОРВИ, новую коронавирусную инфекцию, люди с онкологическими заболеваниями должны воздержаться от купания в проруби. Холодная вода всегда является фактором риска обострения заболевания почек. Купание противопоказано при легочных заболеваниях, кожных заболеваниях (псориаз, экзема) и сердечно-сосудистых заболеваниях.



Не стоит забывать, что купание в ледяной воде, без соблюдения элементарных правил, может привести к нежелательным последствиям для здоровья. Как альтернативой можно воспользоваться купанием в ванной, в душе, в бассейне.