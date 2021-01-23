Политика

сегодня, 14:52

Липчане собрались на несогласованную акцию

64 6345
#митинг
26

Сегодня в Липецке прошла многолюдная несогласованная акция. Около тысячи человек всех возрастов пришли па площадь Победы, а затем спустились по улице Советской.

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Сегодня, 23 января, около 13-00 часов на площадь Победы пришли коммунисты. Один из представителей левых начал раздавать листовки, и сразу был задержан сотрудниками полиции. Следом за ним в автозак отравили ещё несколько человек.

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Полицейские через мегафоны предупреждали собравшихся о незаконности их действий и продолжали задержания. 
К 14.00 на площади собрались уже около 500 человек, к этому времени  полицейские перекрыли выход из автобусов на остановке общественного транспорта «Площади Победы», однако все новые и новые участники акции подходили с противоположной к площади стороны улицы Советской. 
Перейдя через дорогу горожане спускались вниз по улице Советской. 
К шествию из боковых улицы присоединялись все новые и новые люди. Колонну, идущую от площади Победы  сопровождали несколько автомобилей полиции, которые перекрывали боковые улицы.


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Водители встречали участников акции сигналами автомобилей. Участники шествия пришли на площадь Петра, где некоторые из них развернули плакаты. Горожане обступили фонтанный комплекс, полицейские здесь ведут себя корректно и задержаний пока не наблюдается.


Часть людей затем отправилась назад к площади Победы и на Соборную площадь.
64 6345
#митинг
26

Комментарии (64)

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Липчанка

4 минуты назад
ВАМ НЕ СТЫДНО ЛИПЧАНЕ КОТОРЫЕ ВЫШЛИ ПО УКАЗКЕ ДЕПАРТАМЕНТА США? Какие полит заключённые в нашей стране Навальный не политик у него нет никакой политической программы, он американский блогер. У него уголовные статьи - УГОЛОВНЫЕ. Его дети и дети всех тех которые вас подняли находятся на учебе и проживают кто в Лондоне кто в Америке. А вас вывели для провокации чтобы кого нибудь убить как овец. Мы ПРОХОДИЛИ ВСЕ ЭТО В 90-е... Как можно быть такими тупыми.
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Дружок

4 минуты назад
Волонтер, нужно сказать полиции спасибо за то, что она адекватно себя вела, хотя были маленькие провокаторы которые специально провоцировали на площади. Еще раз повторюсь большинство Россиии не хочет жить с прозападным агентом во главе и этого не будет, вы же должны понимать!
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дед

4 минуты назад
Фиалка, "Лучше бы так на митинг против повышения пенсионного возраста пришли"Или против кумовства и воровства бюджетных денег из казны.
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Липчанин

6 минут назад
инкогнито, т.е. всем кто пришёл сегодня Америка платила ?
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Странно

7 минут назад
А что коммунисты делали у Меркурия ? Они за кого ? ))))))))))))
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Работяга

8 минут назад
Сколько бездельников в липецке.
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мда-уж

8 минут назад
Нужно признать, наши коммунисты просели под плинтус, поддержав навального. Да и все остальные, показали, что недалекого ума откровенно говоря, зачесалось в одном месте вот и вышли покричать, а как работать так некому. Не забывайте рябятки, что кто не работает - тот не ест!
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инкогнито

10 минут назад
людии одумайтесь ,те за кого вы идете на митинги ,спонсируется Америкой
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Animal Planet.

11 минут назад
Блин,ребята молодцы,а я сижу дома болею,какой то безмасочник меня заразил,правда простудой,но антибиотики выписали.
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Фиалка

12 минут назад
Лучше бы так на митинг против повышения пенсионного возраста пришли, а не за этого продажного человека
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