Липчане собрались на несогласованную акцию

Сегодня в Липецке прошла многолюдная несогласованная акция. Около тысячи человек всех возрастов пришли па площадь Победы, а затем спустились по улице Советской.

Сегодня, 23 января, около 13-00 часов на площадь Победы пришли коммунисты. Один из представителей левых начал раздавать листовки, и сразу был задержан сотрудниками полиции. Следом за ним в автозак отравили ещё несколько человек.Полицейские через мегафоны предупреждали собравшихся о незаконности их действий и продолжали задержания.К 14.00 на площади собрались уже около 500 человек, к этому времени полицейские перекрыли выход из автобусов на остановке общественного транспорта «Площади Победы», однако все новые и новые участники акции подходили с противоположной к площади стороны улицы Советской.Перейдя через дорогу горожане спускались вниз по улице Советской.К шествию из боковых улицы присоединялись все новые и новые люди. Колонну, идущую от площади Победы сопровождали несколько автомобилей полиции, которые перекрывали боковые улицы.Водители встречали участников акции сигналами автомобилей. Участники шествия пришли на площадь Петра, где некоторые из них развернули плакаты. Горожане обступили фонтанный комплекс, полицейские здесь ведут себя корректно и задержаний пока не наблюдается.Часть людей затем отправилась назад к площади Победы и на Соборную площадь.