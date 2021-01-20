Происшествия

сегодня, 10:22

Четырем пациентам ожогового отделения грозят ампутации после обморожений конечностей

6 1600
#обморожение
3
Четырем пациентам ожогового отделения грозят ампутации после обморожений конечностей

Медики пытаются спасти стопы ног и кости рук липчан, пренебрегавшими теплой обувью и рукавицами.

За последние двое суток в ожоговом отделении ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» попали четверо мужчин с глубокими обморожениями конечностей. Ожоги третьей и четвертой степени, по словам заведующего отделением Ильи Копылова, оставят обмороженные участки тела без кожи и потребуют хирургических вмешательств. Возможно, не обойдется без ампутаций пальцев на руках и ногах.

Все четверо в силу разных причин пренебрегали теплой обувью и рукавицами. Кто-то бесцельно бродил пьяным по улице, кто-то был вынужден чинить поломавшийся на трассе автомобиль.

- Главная проблема в том, что замерзшие люди занимаются самолечением. Кто-то опускает отмороженные конечности в воду, кто-то пытается прогреть их на батарее. Этого делать категорически нельзя. Самое главное, что нужно сделать, это изолировать замерзшие кисти рук и стопы ног от источников внешнего тепла. Для этого нужно укутать руки и ноги слоями шерстяной ткани, надеть несколько пар носков, перчаток, варежек. Буквально сделать из обмороженных конечностей коконы. В идеале это - 3-5 сантиметровый слой ваты. Обычно мы так и делаем с обмороженными пациентами. И такой кокон нужно носить до трех суток. Это делается для того, чтобы восстановить обмороженные ткани естественным теплом тела, - сказал Илья Копылов.
6 1600
#обморожение
3

Комментарии (6)

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Гога

15 минут назад
Алкашня как раз без рук и ног остаётся.
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Носи

42 минуты назад
Пассажир 8, с собой термос с чаем
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Пассажир 8

сегодня, 10:36
Сегодня утром в мороз 25 градусов в нашем муниципальном маршруте №8 нет отопления. И это после повышения стоимости проезда. И автобуса не было 30 минут. Конечно тут будут люди с обморожениями. Когда же о нас позаботятся наши власти?
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Да,да,

сегодня, 10:33
Эх, тот самый Рокки Бальбоа
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н-дя

сегодня, 10:30
Эх, На Богдана Ступку похож.Царство Небесное ему....
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Эх

сегодня, 10:26
Фото прошлого года..........
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