Четырем пациентам ожогового отделения грозят ампутации после обморожений конечностей

Медики пытаются спасти стопы ног и кости рук липчан, пренебрегавшими теплой обувью и рукавицами.

За последние двое суток в ожоговом отделении ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» попали четверо мужчин с глубокими обморожениями конечностей. Ожоги третьей и четвертой степени, по словам заведующего отделением Ильи Копылова, оставят обмороженные участки тела без кожи и потребуют хирургических вмешательств. Возможно, не обойдется без ампутаций пальцев на руках и ногах.



Все четверо в силу разных причин пренебрегали теплой обувью и рукавицами. Кто-то бесцельно бродил пьяным по улице, кто-то был вынужден чинить поломавшийся на трассе автомобиль.



- Главная проблема в том, что замерзшие люди занимаются самолечением. Кто-то опускает отмороженные конечности в воду, кто-то пытается прогреть их на батарее. Этого делать категорически нельзя. Самое главное, что нужно сделать, это изолировать замерзшие кисти рук и стопы ног от источников внешнего тепла. Для этого нужно укутать руки и ноги слоями шерстяной ткани, надеть несколько пар носков, перчаток, варежек. Буквально сделать из обмороженных конечностей коконы. В идеале это - 3-5 сантиметровый слой ваты. Обычно мы так и делаем с обмороженными пациентами. И такой кокон нужно носить до трех суток. Это делается для того, чтобы восстановить обмороженные ткани естественным теплом тела, - сказал Илья Копылов.