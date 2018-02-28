Сергей Малько: «Туризм в Липецке - на зачаточном уровне»

Но если Липецк попадет в федеральную программу развития туризма, муниципалитет может получить 5 млрд рублей инвестиций.

Средняя зарплата педагогов в системе департамента культуры и туризма администрации Липецка в прошлом году составила 25,3 тысячи рублей, специалистов - 23,2 тысячи. Об этом сегодня сообщил депутатам на сессии Липецкого горсовета уведомил сегодня председатель департамента культуры и туризма мэрии Сергей Малько.



В системе департамента - восемь культурно-досуговых учреждений: два Дворца культуры и четыре Дома культуры, Дом музыки и городской Дворец молодёжи "Октябрь". Бюджет департамента в прошлом году составил 696,3 млн рублей - на 7% больше, чем в 2016-м. Это позволило несколько укрепить материальной техническую базу учреждений - на их ремонт было потрачено 26,6 млн рублей. Однако в общем состояние Дворцов и Домов культуры остается плачевным из-за хронического недофинанаирования в предыдущие годы. Впрочем, по словам Сергея Малько, 66% горожан удовлетворены оказанными им услугами - количество мероприятий увеличилось на 62, а всего парками и зоопарком заработаны 107 млн рублей - на 11% больше, чем в 2016 году.



- В этом году мы приобретем для Дома музыки профессиональный электронный орган - таких в России только два, - сообщил Сергей Малько.



В то же время в городских школах искусств уменьшилось на 300 человек число учащихся, что чиновник объяснил переходом общеобразовательных школ на односменный режим работы.



- Мы готовимся к тому, что Липецк может быть включен в федеральную программу внутреннего и въездного туризма. При благоприятном стечении обстоятельств мы получим 5 миллиардов рублей инвестиций, - сказал Сергей Малько.



А пока, по словам чиновника, "туризм в Липецке находится в зачаточном состоянии".



Очевидно, не понимая этого, вице-спикер горсовета Евдокия Бычкова почему-то поставила в пример Сергею Малько... полуторамиллионную Казань! Но Казань - это город с тысячелетней историей. Это Кремль и набережная, падающая как в Пизе башня Сююмбике, храм Всех религий, несколько красивейших мечетей и православных соборов, стадион "Казань-Арена", аквапарк, река Волга, озера... Уже в 2014 году в рейтинге сайта о путешествиях TripAdvisor в качестве самых быстро развивающихся туристических направлений столица Татарстана заняла 8-е место в мире и 3-е место в Европе! А на что туристам смотреть в Липецке? Все наши достопримечательности - площадь Петра Великого, Нижний и Верхний парки, Древнеуспенскую церковь, Быханов сад - можно обойти за пару часов. Ну, еще час потратить на зоопарк.



И еще. Допустим, правительство страны отсыплет мэрии эти самые пять миллиардов. Вопрос, зачем? Ремонтировать на них нечего - все, что было, в ноль разрушили большевики и коммунисты. Строить что-то новое? Так ведь и проектов никаких нет! Вообще, чем Липецк может удивить русского туриста (иностранцы сюда если и приезжают, то по делам - на НЛМК и свои заводы в свободных экономических зонах)? Липецку, откровенно говоря, похвастаться нечем. Здесь нет ни моря, ни хотя бы просторной и чистой реки. Здесь нет ни гор, ни леса. А в самом городе до сих пор нет НИ ОДНОГО УЛИЧНОГО ТУАЛЕТА! Нет, конечно можно назвать Матырское водохранилище морем. Можно отсыпать на его берегах горы из сталеплавильного шлака. Но если у города нет исторических объектов, то о каком туризме может идти речь?



Кстати, в горсовете этим вопросом задавались еще летом 2016 года.



- Зачем нам какие-то новоделы? Нужны свои "мульки" для привлечения туристов! - заявлял тогда депутат Владимир Хожайнов, директор "Форест-парка", "веревочного городка" в Задонском районе.



"Мульками" Хожайнов назвал "уникальную воду", "промышленность - люди с удовольствием приедут смотреть, как плавят сталь", "шикарный авиацентр", санаторий.



- "Липецкая матрешка" в виде бутылки водки была когда-то, - бросил тогда свои "пять копеек" в копилку туристических заманух депутат Владимир Скуридин.



Но на этом, собственно, депутаты тогда и выдохлись. Но мэрия, похоже, только набрала в легкие воздуха...



Игорь Луговой



