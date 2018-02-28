Общество

сегодня, 12:43

Сергей Малько: «Туризм в Липецке - на зачаточном уровне»

29 1242
#туризм
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Сергей Малько: «Туризм в Липецке - на зачаточном уровне»

Но если Липецк попадет в федеральную программу развития туризма, муниципалитет может получить 5 млрд рублей инвестиций.

Средняя зарплата педагогов в системе департамента культуры и туризма администрации Липецка в прошлом году составила 25,3 тысячи рублей, специалистов - 23,2 тысячи. Об этом сегодня сообщил депутатам на сессии Липецкого горсовета уведомил сегодня председатель департамента культуры и туризма мэрии Сергей Малько.

В системе департамента - восемь культурно-досуговых учреждений: два Дворца культуры и четыре Дома культуры, Дом музыки и городской Дворец молодёжи "Октябрь". Бюджет департамента в прошлом году составил 696,3 млн рублей - на 7% больше, чем в 2016-м. Это позволило несколько укрепить материальной техническую базу учреждений - на их ремонт было потрачено 26,6 млн рублей. Однако в общем состояние Дворцов и Домов культуры остается плачевным из-за хронического недофинанаирования в предыдущие годы. Впрочем, по словам Сергея Малько, 66% горожан удовлетворены оказанными им услугами - количество мероприятий увеличилось на 62, а всего парками и зоопарком заработаны 107 млн рублей - на 11% больше, чем в 2016 году.

- В этом году мы приобретем для Дома музыки профессиональный электронный орган - таких в России только два, - сообщил Сергей Малько.

В то же время в городских школах искусств уменьшилось на 300 человек число учащихся, что чиновник объяснил переходом общеобразовательных школ на односменный режим работы. 

- Мы готовимся к тому, что Липецк может быть включен в федеральную программу внутреннего и въездного туризма. При благоприятном стечении обстоятельств мы получим 5 миллиардов рублей инвестиций, - сказал Сергей Малько. 

А пока, по словам чиновника, "туризм в Липецке находится в зачаточном состоянии". 

Очевидно, не понимая этого, вице-спикер горсовета Евдокия Бычкова почему-то поставила в пример Сергею Малько... полуторамиллионную Казань! Но Казань - это город с тысячелетней историей. Это Кремль и набережная, падающая как в Пизе башня Сююмбике, храм Всех религий, несколько красивейших мечетей и православных соборов, стадион "Казань-Арена", аквапарк, река Волга, озера... Уже в 2014 году в рейтинге сайта о путешествиях TripAdvisor в качестве самых быстро развивающихся туристических направлений столица Татарстана заняла 8-е место в мире и 3-е место в Европе! А на что туристам смотреть в Липецке? Все наши достопримечательности - площадь Петра Великого, Нижний и Верхний парки, Древнеуспенскую церковь, Быханов сад - можно обойти за пару часов. Ну, еще час потратить на зоопарк. 

И еще. Допустим, правительство страны отсыплет мэрии эти самые пять миллиардов. Вопрос, зачем? Ремонтировать на них нечего - все, что было, в ноль разрушили большевики и коммунисты. Строить что-то новое? Так ведь и проектов никаких нет! Вообще, чем Липецк может удивить русского туриста (иностранцы сюда если и приезжают, то по делам - на НЛМК и свои заводы в свободных экономических зонах)? Липецку, откровенно говоря, похвастаться нечем. Здесь нет ни моря, ни хотя бы просторной и чистой реки. Здесь нет ни гор, ни леса. А в самом городе до сих пор нет НИ ОДНОГО УЛИЧНОГО ТУАЛЕТА! Нет, конечно можно назвать Матырское водохранилище морем. Можно отсыпать на его берегах горы из сталеплавильного шлака. Но если у города нет исторических объектов, то о каком туризме может идти речь?

Кстати, в горсовете этим вопросом задавались еще летом 2016 года.
 
- Зачем нам какие-то новоделы? Нужны свои "мульки" для привлечения туристов! - заявлял тогда депутат Владимир Хожайнов, директор "Форест-парка", "веревочного городка" в Задонском районе.

"Мульками" Хожайнов назвал "уникальную воду", "промышленность - люди с удовольствием приедут смотреть, как плавят сталь", "шикарный авиацентр", санаторий. 

- "Липецкая матрешка" в виде бутылки водки была когда-то, - бросил тогда свои "пять копеек" в копилку туристических заманух депутат Владимир Скуридин.

Но на этом, собственно, депутаты тогда и выдохлись. Но мэрия, похоже, только набрала в легкие воздуха...

Игорь Луговой 

29 1242
#туризм
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Комментарии (29)

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сувениры

3 минуты назад
плитка (для вип клиентов - гранитная), бордюры, ржавая водичка (если в Нижнем фонтанчики откроют), отсутсвие туалетов, экстрим шоу на липецком транспорте, липецкие подростки средь бела дня избивающие безнаказанно всех, черные от освещения вечерние улицы город а и парков, что ещё....тут не 5 тут 500 триллиардов будет мало...все кт оуезжают из Липецка почему то никто не возвращаются, вот вопрос почему
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Я за

32 минуты назад
Туризм Липецку необходим! Пусть люди видят до какой степени убожества могут довести город тупые и вороватые чиновники.
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Неавтофанат

40 минут назад
Видите туристов? А они - есть! Без управления, без начальников. Туристы - народ вольный, куда хотят, туда и едут. Интернет подскажет, что можно посмотреть в Липецке. Вот я глянул сегодня туда: из Москвы в Сочи билет в лоукосте "Победа" 499 рубликов. Мы больше суток на машине или за 5 тыс. сутки поездом. С трассы М-4 в Липецк по пути заехать - 75 км, с М-6 - сотня! Ради чего? ..."на карте генеральной" почти не виден. Меткомбинат широко известный в области уже в Туле не знают, у них собственная гордость. Самовары у нас есть? Нету! Ржавая минералка в парке только у нас. Поверьте на слово, в каждом российском районе есть своя целебная вода, а у нас - столовая! Люди особые? Раньше только с культурой было слабовато, хоть грубо, но дорогу показывали, юмор такой был, добродушный. А что теперь?
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Петр Первый

42 минуты назад
че за малько? кто этот гребень?
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цирк

51 минуту назад
а как же тот тоннель в никуда, о котором докладывала голикова, а еще есть сп ивановские подвалы, так что нелегитимным чинушам есть куда сходить-вот что значит фальсификация выборов -147 процентов, одни бездари и тунеядцы, шляются по церквям, вот недавно один советник бродил из угла в угол
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папаша

53 минуты назад
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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виктор

58 минут назад
- Товарищ Малько, а как дела с забором за 2 миллиона в Быхановом Саду, которым отгородили две трети парка от гуляющих взрослых и детишек? Будете демонтировать? Или предпочтёте с куратором Павловым и директрисой парка Бочаровой дождаться проолжения возмущения липчан и поехать на скамью подсудимых после аудита мошеннической деятельности вашего горе-парка Миниатюр?
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ага

сегодня, 14:59
про туризм смешно даже, хотя если кто-то хочет экстрима, то добро пожаловать в липецкую обл
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Тербунатор

сегодня, 14:38
Не согласен ! Могу водить лично экскурсии по своему Домику Для отдыха и по 3 гаражам и домам общей площадью 600 метров. У меня несколько этажей и есть что посмотреть. Лугав-oй, ты опять принижаешь наш достаток , а ведь если взять в среднем, то мы с тобой получаем в месяц по полтора миллиона каждый ! Подумай, сколько сала ты можешь купить на эти деньги, а все тебе плохо
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Телик

сегодня, 14:28
Липецк - уже "герой" Камеди-клаба. Дальше больше будет.
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