«Сроки отключения горячей воды в Липецке нужно увеличивать...»

Главный инженер липецкого филиала ПАО «Квадра» Алексей Пшеничников, отвечая на вопросы депутатов горсовета о причинах коммунальной аварии на улице Стаханова, в которой пострадали двое горожан, заявил, что двух 14-дневных перерывов в обеспечении липчан горячей водой для качественной подготовки муниципалитета к зиме недостаточно.

Сегодня члены постоянной комиссии Липецкого горсовета по ЖКХ, градостроительству и землепользованию говорили о недавней трагедии на улице Стаханова, где 14 января в промоину с кипятком, возникшую из-за аварии на теплотрассе, попали два человека: 19-летняя студентка и 31-летний мужчина.



- Мы крайне обеспокоены этой ситуацией. И хотели бы разобраться в ее причинах, - обратился к главному инженеру липецкого филиала «Квадры» Алексею Пшеничникову председатель депутатской комиссии Владимир Гугнин.



Алексей Пшеничников рассказал следующее. 14 января в 05.15 диспетчер филиала зафиксировал увеличение подачи теплоносителя и падение давления в сети трубопровода. Диспетчер отправил выездную бригаду на поиск утечки горячей воды, которая в этот момент находилась в районе ЛТЗ. Ее сотрудники начали осмотр магистрального трубопровода от котельной. Когда поступила информация о провале в промину автомобиля, бригада была еще у ТРЦ «Ривьера». На месте промоины ремонтники осмотрели тепловую камеру, которая была уже затоплена. В «Квадре» приняли решение отключить подачу теплоносителя, и бригада стала перекрывать запорную арматуру на трубопроводе. Потом в «Квадру» поступила информация о попавших в кипяток водителе автомобиля и девушке.



Этот участок сети был построен в 1994 году. Он не старый по меркам Липецка. Гидравлические испытания трубопровод прошел в 2020 году. Тогда же он прошел экспертизу.



Повреждение трубопровода было таково, что поток воды шел по дорогам до улицы Водопьянова. Объем утечки был большой, поэтому мы не знали, какой участок нужно оградить. В итоге автомобиль попал в промоину. Как только ремонтная бригада дождалась разрешения ГИБДД убрать автомобиль из провала, мы обнаружили продольную трещину на трубе сечением 630 миллиметров. Участок поврежденной трубы изъял Следственный комитет. Свою проверку проводит Ростехнадзор. Какие-либо иные комментарии преждевременны, - сказал главный инженер ресурсоснабжающей организации.



На Алексея Пшеничникова обрушилась депутат Вера Урываева:



- На каждой комиссии по ЖКХ в горсовете - один и тот же вопрос: как работает «Квадра?». Как вы сами относитесь к своей работе? Раскопки без ограждений стоят по полгода! Каждый год вы отключаете горячую воду на месяц. Люди планово терпят неудобства. И что получилось? В декабре прошлого года, в морозы, полгорода осталось без тепла! Кажется, что плановые ремонты вообще не делаются! И со мной липчане согласятся. У вас недавно закончились испытания - и вот результат: две больших коммунальные аварии плюс жертвы!



Главный инженер тут же парировал обвинение. Мол, вы сами себе противоречите, говоря, что мы всех замучили раскопками и тут же говорите, что мы ничего не делаем:



- Раскопки - это наша работа. Чтобы город зимой был с теплом. Но наращивать темпы ремонтов дальше просто невозможно: их нельзя уместить в два отключения горячей воды по 14 дней. Инфраструктура в городе изношена настолько, что этих сроков уже хватает. Поэтому раскопки и стоят незасыпанными. Я понимаю ваше недовольство. Я сам водитель, сам живу в Липецке. Сроки отключения горячей воды нужно увеличивать. Мы в последние три года в разы увеличили объемы ремонтных работ, но этих четырех недель нам не хватает катастрофически.



Главный инженер липецкого филиала «Квадры» посетовал на большое количество управляющих компаний в Липецке и на ликвидацию МУП «АДС». Также авария на улице Стаханова показала отсутствие должной реакции других ресурсоснабжающих организаций, вовремя не приславших на место своих представителей.



- Нам на месте нужно было пальцем показать, где чьи коммуникации, чтобы мы их не повредили во время раскопок. И мы стояли и ждали, пока приедут смежники! - заявил Алексей Пшеничников.



Но главной проблемой ЧП на улице Стаханова главный инженер липецкой «Квадры» назвал отсутствие в Липецке должным образом функционирующей сети ливневой канализации:



- В городе нет ливневых канализации, вот беда! Была бы она, горячая вода не размыла бы грунт, и под него не провалилась бы машина. Каждый дождь приходит к нам в железобетонные каналы, где проложены наши сети. В случае порыва на улице Стаханова трубопровод изнутри был чистым, а снаружи - весь покрыт коррозией. Толщина стенки в торцах поврежденной трубы - больше 8 миллиметров. Продольная трещина в нижней ее части была поражена внешней коррозией. А все потому, что у нас железобетонные каналы сети работают как ливневая канализация. Наружная коррозия в таком случае может произойти в любом месте города из-за постоянных подтоплений. Эту гниль мы можем обнаружить только путем гидравлических испытаний.



С свою очередь, и.о. председателя департамента ЖКХ мэрии Александр Шачнев сообщил, что у мэрии нет средств на содержание и ремонт ливневой канализации. Чиновник посетовал, что о необходимости выделения денег на ливневую канализацию пока только говорят.



- Итог этой аварии крайне неприятный. Департамент проверил подготовку «Квадры» к зиме. Мы можем сказать, что все документы в норме: город был готов к зиме, - резюмировал Александр Шачнев.



Вырастут ли платежи за тепло у горожан, затронутых этой аварией?



- Потерянный теплоноситель не отразится в платежках жителей, ведь ОДПУ в домах фиксирует только потребленное ресурс. В домах без счетчиков оплата за тепло насчитывается по нормативу. В тех домах, что остались без тепла на время ликвидации порыва сети, оплату пересчитают в сторону уменьшения платежа, - ответил Алексей Пшеничников на вопрос депутата Алексея Харина.



Депутат Екатерина Пинаева задала вопрос о помощи пострадавшим, ведь то, что произошло, «вопиющий случай».



- Как только мы узнали имена пострадавших, руководство филиала сообщило им и их родственникам о помощи, которую они окажут. В Москву пострадавших перевезли на лечение за счет компании. Им будет оказываться вся необходимая помощь и дальше, - сказал главный инженер липецкого филиала «Квадры»



Резюмируя обсуждение, Владимир Гугнин предложил записать в решение комиссии указание мэрии усилить контроль над подготовкой города к зиме со стороны чиновников.