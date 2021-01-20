Культура

33 минуты назад

В Липецкой области назначили начальника управления культуры и туризма

16 1622
#назначение
3
В Липецкой области назначили начальника управления культуры и туризма

Кристина Наролина лишилась приставки и.о.

Как сообщили GOROD48 в управлении культуры и туризма Липецкой области, Кристина Наролина лишилась приставки и.о. и стала новым начальником управления культуры и туризма Липецкой области. Распоряжение администрации Липецкой области об этом было подписано 15 января.

С приставкой «исполняющая обязанности» Кристина Наролина руководила управлением чуть больше года — с 10 января 2020 года.

Фото - kultura48.ru
16 1622
#назначение
3

Комментарии (16)

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Буревестник

3 минуты назад
Хочу домой в родной , спокойный , стабильный , рабочий , честный , народный , чистый , справедливый , законный , правовой , независимый и добрый Сталинский Социалистический Советский Союз.
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НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)

6 минут назад
Д48, Какие?
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Алкаш

6 минут назад
Это внучка Наролина или однофамилица?
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Наталья

7 минут назад
Какие у неё заслуги, каков опыт работы, за что она получила такую должность? Почему все вакансии должны подаваться в Центр занятости, а должностные вакансии там отсутствуют, почему на такие должности ставят * никому неизвестных людей????
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SS

13 минут назад
Ну, мода пошла, смазливые девочек во власть. Берлускони, Шойгу, Бастрыкин, Артамонов, ....!!!
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Вопрос

15 минут назад
Правда, по слухам это бывшая сноха , типа Аси Франценюк ,они в разводе ,но фамилии остались .
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Косоглазка

20 минут назад
Опять и снова своих в кресло сажают)
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Правда

20 минут назад
А как по отчеству.
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Мизантроп

21 минуту назад
Все решают менеджеры...
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Игорек

21 минуту назад
Мне нечего сказать,скоро школьниц станут ставить начальниками.Господи,что творится!!!Куда же ты смотришь???
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