В Липецкой области назначили начальника управления культуры и туризма

Кристина Наролина лишилась приставки и.о.

Как сообщили GOROD48 в управлении культуры и туризма Липецкой области, Кристина Наролина лишилась приставки и.о. и стала новым начальником управления культуры и туризма Липецкой области. Распоряжение администрации Липецкой области об этом было подписано 15 января.







С приставкой «исполняющая обязанности» Кристина Наролина руководила управлением чуть больше года — с 10 января 2020 года.





