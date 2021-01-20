Культура
33 минуты назад
В Липецкой области назначили начальника управления культуры и туризма
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Кристина Наролина лишилась приставки и.о.
Как сообщили GOROD48 в управлении культуры и туризма Липецкой области, Кристина Наролина лишилась приставки и.о. и стала новым начальником управления культуры и туризма Липецкой области. Распоряжение администрации Липецкой области об этом было подписано 15 января.
С приставкой «исполняющая обязанности» Кристина Наролина руководила управлением чуть больше года — с 10 января 2020 года.
Фото - kultura48.ru
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