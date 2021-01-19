Общество

сегодня, 11:57

Под снос в Липецке планируют пустить сразу несколько старых жилых массивов

10 2205
#реновация #ветхое и аварийное жилье
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Под снос в Липецке планируют пустить сразу несколько старых жилых массивов

Расселением горожан из ветхого и аварийного жилья займутся инвесторы.

Сегодня на заседании постоянной комиссии Липецкого горсовета по ЖКХ, градостроительству и землепользованию главный архитектор города Михаил Бушин предоставил депутатам планы реновации уже давно застроенных городских территорий.

В ноябре прошлого года областные и городские чиновники, презентуя начало работы над новым Генпланом развития Липецка, заявили об отказе от крупномасштабной застройки его окраин, как это предусматривалось Генланом-2015. Сам новый программный документ развития Липецка на 25-летнюю перспективу еще не готов, но профильный департамент мэрии уже вынес на рассмотрение депутатов список улиц со сложившейся застройкой, которые собираются отдать под новое жилищное строительство.

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Территориями, где ждут и инвесторов, стали кварталы в границах улиц Гагарина, Нестерова, Качалова и переулка Попова (район нефтебазы); улиц Гагарина-Ленина-Зегеля и Желябова (центр города); улиц Ивана Франко, Ушинского и переулка Курако (Сокол); улиц Осипенко, 9 Мая, Расковой, проспекта Мира (Новолипецк); улиц Волгоградской, Ленинградской, Студенческой и улиц Краснознаменной, Жуковского, Юбилейной (поселок ЛТЗ); улицы Радиаторной (центр города) и улицы Спиртозаводской (Новолипецк).

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Стоит добавить, что все эти территории наполнены аварийным жилым фондом, который нужно расселять. И стоит напомнить, что будущее того же квартала в границах улиц Гагарина, Нестерова, Качалова и переулка Попова уже обсуждается без малого десять лет, а воз и ныне там. Последним вариантом реновации этой территории площадью 4 гектара стало желание ООО «Специализированный застройщик «Интер» (компания построила ЖК «Столица» в микрорайоне «Европейский») построить на выкупленном участке в 56 соток первую из семи высоток нового микрорайона, в которую он хотел бы переселить всех жильцов ветхих двухэтажек, а следующие тысячи квадратных метров пустить в продажу.

Также в мэрии желают привлечь для реновации этих территорий не только средства застройщиков, но и федеральные деньги. Мэрия ведет переговоры по планированию этих зон, разработке мастер-планов и некоего объемно-пространственного регламента со столичным КБ «Стрелка», госфондом «ДОМ.РФ» и госкорпорацией «ВЭБ.РФ».

Депутат Вера Урываева возмутилась привлечением к реновации Липецка столичной консалтинговой компании «Стрелка». Мол, что, в Липецке мало архитекторов, которые могут справится с этой задачей?

- Ранее КБ «Стрелка» уже привлекалась мэрией для проектирования общественных пространств. Но мы готовы к привлечению к этой работе всех других архитекторов и проектировщиков, - сказал Михаил Бушин.

Жилой квартал на улице Спиртозаводской уже существует в эскизах. Там снесут ветхое жилье. Прибрежную зону после расселения превратят в современный район с модным арт-пространством в корпусах бывшего спиртзавода. Сейчас жилая застройка в квартале - это индивидуальные и среднеэтажные дома. Многие из них были построены в 1950-х годах и уже являются ветхими, семь домов по улице Спиртзаводской признаны непригодными для жилья - №№ 1,3,5,7,10,11,12. Ветхое и аварийное жилье считают необходимым снести. На их месте предлагают возвести 12 восьмиэтажных домов.

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- Это очень интересный проект. Мы уже имеем согласие застройщика на освоение этой территории, - сказал главный архитектор мэрии.

А где будут жить расселенные? В этих же районах или в других?

- Мэрия и застройщик оценивают состояние жилья. Расселение ложится на бремя инвестора. Так, ведутся переговоры с Фондом содействия реформированию ЖКХ о выделении застройщикам указанных кварталов субсидии в размере 25% от нормативной стоимости расселяемого жилого фонда, - ответил Михаил Бушин на вопрос депутата Бориса Понаморева.

Михаил Бушин признал, что в указанных в его презентации районах недостаточно мест в школах и детских садах для будущей многоэтажной застройки. Решать проблему предполагается за счет федерального финансирования.


10 2205
#реновация #ветхое и аварийное жилье
2

Комментарии (10)

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неадекватная женщина со вкусом

15 минут назад
Вот они пишут в проекте - расположение в историческом центре... Неужели наша мэрия не может сообразить, что таким образом превратит исторический центр в Елецкий-2??? Вредители.
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неадекватная женщина со вкусом

18 минут назад
Даёшь многоэтажные курятники по всему городу! Чтобы совсем стереть из памяти липчан образцы застройки прошлых периодов. Многоэташка, красное и белое, да парковка у родного подъезда - что ещё для счастья надо?
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для О.как!

21 минуту назад
Так и в новых микрорайонах, которые строят на окраинах школ и детских садов нет НИКАКИХ ВООБЩЕ, так что нет разницы, где строить новую школу или садик!
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Критик

25 минут назад
Вдруг совершенно неожиданные места захотели переделать. А как же ул.Газина, например, и т.п ? Уже не аварийная?Подождем, пока остальные лестницы в подъездах осыпятся.
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Николай

29 минут назад
Вот и в Липецк пришли реноваторы! Поздравляю! Частные дома на улице Спиртозаводской будут сносить? А как же неприкосновенность частной собственности? Статья 35 Конституции еще не отменена. И что будут делать с уплченными взносами на капремонт? Вернут? - Сомневаюсь..
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Вася

37 минут назад
Сделают хуже, чем было. Хороший был город.
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РЕДЕВЕЛОПМЕНТ !

46 минут назад
Причём , ПОЛНЫЙ !
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О ,как !

47 минут назад
Михаил Бушин признал, что в указанных в его презентации районах недостаточно мест в школах и детских садах для будущей многоэтажной застройк
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Опытной

54 минуты назад
Что то нет
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)))

58 минут назад
ох уж эти сказочки)))...
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