Общество
сегодня, 11:57
Под снос в Липецке планируют пустить сразу несколько старых жилых массивов
Расселением горожан из ветхого и аварийного жилья займутся инвесторы.
Сегодня на заседании постоянной комиссии Липецкого горсовета по ЖКХ, градостроительству и землепользованию главный архитектор города Михаил Бушин предоставил депутатам планы реновации уже давно застроенных городских территорий.
В ноябре прошлого года областные и городские чиновники, презентуя начало работы над новым Генпланом развития Липецка, заявили об отказе от крупномасштабной застройки его окраин, как это предусматривалось Генланом-2015. Сам новый программный документ развития Липецка на 25-летнюю перспективу еще не готов, но профильный департамент мэрии уже вынес на рассмотрение депутатов список улиц со сложившейся застройкой, которые собираются отдать под новое жилищное строительство.
Территориями, где ждут и инвесторов, стали кварталы в границах улиц Гагарина, Нестерова, Качалова и переулка Попова (район нефтебазы); улиц Гагарина-Ленина-Зегеля и Желябова (центр города); улиц Ивана Франко, Ушинского и переулка Курако (Сокол); улиц Осипенко, 9 Мая, Расковой, проспекта Мира (Новолипецк); улиц Волгоградской, Ленинградской, Студенческой и улиц Краснознаменной, Жуковского, Юбилейной (поселок ЛТЗ); улицы Радиаторной (центр города) и улицы Спиртозаводской (Новолипецк).
Стоит добавить, что все эти территории наполнены аварийным жилым фондом, который нужно расселять. И стоит напомнить, что будущее того же квартала в границах улиц Гагарина, Нестерова, Качалова и переулка Попова уже обсуждается без малого десять лет, а воз и ныне там. Последним вариантом реновации этой территории площадью 4 гектара стало желание ООО «Специализированный застройщик «Интер» (компания построила ЖК «Столица» в микрорайоне «Европейский») построить на выкупленном участке в 56 соток первую из семи высоток нового микрорайона, в которую он хотел бы переселить всех жильцов ветхих двухэтажек, а следующие тысячи квадратных метров пустить в продажу.
Также в мэрии желают привлечь для реновации этих территорий не только средства застройщиков, но и федеральные деньги. Мэрия ведет переговоры по планированию этих зон, разработке мастер-планов и некоего объемно-пространственного регламента со столичным КБ «Стрелка», госфондом «ДОМ.РФ» и госкорпорацией «ВЭБ.РФ».
Депутат Вера Урываева возмутилась привлечением к реновации Липецка столичной консалтинговой компании «Стрелка». Мол, что, в Липецке мало архитекторов, которые могут справится с этой задачей?
- Ранее КБ «Стрелка» уже привлекалась мэрией для проектирования общественных пространств. Но мы готовы к привлечению к этой работе всех других архитекторов и проектировщиков, - сказал Михаил Бушин.
Жилой квартал на улице Спиртозаводской уже существует в эскизах. Там снесут ветхое жилье. Прибрежную зону после расселения превратят в современный район с модным арт-пространством в корпусах бывшего спиртзавода. Сейчас жилая застройка в квартале - это индивидуальные и среднеэтажные дома. Многие из них были построены в 1950-х годах и уже являются ветхими, семь домов по улице Спиртзаводской признаны непригодными для жилья - №№ 1,3,5,7,10,11,12. Ветхое и аварийное жилье считают необходимым снести. На их месте предлагают возвести 12 восьмиэтажных домов.
- Это очень интересный проект. Мы уже имеем согласие застройщика на освоение этой территории, - сказал главный архитектор мэрии.
А где будут жить расселенные? В этих же районах или в других?
- Мэрия и застройщик оценивают состояние жилья. Расселение ложится на бремя инвестора. Так, ведутся переговоры с Фондом содействия реформированию ЖКХ о выделении застройщикам указанных кварталов субсидии в размере 25% от нормативной стоимости расселяемого жилого фонда, - ответил Михаил Бушин на вопрос депутата Бориса Понаморева.
Михаил Бушин признал, что в указанных в его презентации районах недостаточно мест в школах и детских садах для будущей многоэтажной застройки. Решать проблему предполагается за счет федерального финансирования.
В ноябре прошлого года областные и городские чиновники, презентуя начало работы над новым Генпланом развития Липецка, заявили об отказе от крупномасштабной застройки его окраин, как это предусматривалось Генланом-2015. Сам новый программный документ развития Липецка на 25-летнюю перспективу еще не готов, но профильный департамент мэрии уже вынес на рассмотрение депутатов список улиц со сложившейся застройкой, которые собираются отдать под новое жилищное строительство.
Территориями, где ждут и инвесторов, стали кварталы в границах улиц Гагарина, Нестерова, Качалова и переулка Попова (район нефтебазы); улиц Гагарина-Ленина-Зегеля и Желябова (центр города); улиц Ивана Франко, Ушинского и переулка Курако (Сокол); улиц Осипенко, 9 Мая, Расковой, проспекта Мира (Новолипецк); улиц Волгоградской, Ленинградской, Студенческой и улиц Краснознаменной, Жуковского, Юбилейной (поселок ЛТЗ); улицы Радиаторной (центр города) и улицы Спиртозаводской (Новолипецк).
Стоит добавить, что все эти территории наполнены аварийным жилым фондом, который нужно расселять. И стоит напомнить, что будущее того же квартала в границах улиц Гагарина, Нестерова, Качалова и переулка Попова уже обсуждается без малого десять лет, а воз и ныне там. Последним вариантом реновации этой территории площадью 4 гектара стало желание ООО «Специализированный застройщик «Интер» (компания построила ЖК «Столица» в микрорайоне «Европейский») построить на выкупленном участке в 56 соток первую из семи высоток нового микрорайона, в которую он хотел бы переселить всех жильцов ветхих двухэтажек, а следующие тысячи квадратных метров пустить в продажу.
Также в мэрии желают привлечь для реновации этих территорий не только средства застройщиков, но и федеральные деньги. Мэрия ведет переговоры по планированию этих зон, разработке мастер-планов и некоего объемно-пространственного регламента со столичным КБ «Стрелка», госфондом «ДОМ.РФ» и госкорпорацией «ВЭБ.РФ».
Депутат Вера Урываева возмутилась привлечением к реновации Липецка столичной консалтинговой компании «Стрелка». Мол, что, в Липецке мало архитекторов, которые могут справится с этой задачей?
- Ранее КБ «Стрелка» уже привлекалась мэрией для проектирования общественных пространств. Но мы готовы к привлечению к этой работе всех других архитекторов и проектировщиков, - сказал Михаил Бушин.
Жилой квартал на улице Спиртозаводской уже существует в эскизах. Там снесут ветхое жилье. Прибрежную зону после расселения превратят в современный район с модным арт-пространством в корпусах бывшего спиртзавода. Сейчас жилая застройка в квартале - это индивидуальные и среднеэтажные дома. Многие из них были построены в 1950-х годах и уже являются ветхими, семь домов по улице Спиртзаводской признаны непригодными для жилья - №№ 1,3,5,7,10,11,12. Ветхое и аварийное жилье считают необходимым снести. На их месте предлагают возвести 12 восьмиэтажных домов.
- Это очень интересный проект. Мы уже имеем согласие застройщика на освоение этой территории, - сказал главный архитектор мэрии.
А где будут жить расселенные? В этих же районах или в других?
- Мэрия и застройщик оценивают состояние жилья. Расселение ложится на бремя инвестора. Так, ведутся переговоры с Фондом содействия реформированию ЖКХ о выделении застройщикам указанных кварталов субсидии в размере 25% от нормативной стоимости расселяемого жилого фонда, - ответил Михаил Бушин на вопрос депутата Бориса Понаморева.
Михаил Бушин признал, что в указанных в его презентации районах недостаточно мест в школах и детских садах для будущей многоэтажной застройки. Решать проблему предполагается за счет федерального финансирования.
неадекватная женщина со вкусом
неадекватная женщина со вкусом
для О.как!
Критик
Николай
Вася
РЕДЕВЕЛОПМЕНТ !
О ,как !
Опытной
)))