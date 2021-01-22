Происшествия
20 минут назад
13-летний мальчик выкатился на ватрушке под колеса автомобиля
Жертву наезда госпитализировали с сотрясением мозга.
Вчера из Данкова в областную детскую больницу доставили 13-летнего мальчика. Школьник во время съезда с пригорка на ватрушке попал под автомобиль на улице Воронежской.
- Ребенок стабилен. Кроме сотрясения мозга травм у него нет. Под наблюдением врачей он проведет несколько дней и, возможно, уже на следующей неделе будет выписан на амбулаторное лечение, - сообщил GOROD48 главврач клиники Сергей Голобурдин.
Как говорят детские травматологи, именно ватрушка является самым травмоопасным зимнем инвентарем по причине большой скорости и неуправляемости.
- Ребенок стабилен. Кроме сотрясения мозга травм у него нет. Под наблюдением врачей он проведет несколько дней и, возможно, уже на следующей неделе будет выписан на амбулаторное лечение, - сообщил GOROD48 главврач клиники Сергей Голобурдин.
Как говорят детские травматологи, именно ватрушка является самым травмоопасным зимнем инвентарем по причине большой скорости и неуправляемости.