Происшествия

20 минут назад

13-летний мальчик выкатился на ватрушке под колеса автомобиля

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#ДТП #дети
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13-летний мальчик выкатился на ватрушке под колеса автомобиля

Жертву наезда госпитализировали с сотрясением мозга.

Вчера из Данкова в областную детскую больницу доставили 13-летнего мальчика. Школьник во время съезда с пригорка на ватрушке попал под автомобиль на улице Воронежской.

- Ребенок стабилен. Кроме сотрясения мозга травм у него нет. Под наблюдением врачей он проведет несколько дней и, возможно, уже на следующей неделе будет выписан на амбулаторное лечение, - сообщил GOROD48 главврач клиники Сергей Голобурдин.

Как говорят детские травматологи, именно ватрушка является самым травмоопасным зимнем инвентарем по причине большой скорости и неуправляемости.
746
#ДТП #дети
2

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