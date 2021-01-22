13-летний мальчик выкатился на ватрушке под колеса автомобиля

Жертву наезда госпитализировали с сотрясением мозга.

Вчера из Данкова в областную детскую больницу доставили 13-летнего мальчика. Школьник во время съезда с пригорка на ватрушке попал под автомобиль на улице Воронежской.



- Ребенок стабилен. Кроме сотрясения мозга травм у него нет. Под наблюдением врачей он проведет несколько дней и, возможно, уже на следующей неделе будет выписан на амбулаторное лечение, - сообщил GOROD48 главврач клиники Сергей Голобурдин.



Как говорят детские травматологи, именно ватрушка является самым травмоопасным зимнем инвентарем по причине большой скорости и неуправляемости.

