Общество

53 минуты назад

За железнодорожным вокзалом построят миниполис в стиле XVIII века по мотивам Бродвея

14 1343
#строительство #проект #концепция
За железнодорожным вокзалом построят миниполис в стиле XVIII века по мотивам Бродвея

Для разработки квартала, который будут строить с 2022 по 2027 год, объявлен конкурс архитекторов. Работы поступили из Воронежа, Екатеринбурга, Липецка, Москвы, Санкт-Петербурга. Основная идея строительства уже выбрана.

В конце осени в Липецке начался конкурс на разработку проекта застройки квартала за железнодорожным вокзалом, в районе Опытной станции. Заказчиком работ выступил владелец участка – АО «Тепличное», которое планирует возвести на месте заброшенных теплиц современный миниполис.

Как сообщили GOROD48 в управлении архитектуры и строительства Липецкой области, в жюри конкурса поступили концепции от архитекторов из Воронежа, Екатеринбурга, Липецка, Москвы и Санкт-Петербурга. Результаты конкурса будут подведены уже в середине февраля 2021 года. Но с визуальной концепцией уже есть определенность: миниполис будет построен в стиле XVIII века.

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- Визуальная концепция уже готова - ее разработала воронежская проектная организация по заказу будущего застройщика АО «Тепличное». Команда вдохновлялась стилистикой и настроением Бродвея 1930-х годов, а также георгианским стилем, который имел распространение в XVIII веке. Таким образом, дома в этом миниполисе будут построены в классическом сочетании красного кирпича, белого камня и темной черепицы, - рассказали GOROD48 в управлении строительства. - На площади в 58 га будет простроено около полусотни пяти- и шестиэтажных домов. Их будет окружать 10-12 улиц с активным пешеходным движением, скверами, парками, с выраженной перспективой и собственной аутентичной архитектурой. Также здесь планируется возвести детские сады, школу, торговый центр, ресторан, спортивный комплекс, автостоянки.

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Застраиваться жилой район будет в пять этапов, с 2022 по 2027 годы.

Напомним, ранее в проекте застройки участка говорилось о строительстве 5-9 этажных домов с террасами. Таким образом, этажность района снижена, но в общей площади возводимого жилья район не потерял, а, наоборот, нарастил почти 10 00 квадратных метров жилплощади.

Иллюстрации предоставлены управлением архитектуры и строительства Липецкой области
14 1343
#строительство #проект #концепция

Комментарии (14)

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Житель Опытной

2 минуты назад
А теперь представьте какие пробки на Опытной будут, если сейчас они на везде и выезде огромные!!!
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ГОСТ

2 минуты назад
Простой народ не поймет.
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эх

6 минут назад
мечты мечты где ваша сладость... мечты ушли... осталась...гадость
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Юлька шл...

11 минут назад
У нас в горле и метро будет, и пару развлечений ураа, а теперь ещё и бродвей
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А где же наши проекты?

17 минут назад
Мне очень понравилось картинка ООО ГРУППА ПЯТЫЙ СЕЗОН это что-то напоминает вещевой рынок. Стройте в этом стиле. А ещё есть на подобие Шанхая в Китае могу картинки скинуть.
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Смотрящий

18 минут назад
Ну судя по эскизам, типовые * . И при чем тут фото Бруклина - не к селу ни к городу.
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Animal planet.

23 минуты назад
Я за строительство Зверополиса!
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Витаем в облаках

24 минуты назад
Аттракционы , Бродвей.. парки ... Вы сначала трубы гнилые под землёй поменяйте на новые. Бездари
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ЛТЗ

25 минут назад
а что, шанхайский стиль начала прошлого века уже не в моде?
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Какой квартал???

27 минут назад
Дороги сделайте нормальные. Ремонт в больницах. Питание в школах дер&мо... А они кварталы строят..
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