За железнодорожным вокзалом построят миниполис в стиле XVIII века по мотивам Бродвея

Для разработки квартала, который будут строить с 2022 по 2027 год, объявлен конкурс архитекторов. Работы поступили из Воронежа, Екатеринбурга, Липецка, Москвы, Санкт-Петербурга. Основная идея строительства уже выбрана.





Как сообщили GOROD48 в управлении архитектуры и строительства Липецкой области, в жюри конкурса поступили концепции от архитекторов из Воронежа, Екатеринбурга, Липецка, Москвы и Санкт-Петербурга. Результаты конкурса будут подведены уже в середине февраля 2021 года. Но с визуальной концепцией уже есть определенность: миниполис будет построен в стиле XVIII века.











- Визуальная концепция уже готова - ее разработала воронежская проектная организация по заказу будущего застройщика АО «Тепличное». Команда вдохновлялась стилистикой и настроением Бродвея 1930-х годов, а также георгианским стилем, который имел распространение в XVIII веке. Таким образом, дома в этом миниполисе будут построены в классическом сочетании красного кирпича, белого камня и темной черепицы, - рассказали GOROD48 в управлении строительства. - На площади в 58 га будет простроено около полусотни пяти- и шестиэтажных домов. Их будет окружать 10-12 улиц с активным пешеходным движением, скверами, парками, с выраженной перспективой и собственной аутентичной архитектурой. Также здесь планируется возвести детские сады, школу, торговый центр, ресторан, спортивный комплекс, автостоянки.











Застраиваться жилой район будет в пять этапов, с 2022 по 2027 годы.



Напомним,



Иллюстрации предоставлены управлением архитектуры и строительства Липецкой области

В конце осени в Липецке начался конкурс на разработку проекта застройки квартала за железнодорожным вокзалом, в районе Опытной станции. Заказчиком работ выступил владелец участка – АО «Тепличное», которое планирует возвести на месте заброшенных теплиц современный миниполис.Как сообщили GOROD48 в управлении архитектуры и строительства Липецкой области, в жюри конкурса поступили концепции от архитекторов из Воронежа, Екатеринбурга, Липецка, Москвы и Санкт-Петербурга. Результаты конкурса будут подведены уже в середине февраля 2021 года. Но с визуальной концепцией уже есть определенность: миниполис будет построен в стиле XVIII века.- Визуальная концепция уже готова - ее разработала воронежская проектная организация по заказу будущего застройщика АО «Тепличное». Команда вдохновлялась стилистикой и настроением Бродвея 1930-х годов, а также георгианским стилем, который имел распространение в XVIII веке. Таким образом, дома в этом миниполисе будут построены в классическом сочетании красного кирпича, белого камня и темной черепицы, - рассказали GOROD48 в управлении строительства. - На площади в 58 га будет простроено около полусотни пяти- и шестиэтажных домов. Их будет окружать 10-12 улиц с активным пешеходным движением, скверами, парками, с выраженной перспективой и собственной аутентичной архитектурой. Также здесь планируется возвести детские сады, школу, торговый центр, ресторан, спортивный комплекс, автостоянки.Застраиваться жилой район будет в пять этапов, с 2022 по 2027 годы.Напомним, ранее в проекте застройки участка говорилось о строительстве 5-9 этажных домов с террасами . Таким образом, этажность района снижена, но в общей площади возводимого жилья район не потерял, а, наоборот, нарастил почти 10 00 квадратных метров жилплощади.