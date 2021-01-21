Решившая построить в Липецке горнолыжную базу компания разорилась

Организация признана банкротом, введено конкурсное производство.

Арбитражный суд Липецкой области признал компанию «Кругозор» ( ИНН 4825054117) банкротом. Этим решением суд удовлетворил заявление регионального управления имущественных и земельных отношений, которому задолжал «Кругозор». Компания брала в аренду участок в районе садоводческого товарищества в Правобережном районе под строительство горнолыжной базы, но планы так и не реализовала.



Причиной для заявления банкротстве послужил долг за аренду земли, более 5,8 млн рублей. Компания арендовала участок в 324 667 квадратных метров, расположенный в районе СНТ «Металлург-1», с 2013 года. Целью аренды, исходя из договора сторон, было строительство комплекса для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий по горнолыжному спорту. Арендатор прекратил регулярные платежи в 2014 году, и представители управления земельных отношений стали требовать платежи через суд. Чиновники позже стали требовать не только арендные платежи, но и возврата участка. Это требование было удовлетворено в 2017 году.



ООО «Кругозор» было зарегистрировано как организация по оптовой торговле спортивными товарами в Липецкой области в 2007 году. По последним данным общая сумма кредиторской задолженности, включенная в реестр требований более 23,3 млн рублей. Долги не погашены, да и гасить их нечем: у компании нет достаточного объема активов для удовлетворения требований. Изучив финансовое состояние должника, временный управляющий пришел к выводу, что восстановить безубыточную работу компании нереально.



В отношении должника введена процедура конкурсного производства. Управляющий по делу о банкротстве должен будет разыскать активы, оспорить сомнительные сделки, продать с торгов имущество в счет погашения долгов. Заседание по оценке отчета управляющего запланировано на вторую половину июня 2021 года.