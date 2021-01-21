Общество
сегодня, 12:30
Решившая построить в Липецке горнолыжную базу компания разорилась
12 2113
Организация признана банкротом, введено конкурсное производство.
Арбитражный суд Липецкой области признал компанию «Кругозор» ( ИНН 4825054117) банкротом. Этим решением суд удовлетворил заявление регионального управления имущественных и земельных отношений, которому задолжал «Кругозор». Компания брала в аренду участок в районе садоводческого товарищества в Правобережном районе под строительство горнолыжной базы, но планы так и не реализовала.
Причиной для заявления банкротстве послужил долг за аренду земли, более 5,8 млн рублей. Компания арендовала участок в 324 667 квадратных метров, расположенный в районе СНТ «Металлург-1», с 2013 года. Целью аренды, исходя из договора сторон, было строительство комплекса для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий по горнолыжному спорту. Арендатор прекратил регулярные платежи в 2014 году, и представители управления земельных отношений стали требовать платежи через суд. Чиновники позже стали требовать не только арендные платежи, но и возврата участка. Это требование было удовлетворено в 2017 году.
ООО «Кругозор» было зарегистрировано как организация по оптовой торговле спортивными товарами в Липецкой области в 2007 году. По последним данным общая сумма кредиторской задолженности, включенная в реестр требований более 23,3 млн рублей. Долги не погашены, да и гасить их нечем: у компании нет достаточного объема активов для удовлетворения требований. Изучив финансовое состояние должника, временный управляющий пришел к выводу, что восстановить безубыточную работу компании нереально.
В отношении должника введена процедура конкурсного производства. Управляющий по делу о банкротстве должен будет разыскать активы, оспорить сомнительные сделки, продать с торгов имущество в счет погашения долгов. Заседание по оценке отчета управляющего запланировано на вторую половину июня 2021 года.
Причиной для заявления банкротстве послужил долг за аренду земли, более 5,8 млн рублей. Компания арендовала участок в 324 667 квадратных метров, расположенный в районе СНТ «Металлург-1», с 2013 года. Целью аренды, исходя из договора сторон, было строительство комплекса для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий по горнолыжному спорту. Арендатор прекратил регулярные платежи в 2014 году, и представители управления земельных отношений стали требовать платежи через суд. Чиновники позже стали требовать не только арендные платежи, но и возврата участка. Это требование было удовлетворено в 2017 году.
ООО «Кругозор» было зарегистрировано как организация по оптовой торговле спортивными товарами в Липецкой области в 2007 году. По последним данным общая сумма кредиторской задолженности, включенная в реестр требований более 23,3 млн рублей. Долги не погашены, да и гасить их нечем: у компании нет достаточного объема активов для удовлетворения требований. Изучив финансовое состояние должника, временный управляющий пришел к выводу, что восстановить безубыточную работу компании нереально.
В отношении должника введена процедура конкурсного производства. Управляющий по делу о банкротстве должен будет разыскать активы, оспорить сомнительные сделки, продать с торгов имущество в счет погашения долгов. Заседание по оценке отчета управляющего запланировано на вторую половину июня 2021 года.
12 2113
Комментарии (12)
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Русский
дед
в СССР такого не было
Вот так
Доярка с хацапетовки
Ай,ай
Юрий
Шардак
Варавва
гость