Общество

сегодня, 12:30

Решившая построить в Липецке горнолыжную базу компания разорилась

12 2113
#банкротство #долг #аренда
Решившая построить в Липецке горнолыжную базу компания разорилась

Организация признана банкротом, введено конкурсное производство.

Арбитражный суд Липецкой области признал компанию «Кругозор» ( ИНН 4825054117) банкротом. Этим решением суд удовлетворил заявление регионального управления имущественных и земельных отношений, которому задолжал «Кругозор». Компания брала в аренду участок в районе садоводческого товарищества в Правобережном районе под строительство горнолыжной базы, но планы так и не реализовала.

Причиной для заявления банкротстве послужил долг за аренду земли, более 5,8 млн рублей. Компания арендовала участок в 324 667 квадратных метров, расположенный в районе СНТ «Металлург-1», с 2013 года. Целью аренды, исходя из договора сторон, было строительство комплекса для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий по горнолыжному спорту. Арендатор прекратил регулярные платежи в 2014 году, и представители управления земельных отношений стали требовать платежи через суд. Чиновники позже стали требовать не только арендные платежи, но и возврата участка. Это требование было удовлетворено в 2017 году.

ООО «Кругозор» было зарегистрировано как организация по оптовой торговле спортивными товарами в Липецкой области в 2007 году. По последним данным общая сумма кредиторской задолженности, включенная в реестр требований более 23,3 млн рублей. Долги не погашены, да и гасить их нечем: у компании нет достаточного объема активов для удовлетворения требований. Изучив финансовое состояние должника, временный управляющий пришел к выводу, что восстановить безубыточную работу компании нереально.

В отношении должника введена процедура конкурсного производства. Управляющий по делу о банкротстве должен будет разыскать активы, оспорить сомнительные сделки, продать с торгов имущество в счет погашения долгов. Заседание по оценке отчета управляющего запланировано на вторую половину июня 2021 года.
12 2113
#банкротство #долг #аренда

Комментарии (12)

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Русский

21 минуту назад
Схема нормуль, кредиты взяли под пустую землю и наверное, кто это замутил уже в дамках....
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дед

22 минуты назад
Нам в Липецке,Данбай не нужен!
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в СССР такого не было

27 минут назад
невидимая рука рынка превращает все в бурьян и голое поле
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Вот так

29 минут назад
Кругом одни мошенники и авантюристы,
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Доярка с хацапетовки

42 минуты назад
Горы есть, нужно горных коз, завозить!
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Ай,ай

43 минуты назад
Как же жемчужина черноземья да без горнолыжной базы? Недосмотр, а то надоело в парках обновленных гулять.
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Юрий

45 минут назад
Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области является конкурсным кредитором ООО «Кругозор», задолженность составляет 15 052 095,71 руб - за пустое поле? откуда такие арендные ставки? как малый бизнес будет развиваться, если вы тупо душите его таким подходом?
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Шардак

49 минут назад
Планировать ничего невозможно. И спрашивают, почему не инвестируете деньгами, потомством, работой, отчислениями, налогами? Да будущего не видно.
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Варавва

50 минут назад
одно интересно, ООО берет в аренду землю, платит немалые деньги за аренду фактически поля, объект не построен еще, а цена аренды такова, как будто на ней уже действует объект...ставка аренды при запуске не пересчитывается, а зачем изначально такую ставку гнуть, если хочет развивать эту территорию? или чинушам лишь бы сорвать?
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гость

51 минуту назад
Гадалка, Какой "этот"? На время произошедшего не надо посмотреть? Чтобы с кого спрашивать? Тот, при ком всё творилось в кресле депутатском. Нынешний Глава города и так свои "очки" набирает.
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