Общество

сегодня, 16:28

Константин Востриков: «УГС Липецка будет жестко относиться к срокам ремонта сетей теплоснабжения

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#"Квадра" #коммунальная авария

В мэрии остались недовольными заявлениями главного инженера производственного подразделения ПП «Липецкие тепловые сети» о причинах коммунальной аварии на улице Стаханова.

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Как уже сообщал GOROD48, сегодня в Липецком горсовете со своей оценкой ситуации, приведшей к трагедии на улице Стаханова, где 14 января в промоину с кипятком попали двое горожан, выступил главный инженер производственного подразделения ПП «Липецкие тепловые сети» Алексей Пшеничников. Его слова о том, что причиной коммунальной аварии с человеческими жертвами стало отсутствие в Липецке должным образом работающей ливневой канализации, из-за чего талая и дождевая вода попадают в колодцы подземных коммуникаций энергетиков, прокомментировали в мэрии.

Константин Востриков, куратор сферы ЖКХ сказал, что ему было странно слышать, что после гидравлических испытаний, которые проходят каждый год с давлением в сети, «прилично превышающем рабочее», вдруг за несколько месяцев сгнила труба.

- Как такое возможно? Каждый трубопровод должен быть защищен от коррозии металла, в том числе электрохимической защитой, - сказал заместитель главы Липецка.

По словам Константина Вострикова, в части города, где случилось ЧП, ливневая канализация есть и она исправна. «Ежемесячно около 10 миллионов рублей выделяется на ее обслуживание и ремонт, а каждый новый объект по нацпроекту «Безопасные и качестввенные автомобильные дороги сдается с новой ливневой канализацией».

Также удивили первого вице-мэра рассуждения главного инженера липецкого филиала «Квадры» о том, что двух сроков по 14 суток, во время которых липчане живут без горячей воды, ресурсоснабжающей организации мало для того, чтобы ликвидировать порывы на сетях.

- Есть нормативы, утвержденные правительством. В 2020 году мы много раз привлекали «Квадру» к административной ответственности за нарушение сроков раскопок. На некоторых раскопках месяцами ничего не делалось. Поэтому мы были вынуждены обращаться в прокуратуру за мерами реагирования, и прокуратура не раз выходила в «Квадру» с соответствующими представлениями. На мой взгляд, самой «Квадре» необходимо проанализировать свою работу, чтобы затягиваний с раскопками больше не было.

Константин Востриков заявил, что горожанам не стоит ждать увеличения сроков отключения горячей воды, как об этом просила энергетическая компания.

- Новый график двухэтапных гидравлических испытаний уже согласован. Управление главного смотрителя, та служба, которая выдает разрешения на раскопки, получила от меня распоряжение строго контролировать сроки раскопок и проведения ресурсниками аварийно-восстановительных работ,- сказал заместитель главы Липецка.
7 881
#"Квадра" #коммунальная авария

Комментарии (8)

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Как гость
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Да

1 минуту назад
Я так понимаю , из многочисленных статей на эту тему , что деньги съедены , ничего не сделано , более того есть много пострадавших от этого бардака и как следствие -- срочно нужна дежурная .опа .
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Непонятно

9 минут назад
Если должным образом проводить гидроиспытания, да ещё и защищать трубопровод от коррозии, то за счет чего же платить дивиденды его офшорным собственникам??
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Гость

20 минут назад
Гидравлические испытания не проводятся,так как выключают только нагрев воды и из крана горячей воды льется холодная.
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Липа

40 минут назад
Бла-бла-бла...Поговорили и разошлись до следующей трагедии!Никто и ни за что не отвечает...Двух недель мало??Так это на графике отключений две недели!А по факту после каждого включения ещё неделю накидывай,а первые дни вода из крана ржавая течет!!!Как так??Из новых труб???
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Конституция - спасибо за недра и рост бензина

53 минуты назад
И что, поговарили и все на этом? Востриков молодец конечно.
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Это какое предупреждение по счету?

56 минут назад
Это кавдро мера не вошло не ставит а вы по какие-то раскопки. Забыли , чуть не свалилась мер и давала указание на те же раскопки по всему городу с конкретными датами их устранения.
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дед

57 минут назад
Как всегда все угрозы в будущем времени....,мы будем,мы проверим,мы накажем.....
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Где деньги????

сегодня, 16:34
Ежемесячно порядка 10 миллионов рублей выделяется на ее обслуживание и ремонт, а каждый новый объект по нацпроекту «Безопасные и качестввенные автомобильные дороги сдается с новой ливневой канализацией» Куда уходит бабло????
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