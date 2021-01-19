сегодня, 16:28
Константин Востриков: «УГС Липецка будет жестко относиться к срокам ремонта сетей теплоснабжения
В мэрии остались недовольными заявлениями главного инженера производственного подразделения ПП «Липецкие тепловые сети» о причинах коммунальной аварии на улице Стаханова.
Константин Востриков, куратор сферы ЖКХ сказал, что ему было странно слышать, что после гидравлических испытаний, которые проходят каждый год с давлением в сети, «прилично превышающем рабочее», вдруг за несколько месяцев сгнила труба.
- Как такое возможно? Каждый трубопровод должен быть защищен от коррозии металла, в том числе электрохимической защитой, - сказал заместитель главы Липецка.
По словам Константина Вострикова, в части города, где случилось ЧП, ливневая канализация есть и она исправна. «Ежемесячно около 10 миллионов рублей выделяется на ее обслуживание и ремонт, а каждый новый объект по нацпроекту «Безопасные и качестввенные автомобильные дороги сдается с новой ливневой канализацией».
Также удивили первого вице-мэра рассуждения главного инженера липецкого филиала «Квадры» о том, что двух сроков по 14 суток, во время которых липчане живут без горячей воды, ресурсоснабжающей организации мало для того, чтобы ликвидировать порывы на сетях.
- Есть нормативы, утвержденные правительством. В 2020 году мы много раз привлекали «Квадру» к административной ответственности за нарушение сроков раскопок. На некоторых раскопках месяцами ничего не делалось. Поэтому мы были вынуждены обращаться в прокуратуру за мерами реагирования, и прокуратура не раз выходила в «Квадру» с соответствующими представлениями. На мой взгляд, самой «Квадре» необходимо проанализировать свою работу, чтобы затягиваний с раскопками больше не было.
Константин Востриков заявил, что горожанам не стоит ждать увеличения сроков отключения горячей воды, как об этом просила энергетическая компания.
- Новый график двухэтапных гидравлических испытаний уже согласован. Управление главного смотрителя, та служба, которая выдает разрешения на раскопки, получила от меня распоряжение строго контролировать сроки раскопок и проведения ресурсниками аварийно-восстановительных работ,- сказал заместитель главы Липецка.
Да
Непонятно
Гость
Липа
Конституция - спасибо за недра и рост бензина
Это какое предупреждение по счету?
дед
Где деньги????