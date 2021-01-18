Общество

сегодня, 13:00

В Христо-Рождественском соборе прошёл чин освящения воды

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#Крещение #православие
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В Христо-Рождественском соборе прошёл чин освящения воды

Сегодня - Крещенский сочельник.

Сегодня православные отмечают Навечерие Богоявления или Крещенский сочельник, и верующие уже могут приходить в Христо-Рождественский кафедральный собор Липецка за так называемой святой водой.

Как сообщили GOROD48 в Липецкой митрополии, сегодня митрополит Липецкий и Задонский Арсений возглавил в Христо-Рождественском кафедральном соборе Липецка вечерню с божественной литургией, а также чин великого освящения воды. Владыке Арсению сослужили настоятель протоиерей Василий Бильчук и духовенство собора.

Завтра утром чин освящения воды в Христо-Рождественском кафедральном соборе Липецка повторят.

- Освящённую воду в соборе можно получить уже сейчас, сразу после литургии, - отметили в митрополии. - И верующие уже приходят в храм с пластиковым бутылками.
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#Крещение #православие
2

Комментарии (2)

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цирк

45 минут назад
может хоть таким образом большинство сегодня хоть о чем то задумается, о чем, о чем, о самогоне-143 процента
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А вот

45 минут назад
Христос в обычной плащанице ходил , а не в короне с золотыми нитками .
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