В Христо-Рождественском соборе прошёл чин освящения воды

Сегодня - Крещенский сочельник.

Сегодня православные отмечают Навечерие Богоявления или Крещенский сочельник, и верующие уже могут приходить в Христо-Рождественский кафедральный собор Липецка за так называемой святой водой.



Как сообщили GOROD48 в Липецкой митрополии, сегодня митрополит Липецкий и Задонский Арсений возглавил в Христо-Рождественском кафедральном соборе Липецка вечерню с божественной литургией, а также чин великого освящения воды. Владыке Арсению сослужили настоятель протоиерей Василий Бильчук и духовенство собора.



Завтра утром чин освящения воды в Христо-Рождественском кафедральном соборе Липецка повторят.



- Освящённую воду в соборе можно получить уже сейчас, сразу после литургии, - отметили в митрополии. - И верующие уже приходят в храм с пластиковым бутылками.