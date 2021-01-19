11-летний мальчик лизнул забор школы и примерз, его освобождали медики

Несколько сообщений о несчастных случаях во время зимних развлечений горожан приняли в январе операторы системы «112» управления по делам ГО и ЧС Липецка.

Как сообщает пресс-служба городского управления по делам ГО и ЧС, одно из таких сообщений принято во время новогодних каникул, когда 37-летнему мужчине, повредившему ногу на горке в парке Победы, понадобилась помощь спасателей.



Ещё два сигнала поступило на прошедшей неделе. Упала со снегоката 15-летняя девочка, и обеспокоенные родители звонили, чтобы получить совет по алгоритму своих дальнейших действий. Еще одно ЧП произошло с 11-летним мальчиком, который на юго-западе города лизнул в мороз металлический забор школы. Освобождать примёрзший язык ребёнка пришлось медикам. К счастью, госпитализация «естествоиспытателю» не понадобилась.



Вопреки предпраздничным прогнозам происшествий на свежем воздухе в областном центре зафиксировано немного. Тем не менее спасатели напоминают, что с начала января в разных регионах России произошло несколько несчастных случаев при катании на «ватрушках», скончались несколько детей. Среди них восьмилетняя девочка из Новосибирска и 10-летний мальчик из Москвы.



В основном несчастные случаи происходят на крутых склонах стихийных горок, поросших деревьями оврагов – как раз там, где никто не может гарантировать людям безопасность. Между тем, при спуске тюбинг способен развить скорость до 40 километров в час и более. Разгоняясь, он становится неуправляемым и легко переворачивается.



Чтобы избежать травм на тюбинге, специалисты рекомендуют соблюдать следующие правила:



1. Катайтесь только на специально оборудованных и огороженных трассах.



2. Снежный склон должен быть некрутым – до 20 градусов, без резких поворотов.



3. Поскольку у тюбингов нет системы управления, трасса должна иметь возможность длительного торможения в конце спуска.



4. Не используйте в качестве горок снежные насыпи и места вблизи проезжей части и водоёмов.



5. Выбирайте качественные и подходящие по размеру тюбинги. Перед катанием обязательно проверьте их целостность: дно, швы, ручки, внутреннюю камеру.



6. Не связывайте тюбинги, не катайтесь «паровозиком».



7. Катайтесь только сидя, при этом крепко держитесь за «ручки».



8. Не садитесь на воздушные сани в состоянии алкогольного опьянения.



9. Следите за тем, чтобы на вашем пути не было других катающихся.



10. Желательно обезопасить участников катаний защитными шлемами.



Городские спасатели призывают липчан во время активных зимних игр не оставлять детей без присмотра и быть осторожными самим.



В случае непредвиденных ситуаций звонить по номеру «112».

