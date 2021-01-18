56 минут назад
Новым заместителем главы города назначена Ирина Артемова
С 18 января заместителем главы администрации Липецка назначена Ирина Артемова. Соответствующее распоряжение подписано главой города Евгенией Уваркиной.
Ирина Владимировна Артемова родилась 7 июня 1982 года в Липецке. В 2004 году окончила Липецкий государственный технический университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Трудовую деятельность начала в том же году с должности старшего инспектора сектора кредитования физических и юридических лиц липецкого отделения «Сбербанка». Там же прошла путь от инспектора до начальника отдела. В 2020 году сменила место работы и перешла на должность заместителя директора Центра развития инвестиционного потенциала Липецкой области в АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк».
Замужем. Воспитывает троих детей.
Таким образом, Ирина Артемова заменила Ольгу Углеву, уволившуюся с должности вице-мэра 15 января. Заместителем главы Липецка, таким образом, Углева не проработала и года. В свою очередь, Углева сменила Кирилла Рыжкова, который также проработал вице-мэром меньше года.
Вообще, с этой должностью мэрии не везет. Ни Владимир Мигита при мэре Михаиле Гулевском, ни Александр Лысов с Екатериной Белокопытовой при Сергее Иванове, ни Кирилл Рыжков с Ольгой Углевой при главе Липецка Евгении Уваркиной так и не смогли зафонтанировать идеями увеличения собственных доходов муниципалитета. Теперь на эту скользкую дорожку ступила бывший банкир Ирина Артемова.
Фото пресс-службы администрации Липецка.
Дед
Её любовник
Гостья
врачь.
житель
Ольга
гость
)))))
?
вв