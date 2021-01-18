Общество

56 минут назад

Новым заместителем главы города назначена Ирина Артемова

42 3562
#администрация Липецка #кадры
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Новым заместителем главы города назначена Ирина Артемова

С 18 января заместителем главы администрации Липецка назначена Ирина Артемова. Соответствующее распоряжение подписано главой города Евгенией Уваркиной.

- В новой должности Ирине Артемовой предстоит курировать вопросы экономического развития, имущественных и земельных отношений. Также в ее ведении будет работа управлений потребительского рынка, муниципального заказа и информационных технологий, - сообщает пресс-служба администрации Липецка.
 
Ирина Владимировна Артемова родилась 7 июня 1982 года в Липецке. В 2004 году окончила Липецкий государственный технический университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Трудовую деятельность начала в том же году с должности старшего инспектора сектора кредитования физических и юридических лиц липецкого отделения «Сбербанка». Там же прошла путь от инспектора до начальника отдела. В 2020 году сменила место работы и перешла на должность заместителя директора Центра развития инвестиционного потенциала Липецкой области в АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк».
 
Замужем. Воспитывает троих детей.

Таким образом, Ирина Артемова заменила Ольгу Углеву, уволившуюся с должности вице-мэра 15 января. Заместителем главы Липецка, таким образом, Углева не проработала и года. В свою очередь, Углева сменила Кирилла Рыжкова, который также проработал вице-мэром меньше года.

Вообще, с этой должностью мэрии не везет. Ни Владимир Мигита при мэре Михаиле Гулевском, ни Александр Лысов с Екатериной Белокопытовой при Сергее Иванове, ни Кирилл Рыжков с Ольгой Углевой при главе Липецка Евгении Уваркиной так и не смогли зафонтанировать идеями увеличения собственных доходов муниципалитета. Теперь на эту скользкую дорожку ступила бывший банкир Ирина Артемова.

Фото пресс-службы администрации Липецка.
42 3562
#администрация Липецка #кадры
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Комментарии (42)

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Дед

1 минуту назад
Ну слава Богу ,вот теперь рванем или прыгнем ,я вот20 лет сидя в бараке в центре Липецка жду.
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Её любовник

3 минуты назад
Они жили долго и счастливо и не известно на что, но однажды все изменилось
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Гостья

5 минут назад
Отвечать Артемовой поручено за несколько ведомств. А на подведомственных участках назначены грамотные отвесьвенные работники? Если да, то может получиться. А финансовое обучение поможет рационально использовать бюджет города. Только не тратьте деньги налогоплательщиков не обдуманно. А то что Женщина- не плохо, в семье часто бюджет доверяется женщине. Дай БОГ , ЧТОБЫ НАДЕЖДЫ ЖИТЕЛЕЙ ОПРАВДАЛИСЬ!
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врачь.

5 минут назад
НО ДЕТИ И БОЛЕЮТ ЕЩЁ, ТАК ЧТО НЕ ЖДИТЕ ТАК СКОРО.
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житель

6 минут назад
Костюмчик явно не от "Гуччи"и без кудрей,не то,что шефа.....
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Ольга

7 минут назад
Отличный специалист, ответственный, трудоголик. Уверена всё будет отлично!!! А в декрете сейчас до 3-х лет сидят единицы (сама с двумя в полтора выходила), так что нечего вычитать 9 лет. Сильные женщины и детей успевают воспитывать и карьеру строить.
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гость

7 минут назад
господи спаси россию когда же банкиры прекратят управлять
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)))))

8 минут назад
Очередная...
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?

8 минут назад
СБЕРБАНК рулит. ????
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вв

10 минут назад
коммерсы работают только на себя поэтому Липецк так и останется самой богатой деревней
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