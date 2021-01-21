Общество
сегодня, 15:26
Из Шамоновской мельницы в Липецке хотят сделать атмосферное место отдыха
Вот только собственник здания никак не найдет инвестора на реализацию проекта.
На развитие туризма мэрия Липецка выделила в 2020 году 350 млн рублей. Но Сергею Малько не было чем похвастаться. Он упомянул об августовском участии Липецка во всероссийском коммерческом проекте «Забег.РФ» и попаданием муниципалитета в финал национальной премии «Russian Event Awards». По причине пандемии коронавируса в Липецк приехали всего 63,5 тысяч иногородних, которых, конечно, всех скопом записали в туристы.
В этом году на подпрограмму «Создание условий для развития туризма» администрация Липецка выделила 437,7 млн рублей. Эти средства, в том числе, будут потрачены на «расширение доступности паркового отдыха», на «проведение культурно-массовых мероприятий, торжественных церемоний, фестивалей и конкурсов», на «продолжение работы по созданию туристического имиджа города». Об этом членам комиссии по комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи рассказал председатель департамента культуры и туризма мэрии Сергей Малько.
- Деньги смешные, - резюмировал чиновник, посетовавший на то, что средства нужны, в частности, на ремонты организаций культуры, которые пока далеки не то что от идеала, но и от обычного нормативного срока эксплуатации.
Депутат Евгения Фрай спросила председателя культтуризма мэрии о будущем Нижнего парка. Будет ли развиваться эта территория и за счет каких средств?
- Да. За счет бюджетных средств и объектов частного инвестирования. Забегать вперед не хочу, но проекты очень интересные и масштабные, - ответил чиновник, аккуратно обойдя вопросы финансирования заявленного в конце минувшего года главой Липецка Евгений Уваркиной мега-проекта появления в Липецке крупнейшего в стране тематического парка развлечений.
Депутат Андрей Захаров поинтересовался о судьбе старой мельницы 1913 года постройки на улице Зегеля. Что будет с этим объектом? И почему бы не создать туристическую точку в Военном городке, где сохранились здания 30-х годов прошлого века, в которых учили авиаторов не только для Рабоче-крестьянской Красной армии?
- Вы говорите о Шамоновской мельнице. Мэрия не имеет полномочий развивать такие объекты - это полномочия областной администрации. Это объект находится в частной собственности. С его владельцем мы ведем переговоры. На здание у него - серьезные планы. Он желает сделать там гостиницу с малым количеством номеров и атмосферное место отдыха. Проект стоит больших денег, - ответил Сергей Малько.
«Липчанка в четвертом поколении», депутат Светлана Тюнина, поблагодарила чиновника за реконструкции Дворцов культуры в Липецке и поинтересовалась, когда у муниципального театра появится свое помещение? И когда в новых микрорайонах и на окраинах появятся новые музыкальные школы и школы искусств?
Муниципальный театр, оказывается, глубокая боль чиновника:
- Театр профессиональный. Он постоянно получает гранты на новые постановки. Его рвут регионы на гастроли. На его спектаклях практически нет свободных мест, несмотря на то, что билеты в нем дороже, чем в областном театре драмы имени Льва Толстого.
По словам Сергея Малько, этому театру очень трудно уживаться с коллективами и кружками в сокольском ДК:
- Жителям Сокола нужен ДК. Но выселить кого-то оттуда в угоду муниципальному театру невозможно.
Выход Сергей Малько видит один - новое здание для театра. Но на это, как всегда, в бюджете муниципалитета нет средств. «Даже планов на строительства нового здания нет, ведь это - очень дорогое удовольствие».
- Страшно называть дату, когда в последний раз в Липецке открывали школу искусств. Не на нашем веку, это точно. В Липецке, например, есть юго-западный жилой массив. А в нем - одна переполненная музыкальная школа в 19 микрорайоне. Если бы о ее сверхнаполняемости узнал Роспотребнадзор, он бы ее тут же закрыл! Мы надеемся на участие в федеральном финансировании, но таких программ, в которые попал бы Липецк, нет. Мы все время ищем какие-то варианты. Например, пробовали делать филиалы музыкальных школ в обычных общеобразовательных, но не получилось - школы постепенно переводятся на односменный режим работы. Получилось совместить обычную и музыкальную школы только в Сселках, - сказал Сергей Малько.
А вот на реконструкцию ГДМ «Октябрь» на площади Петра Великого деньги появится могут. Сергей Малько и главный строитель мэрии Сергей Алпатов ждут скорого открытия финансирования из областного бюджета.
В этом году на подпрограмму «Создание условий для развития туризма» администрация Липецка выделила 437,7 млн рублей. Эти средства, в том числе, будут потрачены на «расширение доступности паркового отдыха», на «проведение культурно-массовых мероприятий, торжественных церемоний, фестивалей и конкурсов», на «продолжение работы по созданию туристического имиджа города». Об этом членам комиссии по комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи рассказал председатель департамента культуры и туризма мэрии Сергей Малько.
- Деньги смешные, - резюмировал чиновник, посетовавший на то, что средства нужны, в частности, на ремонты организаций культуры, которые пока далеки не то что от идеала, но и от обычного нормативного срока эксплуатации.
Депутат Евгения Фрай спросила председателя культтуризма мэрии о будущем Нижнего парка. Будет ли развиваться эта территория и за счет каких средств?
- Да. За счет бюджетных средств и объектов частного инвестирования. Забегать вперед не хочу, но проекты очень интересные и масштабные, - ответил чиновник, аккуратно обойдя вопросы финансирования заявленного в конце минувшего года главой Липецка Евгений Уваркиной мега-проекта появления в Липецке крупнейшего в стране тематического парка развлечений.
Депутат Андрей Захаров поинтересовался о судьбе старой мельницы 1913 года постройки на улице Зегеля. Что будет с этим объектом? И почему бы не создать туристическую точку в Военном городке, где сохранились здания 30-х годов прошлого века, в которых учили авиаторов не только для Рабоче-крестьянской Красной армии?
- Вы говорите о Шамоновской мельнице. Мэрия не имеет полномочий развивать такие объекты - это полномочия областной администрации. Это объект находится в частной собственности. С его владельцем мы ведем переговоры. На здание у него - серьезные планы. Он желает сделать там гостиницу с малым количеством номеров и атмосферное место отдыха. Проект стоит больших денег, - ответил Сергей Малько.
«Липчанка в четвертом поколении», депутат Светлана Тюнина, поблагодарила чиновника за реконструкции Дворцов культуры в Липецке и поинтересовалась, когда у муниципального театра появится свое помещение? И когда в новых микрорайонах и на окраинах появятся новые музыкальные школы и школы искусств?
Муниципальный театр, оказывается, глубокая боль чиновника:
- Театр профессиональный. Он постоянно получает гранты на новые постановки. Его рвут регионы на гастроли. На его спектаклях практически нет свободных мест, несмотря на то, что билеты в нем дороже, чем в областном театре драмы имени Льва Толстого.
По словам Сергея Малько, этому театру очень трудно уживаться с коллективами и кружками в сокольском ДК:
- Жителям Сокола нужен ДК. Но выселить кого-то оттуда в угоду муниципальному театру невозможно.
Выход Сергей Малько видит один - новое здание для театра. Но на это, как всегда, в бюджете муниципалитета нет средств. «Даже планов на строительства нового здания нет, ведь это - очень дорогое удовольствие».
- Страшно называть дату, когда в последний раз в Липецке открывали школу искусств. Не на нашем веку, это точно. В Липецке, например, есть юго-западный жилой массив. А в нем - одна переполненная музыкальная школа в 19 микрорайоне. Если бы о ее сверхнаполняемости узнал Роспотребнадзор, он бы ее тут же закрыл! Мы надеемся на участие в федеральном финансировании, но таких программ, в которые попал бы Липецк, нет. Мы все время ищем какие-то варианты. Например, пробовали делать филиалы музыкальных школ в обычных общеобразовательных, но не получилось - школы постепенно переводятся на односменный режим работы. Получилось совместить обычную и музыкальную школы только в Сселках, - сказал Сергей Малько.
А вот на реконструкцию ГДМ «Октябрь» на площади Петра Великого деньги появится могут. Сергей Малько и главный строитель мэрии Сергей Алпатов ждут скорого открытия финансирования из областного бюджета.
Город
Ответ
А лександр
Данные из открытых источников
Такие как
Город
Житель
ЭТО НЕ ДЕНЬГИ СМЕШНЫЕ