Уведомление о проведении шествия в защиту Алексея Навального администрация Липецка не получала

Да и в регионе действуют коронавирусные ограничения.

В предстоящие выходные по всей стране планируются акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Сторонники Навального в Липецке также сообщают о том, что собираются выйти на улицу.



- На сегодняшний день уведомлений о проведении публичных мероприятий в мэрию Липецка не поступало, - сообщили GOROD48 в отделе взаимодействия со СМИ администрации города Липецка.



- Я прекрасно понимаю, что мне, как организатору, грозит административная ответственность, но я не боюсь, - написал лидер «Команды Навального» в Липецке Илья Данилов у себя на странице в соцсети.



Узаконить публичное мероприятие липецкие сторонники Алексея Навального уже не успевают. В соответствие с федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» уведомление о проведении публичного мероприятия подается его организатором в письменной форме в орган исполнительной власти субъекта России или орган местного самоуправления в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия.



К тому же постановлением администрации Липецкой области №159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области» все массовые мероприятия запрещены до 1 февраля.

