В липецкой ночлежке практически нет свободных мест

Из-за холодов постояльцев ночлежки оставляют и на день. Обычно они в ней только ночуют.

Официально это учреждение называется ОГБУ «Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства». Он рассчитан на 36 мест. Почти все они сейчас заняты. Приходящих сюда людей называют клиентами. Каждый из них может рассчитывать на койку в течение месяца и талоны на горячее питание.Вновь прибывшим делают флюорографию, их осматривает врач. Если человек болен — отправят в больницу. Сейчас лечатся пятеро, ковидных больных здесь не было. Кроме того, людям помогают восстановить документы и даже оформить инвалидность. Для каждого составляют программу реабилитации. Если человек хочет выпутаться из сложной ситуации, его могут оставить еще два месяца.— Кто хочет, он будет работать. А кто привык заниматься бродяжничеством — тут ничего не сделаешь, хотя мы и пытаемся, — рассказывает Алексей Чурилин, начальник отдела по стационарному обслуживанию и предоставлению срочных социальных услуг.В ночлежке до сих пор помнят клиента, который пришел с одной сумкой. Мужчина шесть раз сидел в тюрьме, был наркоманом. И смог выпутаться. Каждую неделю приносил директору результаты анализов на наркотики. Сначала его пристроили в охрану, потом он занялся бизнесом, нашел женщину. И сейчас у него в жизни все хорошо.Историй со счастливым концом здесь немного. Больше трагические. Пьянство, серьезные травмы, кого-то родственники выгнали на улицу, а человек подписал документы не глядя.— У меня сейчас таких шесть человек, без жилья. Мы оказываем им юридические услуги. Но зачастую в документах все правильно. Вернуть квартиры не получается, — рассказывает Алексей Чурилин.Андрей уже много лет живет на улице, предпочитает городские парки. Сейчас он в ночлежке. На улице совсем холодно — не выжить. Андрей здесь не в первый раз. Рассказывает — когда-то услышал, что президент, якобы, сказал — людям, отработавшим 16 лет положена пенсия. Андрей столько и отработал помощником машиниста. И теперь ждет, когда ему оформят пенсию. Бомжует, собирает бутылки.— Где дальше буду жить? Что-нибудь придумаем. Работать я не могу, — размышляет о будущем Андрей.Клиенты в ночлежку или приходят сами, или их привозит социальный патруль. Есть и такой при доме ночного пребывания. Водитель с сотрудником-женщиной дважды в неделю, по вторникам и четвергам, объезжают город, могут выехать по звонку. Бездомные, как правило, сидят у церквей и магазинов.Станислав попал в липецкую ночлежку по линии соцзащиты. Работал на стройке в Москве, говорит, что неплохо зарабатывал. Но получил серьезную травму. Когда вышел из больницы, остался без денег и документов. Десять дней жил на автобусной остановке в Москве, пока сердобольный дворник не позвонил в соцслужбу. В липецкую ночлежку Станислава перевезли, так как он когда-то жил в одном из районов области. У него даже дом был, правда, колхозный. Сейчас строение пустует и медленно разваливается. Документов на него у мужчины нет. Станислав надеется их восстановить, а еще оформить инвалидность.Инвалидность — это своеобразный счастливый билет для обитателей ночлежки. Тогда человека могут отправить в дом-интернат. Так решается проблема с жильем.Владимир родился в Ленинграде (как он сам называет город). В середине девяностых, после армии, потерял квартиру. Ездил по стране, работал, где придется, даже пастухом трудился. После того, как попал в аварию, на работу устроиться не смог. В ночлежке ему сейчас восстанавливают документы. Мужчина надеется, что и подлечат.Мужчин здесь большинство. Женщин сейчас всего четверо. Им даже комнату получше выделили. В скором будущем обитателей ночлежки ждет переезд в помещение побольше. В нем и количество коек увеличится. (В прошлом году наплыв в дом ночного пребывания был таким, что приходилось даже ставить раскладушки). Алексей Чурилин планирует оборудовать в новом помещении мастерские. Можно шить, делать свечи, организовать теплицу для выращивания овощей.— Надо людей задействовать, чтобы в голове меньше гадости было, — говорит Алексей Чурилин.Клиентов ночлежки обычно устраивают на работу дворниками, а сейчас они еще и занимаются расчисткой снега.