Происшествия
39 минут назад
На юго-западе Липецка жилые массивы остались без холодной воды
Энергетики ЛГЭКа обещают устранить порыв на водопроводе в течение ночи.
Сегодня вечером жилые массивы юго-запада Липецка остались без холодной и частично без горячей воды. Как сообщили GOROD48 в диспетчерской АО "ЛГЭК", причина - порыв на водопроводе большого диаметра в районе ТРЦ "Ривьера".
По словам дежурного диспетчера, на месте ЧП работают аварийные бригады. Восстановить подачу воды муниципальные энергетики обещают к утру. Следовательно, потом нужно будет заполнять внутридомовые системы и включать насосы в высотках. Учитывая, что завтра воскресенье, можно прогнозировать, что управляющие компании вряд ли вернут воду жителям многоэтажек даже к полудню.
Как уже сообщал GOROD48, вода затопила подземную парковку "Ривьеры". Очевидно, это питьевая вода из порванного магистрального трубопровода.
В марте 2019 года, кстати, в районе ТРЦ "Ривьера" также случилась коммунальная авария на трубопроводе диаметром 700 мм, которая вечером оставила без воды ряд микрорайонов юго-западного района города. Воду липчанам вернули лишь к обеду следующего дня. И как-то так получилось, что ровно через неделю после этого ЧП глава Липецка Сергей Иванов подал в отставку.
На этой неделе, между прочим, глава Липецка Евгения Уваркина заявила, что берет ситуацию с городской "коммуналкой" под личный контроль. И даже, как говорят, устроила выволочку руководству ЛГЭКа. Очевидно, урок не пошел городским энергетикам впрок.
По словам дежурного диспетчера, на месте ЧП работают аварийные бригады. Восстановить подачу воды муниципальные энергетики обещают к утру. Следовательно, потом нужно будет заполнять внутридомовые системы и включать насосы в высотках. Учитывая, что завтра воскресенье, можно прогнозировать, что управляющие компании вряд ли вернут воду жителям многоэтажек даже к полудню.
Как уже сообщал GOROD48, вода затопила подземную парковку "Ривьеры". Очевидно, это питьевая вода из порванного магистрального трубопровода.
В марте 2019 года, кстати, в районе ТРЦ "Ривьера" также случилась коммунальная авария на трубопроводе диаметром 700 мм, которая вечером оставила без воды ряд микрорайонов юго-западного района города. Воду липчанам вернули лишь к обеду следующего дня. И как-то так получилось, что ровно через неделю после этого ЧП глава Липецка Сергей Иванов подал в отставку.
На этой неделе, между прочим, глава Липецка Евгения Уваркина заявила, что берет ситуацию с городской "коммуналкой" под личный контроль. И даже, как говорят, устроила выволочку руководству ЛГЭКа. Очевидно, урок не пошел городским энергетикам впрок.
Труба 54-го года
Александр
Ещё один житель
Денис
Паркобесие продолжается
Даешь
Это не город
гетто