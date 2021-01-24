Происшествия

39 минут назад

На юго-западе Липецка жилые массивы остались без холодной воды

7 481
#авария #ЖКХ
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На юго-западе Липецка жилые массивы остались без холодной воды

Энергетики ЛГЭКа обещают устранить порыв на водопроводе в течение ночи.

Сегодня вечером жилые массивы юго-запада Липецка остались без холодной и частично без горячей воды. Как сообщили GOROD48 в диспетчерской АО "ЛГЭК", причина - порыв на водопроводе большого диаметра в районе ТРЦ "Ривьера".

По словам дежурного диспетчера, на месте ЧП работают аварийные бригады. Восстановить подачу воды муниципальные энергетики обещают к утру. Следовательно, потом нужно будет заполнять внутридомовые системы и включать насосы в высотках. Учитывая, что завтра воскресенье, можно прогнозировать, что управляющие компании вряд ли вернут воду жителям многоэтажек даже к полудню.

Как уже сообщал GOROD48, вода затопила подземную парковку "Ривьеры". Очевидно, это питьевая вода из порванного магистрального трубопровода.

В марте 2019 года, кстати, в районе ТРЦ "Ривьера" также случилась коммунальная авария на трубопроводе диаметром 700 мм, которая вечером оставила без воды ряд микрорайонов юго-западного района города. Воду липчанам вернули лишь к обеду следующего дня. И как-то так получилось, что ровно через неделю после этого ЧП глава Липецка Сергей Иванов подал в отставку.

На этой неделе, между прочим, глава Липецка Евгения Уваркина заявила, что берет ситуацию с городской "коммуналкой" под личный контроль. И даже, как говорят, устроила выволочку руководству ЛГЭКа. Очевидно, урок не пошел городским энергетикам впрок.
7 481
#авария #ЖКХ
1

Комментарии (8)

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Труба 54-го года

2 минуты назад
Я не виновата.
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Александр

5 минут назад
Это всё вандалы !
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Ещё один житель

7 минут назад
"устроила выволочку руководству ЛГЭКа" - просто выволочка была не та.
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Денис

11 минут назад
Третий раз за неделю?
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Паркобесие продолжается

13 минут назад
Беру всё под личный контроль.
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Даешь

17 минут назад
больше высоток ....!
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Это не город

30 минут назад
А один сплошной коммунальный беспорядок
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гетто

30 минут назад
новые микрорайоны со старой инфраструктурой
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