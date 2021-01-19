Общество
16 минут назад
«То ли мы на самолете разобьемся, то ли нас может задавить машина...»
Руководитель МУП «Теплосеть» Николай Бондаревский философски смотрит на износ муниципальных коммунальных сетей.
Как уже сообщал GOROD48, сегодня члены постоянной комиссии Липецкого горсовета по ЖКХ, градостроительству и землепользованию обсуждали с главным инженером липецкого филиала ПАО «Квадра» Алексеем Пшеничниковым недавнюю трагедию на улице Стаханова, где 14 января в промоину с кипятком попали 19-летняя студентка и 31-летний мужчина. После содержательной беседы, из которой выяснилось, что а) компании не хватает летнего месяца для ремонтов всех ветхих сетей, б) металлические трубы ржавеют по причине попадания в подземные коммуникации талых и дождевых вод, в) в городе при обилии «управляшек» отсутствует централизованная аварийная диспетчерская и г) на месте аварии не вовремя появляются представители других РСО с указующими перстами на их сети слово получил директор МУП «Теплосеть» Николай Бондаревский.
На балансе «Теплосети» - 3096 объектов балансовой стоимостью 1,4 млрд рублей (остаточной - 864 миллиона). В аренде у ЛГЭКа и «Квадры» из них - 2957 объектов. Депутат Светлана Бессонова поэтому резонно спросила директора о том, кто несет ответственность за техническое состояние арендуемого муниципального имущества?
- Арендаторы! Мы лишь ведем новое строительство или реконструкцию имеющихся объектов, - ответил Николай Бондаревский.
Предвосхищая следующий вопрос, директор МУПа, в штате которого - всего 22 человека, заявил:
- К аварии на Стаханова мы отношения не имеем. Там - магистральная труба. Она - в собственности «Квадры». У нас же есть сети, которым далеко-далеко за 30 лет. Но есть, конечно, и медвежьи углы. С десяток объектов изношены очень сильно. В прошлом году мы 103 миллиона рублей потратили на реконструкцию. Но общего износа в 70 процентов мы еще не достигли. Все не настолько страшно, как это дело преподносят. Но менять сети нужно, и на это уйдут десятки лет.
Теплосети Николай Бондаревский отнес к источникам повышенной опасности. К таким, как самолеты или автомобили. Поэтому философски смотрит на их техническое состояние:
- Кто знает, что нас ждет? То ли мы на самолете разобьемся, то ли нас может задавить машина. Но эксплуатирующая организация, конечно, должна соблюдать нормативные сроки эксплуатации теплосетей.
Поговорили на комиссии и о недавнем порыве трубы «Теплосети» в Сырском Руднике. Главный инженер ЛГЭКа Дмитрий Будюкин пообещал этим летом полностью переложить этот аварийный участок. А в целом в прошлом году ЛГЭК на арендованных у МУПа теплосетях устранил 180 порывов.
Уставной фонд МУПа «Теплосети» - 256,6 млн рублей. МУП владеет 30,1% акций АО «ЛГЭК». Доходы организации от аренды в 2020 году составили 110,1 млн рублей, расходы - 106,5 млн рублей. Дебиторская задолженность МУПа - 61,8 млн рублей, из которых долг АО «ЛГЭК» - 53,5 миллиона и 8,2 миллиона - липецкого филиала ПАО «Квадра». Кредиторская задолженность организации - 8,2 млн рублей.
Из отчетов директоров других родивших АО «ЛГЭК» МУПов, «Липецкводоканала» и «Горэлетросети», следовало, что и они работают в минус. Хуже всего обстоят дела у МУП «Липецкводоканал», которое как и все отцы-основатели городской энергетической компании, живут на доходы от сдачи своих объектов в аренду.
- Наша дебиторская задолженность увеличилась значительно - до 151,6 миллиона рублей. АО «ЛГЭК» задолжало МУПу 127,4 млн рублей, МУП «Банно-прачечного хозяйства» должен нам еще 17,6 миллиона. Наша кредиторская задолженность - 5,1 миллиона рублей, - сообщил депутатам директор организации Владимир Игнатьев.
- Такой большой дебиторки у «Липецкводоканала» еще не было никогда. А ведь ЛГЭК, по сути, сути, дочерняя его структура, - сказала председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова.
Депутат Александр Кофанов поинтересовался тем, почему ЛГЭК эксплуатирует имущество МУПа, получает прибыль, но не платит вовремя арендные платежи:
- А вы терпите убытки. Вы что, сами у себя порядок не можете навести?
- Я этот вопрос поднимаю перед ЛГЭКом. У нас в феврале прошлого года была договоренность по реструктуризации задолженности ЛГЭКа на 70 миллионов рублей. Возможно, я еще не до конца проработал некоторые вопросы, - невнятно ответил на вопрос парламентария Владимир Игнатьев
- В Липецке сильно упало качество воды. Что делать собираетесь? - спросили и директора МУПа
- Это не наш вопрос. Это - компетенция ЛГЭКа, - ответил Владимир Игнатьев (предыдущий директор МУПа Валериан Сериков не отличался таким страусиным поведением и всегда давал депутатам свою оценку сложившейся ситуации).
- Вопросов много. Ответов нет, - резюмировала обсуждение депутат Вера Урываева.
На балансе «Теплосети» - 3096 объектов балансовой стоимостью 1,4 млрд рублей (остаточной - 864 миллиона). В аренде у ЛГЭКа и «Квадры» из них - 2957 объектов. Депутат Светлана Бессонова поэтому резонно спросила директора о том, кто несет ответственность за техническое состояние арендуемого муниципального имущества?
- Арендаторы! Мы лишь ведем новое строительство или реконструкцию имеющихся объектов, - ответил Николай Бондаревский.
Предвосхищая следующий вопрос, директор МУПа, в штате которого - всего 22 человека, заявил:
- К аварии на Стаханова мы отношения не имеем. Там - магистральная труба. Она - в собственности «Квадры». У нас же есть сети, которым далеко-далеко за 30 лет. Но есть, конечно, и медвежьи углы. С десяток объектов изношены очень сильно. В прошлом году мы 103 миллиона рублей потратили на реконструкцию. Но общего износа в 70 процентов мы еще не достигли. Все не настолько страшно, как это дело преподносят. Но менять сети нужно, и на это уйдут десятки лет.
Теплосети Николай Бондаревский отнес к источникам повышенной опасности. К таким, как самолеты или автомобили. Поэтому философски смотрит на их техническое состояние:
- Кто знает, что нас ждет? То ли мы на самолете разобьемся, то ли нас может задавить машина. Но эксплуатирующая организация, конечно, должна соблюдать нормативные сроки эксплуатации теплосетей.
Поговорили на комиссии и о недавнем порыве трубы «Теплосети» в Сырском Руднике. Главный инженер ЛГЭКа Дмитрий Будюкин пообещал этим летом полностью переложить этот аварийный участок. А в целом в прошлом году ЛГЭК на арендованных у МУПа теплосетях устранил 180 порывов.
Уставной фонд МУПа «Теплосети» - 256,6 млн рублей. МУП владеет 30,1% акций АО «ЛГЭК». Доходы организации от аренды в 2020 году составили 110,1 млн рублей, расходы - 106,5 млн рублей. Дебиторская задолженность МУПа - 61,8 млн рублей, из которых долг АО «ЛГЭК» - 53,5 миллиона и 8,2 миллиона - липецкого филиала ПАО «Квадра». Кредиторская задолженность организации - 8,2 млн рублей.
Из отчетов директоров других родивших АО «ЛГЭК» МУПов, «Липецкводоканала» и «Горэлетросети», следовало, что и они работают в минус. Хуже всего обстоят дела у МУП «Липецкводоканал», которое как и все отцы-основатели городской энергетической компании, живут на доходы от сдачи своих объектов в аренду.
- Наша дебиторская задолженность увеличилась значительно - до 151,6 миллиона рублей. АО «ЛГЭК» задолжало МУПу 127,4 млн рублей, МУП «Банно-прачечного хозяйства» должен нам еще 17,6 миллиона. Наша кредиторская задолженность - 5,1 миллиона рублей, - сообщил депутатам директор организации Владимир Игнатьев.
- Такой большой дебиторки у «Липецкводоканала» еще не было никогда. А ведь ЛГЭК, по сути, сути, дочерняя его структура, - сказала председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова.
Депутат Александр Кофанов поинтересовался тем, почему ЛГЭК эксплуатирует имущество МУПа, получает прибыль, но не платит вовремя арендные платежи:
- А вы терпите убытки. Вы что, сами у себя порядок не можете навести?
- Я этот вопрос поднимаю перед ЛГЭКом. У нас в феврале прошлого года была договоренность по реструктуризации задолженности ЛГЭКа на 70 миллионов рублей. Возможно, я еще не до конца проработал некоторые вопросы, - невнятно ответил на вопрос парламентария Владимир Игнатьев
- В Липецке сильно упало качество воды. Что делать собираетесь? - спросили и директора МУПа
- Это не наш вопрос. Это - компетенция ЛГЭКа, - ответил Владимир Игнатьев (предыдущий директор МУПа Валериан Сериков не отличался таким страусиным поведением и всегда давал депутатам свою оценку сложившейся ситуации).
- Вопросов много. Ответов нет, - резюмировала обсуждение депутат Вера Урываева.
Дуня Липецкая
Гость