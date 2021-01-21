Игорь Артамонов: «В день необходимо вакцинировать 2-2,5 тысячи человек»

На очередном заседании оперштаба по борьбе с эпидемией главный санитарный врач области Владимир Бондарев сообщил отличную новость - за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в регионе начала немного снижаться.

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Правда, охват тестирования за этот же период также чуть просел. Меньше стали болеть люди среднего возраста. Но по-прежнему в группе риска старики.



- Правильно ли я понял, что мы наблюдаем некую стабилизацию заболеваемости? - спросил губернатор Игорь Артамонов.



- Да, - подтвердил Бондарев.



- Болезнь не пойдет на спад без вакцинации. Нам нужно организовать, в связи с указом президента, массовую вакцинацию. Липецкая область должна быть лидером по скорости вакцинации, - отметил Игорь Артамонов. - Нам надо выйти на 2-2,5 тысячи прививок в день.



Сегодня на видеосвязи с губернатором были не только главы районов, но и главврачи, от тех и других губернатор потребовал сделать вакцинацию приоритетной темой.



- 50% времени глав районов должны тратиться на вакцинацию. От этого будет зависеть, как быстро мы снимем ограничения, - добавил Игорь Артамонов.



Начальник облздрава Юрий Шуршуков сообщил, что поступившую партию вакцины уже развезли по всей области.



Юрий Шуршуков пояснил, что прививку будут делать и по субботам. А цифра 2,5 тысячи в сутки - это утвержденный план. Появятся и выездные пункты вакцинации.



- Вы должны быть мобилизованы, как на выборах. У нас все для этого есть. Я сложностей здесь не вижу, кроме человеческого фактора. Я надеюсь, что у нас не будет сбоев по поставке вакцины из федерального центра, - добавил Артамонов.



К вакцинации планируется активно привлекать волонтеров.

