Коронавирус

35 минут назад

Игорь Артамонов: «В день необходимо вакцинировать 2-2,5 тысячи человек»

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#коронавирус

На очередном заседании оперштаба по борьбе с эпидемией главный санитарный врач области Владимир Бондарев сообщил отличную новость - за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в регионе начала немного снижаться.

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Правда, охват тестирования за этот же период также чуть просел. Меньше стали болеть люди среднего возраста. Но по-прежнему в группе риска старики.

- Правильно ли я понял, что мы наблюдаем некую стабилизацию заболеваемости? - спросил губернатор Игорь Артамонов.

- Да, - подтвердил Бондарев.

- Болезнь не пойдет на спад без вакцинации. Нам нужно организовать, в связи с указом президента, массовую вакцинацию. Липецкая область должна быть лидером по скорости вакцинации, - отметил Игорь Артамонов. - Нам надо выйти на 2-2,5 тысячи прививок в день. 

Сегодня на видеосвязи с губернатором были не только главы районов, но и главврачи, от тех и других губернатор потребовал сделать вакцинацию приоритетной темой.

- 50% времени глав районов должны тратиться на вакцинацию. От этого будет зависеть, как быстро мы снимем ограничения, - добавил Игорь Артамонов.

Начальник облздрава Юрий Шуршуков сообщил,  что поступившую партию вакцины уже  развезли по всей области.

Юрий Шуршуков пояснил, что прививку будут делать и по субботам. А цифра 2,5 тысячи в сутки - это утвержденный план. Появятся и выездные пункты вакцинации.

- Вы должны быть мобилизованы, как на выборах. У нас все для этого есть. Я сложностей здесь не вижу, кроме человеческого фактора. Я надеюсь, что у нас не будет сбоев по поставке вакцины из федерального центра, - добавил Артамонов.

К вакцинации планируется активно привлекать волонтеров.
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#коронавирус

Комментарии (3)

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Город

11 минут назад
Уже конец января а, воз и ныне там, надо так проводите а потом совещания устраивайте, болтовня, деятельность губернатора на мой счёт не вызывает доверия.
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Липчанин

12 минут назад
Ну держись бюджетники, цифру озвучили
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