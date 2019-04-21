Нагрели всех!

Итоги недели.

. Т.е. завтра. Но это случится лишь в том случае, если среднесуточная температура атмосферного воздуха пять суток подряд будет не меньше 8 градусов выше нуля. Если нет, то нам еще несколько дней жить с теплыми батареями.Самой популярной новостью за все время существования GOROD48 была февральская история (у нее - более 265 тысяч просмотров!) 51-летнего горожанина, потребовавшего от премьер-министра РФ Медведева 1 млн рублей за повышение пенсионного возраста. Липчанин обстоятельно аргументировал иск: из-за повышения пенсионного возраста его старость будет тяжелой, и он может не дожить до пенсии и не получить возможности выйти на заслуженный отдых, или же проживет на пенсии всего несколько лет.И вот на этой неделе стало известно, чтов областном суде 29 апреля. Безусловно, у иска нет никаких перспектив. В суде поиграют в демократию и оставят все как есть - плюс пять лет допработ гражданам России без какой-либо компенсации, пусть даже на этой неделе Дмитрий Анатольевич и лил крокодильи слезы над 19 миллионами россиян, уже сейчас живущих за чертой бедности.Кстати, выступавший в Госдуме перед депутатами премьер-министр откровенно слукавил, когда заявил, что средняя продолжительность жизни россиян превысила 70 лет. На самом деле это лишь прогноз для тех, кто только что появился на свет. Они-то, по мнению правительства, и доживут до 70 лет. А сейчас более половины мужчин умирает, не дожив до 65 лет.Но в Липецкой области, согласно статистике, живут крепкие люди. Богатыри!. Росстат утверждает, что в регионе за десять лет продолжительность жизни выросла аж на 4,76 года! Правда, мужчины в среднем живут 66,7 года, женщины - 78 лет.Читатели GOROD48 Росстату дружно не поверили.: «Мне 34, в моём окружении за 2 года умерло 10 человек не дожив до 60, у кого то рак, у др. тромб и тому подобное. Так что это все ложь».: «А почему росстат безымянный? Предлагаю присвоить имя Ганса Христиана Андерсена или барона Мюнхгаузена».: «только на кладбище придешь - поголовно лежат те, кому едва исполнилось 60, и молодежи много, а стариков единицы. Мрут люди как мухи, с нынешним пенсионным возрастом вообще на пенсии пожить не придется».Удивительно ли, что при тотальном недоверии чиновникам липчане как один повелись на новость о том, что? Об этом сообщил один из главный пропагандистских рупоров страны, РИА «Новости». Мол, все это нужно в целях избавления от пробок. Платный проезд должен привести к тому, что часть водителей будет искать альтернативные пути передвижения по Липецку. При этом, как водится, сослались на мировой опыт.Вы заметили, кстати, что все гадости у нас - от суверенного Интернета и повышения пенсионного возраста до увеличения поборов на все и вся - делаются со ссылкой на мировой опыт: европейский, китайский, венесуэльский? К счастью, в этот раз мы можем выдохнуть с облегчением: плата за проезд через перекрестки оказалась фейком (см.).Избирательная комиссия Липецкой области подвела итоги дополнительных выборов депутатов, прошедших в Липецке и Усмани 14 апреля (в Липецке выбирали депутата областного Совета, в Усмани - двух депутатов городского).За 48-летнего директора управляющих компаний Юрия Костина на выборах по 10-му округу в региональный парламент проголосовало 37,69% избирателей, или 1 583 человека. В Усмани по 4-му округу победила 46-летняя заведующая детсадом Татьяна Глушкова (371 голос, 82,99%), а по 7-му - 30-летняя секретарь школы Алена Щербакова (201 голос, 76,72%).На этих выборах был зафиксирован антирекорд явки. В Липецк на выборы пришел лишь каждый десятый избиратель, в Усмани - каждый пятый. Глава областной избирательной комиссии не припомнил столь пассивного электората (см.).- Избиратели все пассивнее и пассивнее. Так, на довыборах в городской Совет депутатов в Липецке в 2018 году явка составил примерно 14-15%. Сейчас еще ниже, - сказал чиновник.А как может быть иначе в стране, где от демократии остались только вывески? Поэтому даже хорошо, что. Они не предлагают никаких законов, и это на фоне принимаемых государственных актов уже прекрасно! Как там, у Шварца в диалоге между рыцарем Ланцелотом и Бургомистром в его пьесе «Дракон»:Бургомистр: Меня так учили.Ланцелот: Всех учили. Но зачем же ты оказался первым учеником?На этой неделе областные парламентарии отчитались о своих доходах. Выяснилось, что- председатель совета директоров елецкого АО «Энергия» Владимир Архипенко отчитался за 66,7 млн рублей дохода (супруга депутата заработала без малого 53 млн рублей). На втором месте - коммерческий директор ООО «Трио XXI», соучредитель группы медицинских компаний «Эксперт» Елена Латышева. Сестра-близнец и.о. главы Липецка Евгении Уваркиной задекларировала 66 млн рублей дохода. ТОП-3 лидеров липецкого списка «Форбс» среди депутатов областного Совета - фермер Борис Богатиков, который заработал в 2018 году 35,4 млн рублей.Кстати, о сестрах-близнецах. По Липецку прошел необычный слух. Говорят, что и.о. главы Липецка Евгению Уваркину на официальных мероприятиях заменяет депутат областного Совета Елена Латышева! Мол, было дело, когда «двух Уваркиных» видели одновременно сразу в разных местах города. Что стоит за слухом, читайте в публикацииА вот и еще одна новость, где фигурируют «слуги народа»: житель Липецка, потерявший в ночном пожаре свое авто, заявил:Мы помним фразу Путина: «Ручку верните!». Ее Владимир Владимирович сказал олигарху Олегу Дерипаске очень давно, в 99-м, когда был еще премьер-министром во время совещания по решению проблемы моногорода Пикалево. А наш областной суд сказал «Кирху верните!» изуродовавшей имеющее историческое значение здание в Ельце.Кирху, конечно, «перереставрируют взад». А кто вернет Липецку технологически прописанный городу график подачи тепла в многоквартирные дома? Так, по нормам эксплуатации жилого фонда температура теплоносителя при наружной температуре минус 27 градусов на входе в дом должна составлять 150 градусов, а в квартиры он должен попадать нагретым до 70 градусов (существующая сейчас срезка иная: 110 градусов на 50 градусов). И кто вернет горожанам переплаченные ими за горячую воду и отопление миллиарды?Эти вопросы звучали на заседании рабочей группы администрации области по вопросам обеспечения жителей многоквартирных домов горячей водой и теплом, инициированное неудовлетворенным деятельностью липецкого филиала ПАО «Квадра» врио губернатора Игорем Артамоновым. Встреча прошла под руководством вице-губернатора Ильи Тузова, который в начале заседания листал и зачитывал выдержки из многочисленных жалоб горожан. Перелопатив внушительную стопку бумаг, вице-губернатор констатировал, что в сфере обеспечения липчан горячей водой и отоплением сложилась критическая ситуация. И в самом деле, на начисления за тепло и горячую воду в прошлом году зарегистрировано 1814 жалоб, а в первом квартале этого года - уже 600 (см.).- У власти одна задача: снизить в разы количество жалоб от населения на работу ресурсоснабжающих и управляющих организаций. Цель - снижение расходов населения на услуги ЖКХ и повышение качества этих услуг! - отметил вице-губернатор.На этой неделе. Это МУП «Второе ГЖУ», ОГУП «ЛОКК» и МУП «АДС». Первая и третья «управляшки» из этого списка созданы при мэрии, вторая является областной организацией.В этот понедельник GOROD48 рассказал предысторию забастовки задонского ООО «Агеевбус», осуществляющего внтуригородские и межрайонные перевозки (см.). В свою очередь, владелец ООО «Агеевбус» Юрий Агеев рассказал GOROD48 другую историю. По его словам, инициатором протеста стал один из водителей, пришедший 9 апреля на работу в состоянии алкогольного опьянения. Предприниматель не допустил его к работе, но за водителя, как говорится, впрягся весь коллектив.Эта история не осталась незамеченной врио губернатора, который в формате видеоконференции заслушал руководителей двух ведомств: областного управления дорог и транспорта и областного управления строительства и архитектуры (см.). Глава региона попросил главу администрации Задонского района Григория Масолова ответить на вопрос о том, почему людей у него возит убитая техника?- Все маршруты после забастовки водителей этого частного предприятия мы закрыли с помощью АО «ЛАЛ». Та автобусы, которые вы видели на фотографии, на маршруты уже не выходят. Мы передали предприятию нормальные школьные автобусы с 10-летним пробегом. Во всем виноват недобросовестный перевозчик. Сейчас мы решаем вопрос о смене перевозчика, - ответил Григорий Масолов, явно погрешивший против истины.Кстати, на этой же неделе: в ходе проверки подтвердились доводы водителей о неудовлетворительном состоянии автобусов бастующего предприятия. Из всех машин исправной оказалась лишь одна! Остальные муниципальные «ПАЗы», переданные ООО «Агеевбус», эксплуатировать нельзя.… На этом же совещании Игорь Артамонов поинтересовался у начальника областного управления дорог и транспорта Валентина Малахова тем, как его ведомство осуществляет претензионную работу с горе-подрядчиками? Оказалось, что существенные претензии есть к белорусскому ООО «Липецкое дорожно-строительное управление 1 г.Рогачев» и липецкому ООО «ЛДСП-1», ранее принадлежавшее беглому депутату областного Совета Михаилу Захарову. Игорь Артамонов попросил чиновника не жалеть нерадивых подрядчиков и быстро направлять материалы об их деятельности в компетентные органы.Кстати, на этой неделе. Им стала еще не известная нам московская организация «Руслан-1», которая в ходе торгов «упала» на 1% от стартовой цены лота в 952,7 млн рублей. Итак, растянутым на два года комплексным благоустройством проспекта Победы будет заниматься организация, учредителем которой является Мальвина Гуликян, а гендиректором - Айказ Кургинян.… Начальник областного управления архитектуры и строительства Наида Исматулаева на том же совещании доложила Игорю Артамонову о том, когда будут решены проблемы обманутых дольщиков, купивших жилье в ставших проблемными 17 домах.- Два дома из этого списка в микрорайоне «Европейский» уже достроены, на семи ведется строительство, по четырем домам прошла смена застройщиков. В этом году мы введем в эксплуатацию шесть объектов и восстановим права 1100 участников долевого строительства, в следующем году достроим еще восемь домов и дадим квартиры 1393 дольщикам, в 2021 году достроим шесть домов, ключей от квартир в которых ждут 468 дольщика, - сказала Наида Исматулаева.А вот. К Сергею Иванову следователь явился прямо на его новое место работы.В минувшую пятницу два врио - администрации Липецкой области Игорь Артамонов и главы администрации Липецка Евгения Уваркина - объехали Военный городок. Поводом стало плачевное состояние этой части Липецка. Жители городка жаловались начальникам на убитые дороги, инфраструктуру, которая не выдерживает строительства новых домов, на общую обветшалость строений, на разрушенный стадион и единственный въезд-выезд в этот анклав, отделенный от оставльной части города где стеной, а где - Каменным логом. Военнослужащие и ветераны просили другого: содействия в скорейшей достройке воинского храма в честь иконы «Благодатное небо» - в 2012 году авиаторы отпразднуют 80-летие создания летной части, и в на юбилей они хотели бы слышать колокольный звон.После объезда выяснилось, что. Большего для жителей городка власти сделать не смогут до те пор, пока Минобороны не передаст территорию со своего балласта (именно так, не с баланса) на баланс мэрии.Есть в Липецке и еще одна беда с бородой: нерешаемая десятилетиями проблема утилизации илового осадка в МУП «ЛиСА». Именно он является источником неприятного запаха, который донимает жителей поселка ЛТЗ, а порой ветром переносится и в спальные районы города. Ежегодно на станции аэрации образуется до 70 000 тонн такого обезвоженного осадка. Ранее его вывозили на площадки хранения в Липецкий район, а после того, как они были заполнены, грязь стали складировать на предприятии, где (по состоянию на апрель прошлого года) его скопилось 300 тысяч тонн.На этой неделе на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета выяснилось, что. Взяться за вонючее дело решился липчанин Олег Резников, который создал в 2016 году предприятие «Эвобиос Л» и заявился в мэрию как спаситель нашего малого Отечества. В администрации Липецка Олега Резникова почему-то встретили как Мессию, хотя его фирма, по сути, пока полный ноль. И это - не метафора: во всех графах ее бухгалтерской отчетности за 2016-2017 годы стоит именно это число. Но все почему-то уверовали, что Олег Резников возьмет и разгребет, подобно Гераклу, наши авгиевы конюшни!- Сложилось впечатление, что у городских властей нет уверенности, что это концессионное соглашение будет работать так, как необходимо. Нужна реальная показательная компания и территория, где уже внедрены эти технологии, и есть результат. Мы рекомендовали администрации города рассмотреть это концессионное соглашение на других условиях, - подвела итог обсуждению председатель депутатской комиссии Светлана Бессонова.История концессионных соглашений в Липецке, кстати, пока не имеет успеха. Так, провалился проект замены традиционного трамвая инновационном скоростным. Что-то невнятное происходит с непопулярным у горожан проектом организации платного парковочного пространства в центре города. Неудачным можно назвать пока единственный состоявшийся проект - сдачи в концессию до 2034 года бани на улице Ударников «ипэшнику» Алексею Глебову. Предприниматель поклялся вложить в ее реконструкцию не менее 7,1 млн рублей, также пообещав ежегодно вносить в городскую казну по 400 000 рублей налога за пользованием муниципальным имуществом. Но пока чиновники не увидели ни реконструкции бани, ни платежей концессионера в бюджет. Если бы мэрия просто сдавала баню в аренду, то получала бы от этого до 150 тысяч рублей в месяц.На этой неделе врио главы региона посетил Липецкий госпедуниверситет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. Там он попал в телепередачу «Дома поговорим!», став героем студенческого ток-шоу (см.).Кстати, врио губернатора не постеснялся дать оценку тому, что увидел. А увидел он, по его словам, достаточно унылое место (учившийся в этом вузе в конце 80-х корреспондент GOROD48 не увидел отличий спустя почти 30 лет после выпуска). Игорь Артамонов заметил, что материальная база вуза могла быть и лучше, и что он обязательно спросит у федеральных властей, почему педуниверситет в Липецке явно недофинансирован.За словом в карман глава региона не лез. Так, отвечая на вопрос о липецком туризме, он сказал, что ставит задачу ежемесячно проводить какое-то событийное шоу.- У нас есть особенная рыбка - бирючок. Почему бы не сделать фестиваль «Липецкий бирючок»? Люблю «Октоберфест» в Мюнхене. Федеральной земле Бавария этот пивной фестиваль дает колоссальный приток денег. Почему нам не попробовать сделать «Липецкфест»? Но боюсь, что на «Липецкфесте» начнут подмешивать в пиво водку. Ну, культуре еще надо учиться. Мы реконструируем Быханов сад. Уже опасаюсь варваров, которые будут крушить и ломать все. Самогон. Вам про самогон ещё рано говорить... Но, вижу, улыбаетесь, тему знаете...