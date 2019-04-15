Юрий Алтухов: «Липецк поставил антирекорд по явке на выборы»

Глава избирательной комиссии не припомнит столь пассивного электората.

Юрий Алтухов, председатель избирательной комиссии по Липецкой области, за всю свою практику не припомнит столь низкой явки на выборах в Липецке. Вчера на избирательных участках ждали почти 40 000 липчан, имевших право выбрать депутата по 10-му округу областного Совета. До участков дошли только порядка 4 200 липчан. Явка в Липецке составила 10,32%.



- Это самая низкая явка на моей памяти, - говорит руководящий избиркомом уже почти 15 лет Юрий Алтухов. - Избиратели все пассивнее и пассивнее. Так, на довыборах в городской Совет депутатов в Липецке в 2018 году явка составил примерно 14-15%. Сейчас еще ниже.



Юрий Алтухов попытался назвать причины антирекорда. Это, по его мнению, сумма двух слагаемых — сомнительной работы избирательных штабов и пассивность кандидатов. Так, баллотирующиеся в депутаты перестали ходить в народ, проводить в микрорайонах и на округах встречи с избирателями. Избиратели не видят интереса в них у политиков, и отвечают игнорированием выборов.



Глава избиркома отметил, что со своей стороны — то есть работы комиссий, причин в провальной явке нет. Все избиратели получили письменные приглашения, кроме того члены комиссий лично зазывали электорат на участки. Правда, часто электорат в самых резких формах отвергал вежливое участие.



Напомним, что 14 апреля в Липецкой области проходили выборы. В Липецке выбирали депутата по 10-ому округу в областной Совет, в Усмани — депутатов по двум округам в городской Совет. Победу во всех трех случаях одержали представители партии «Единая Россия».