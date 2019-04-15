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Юрий Алтухов: «Липецк поставил антирекорд по явке на выборы»

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#выборы #явка
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Юрий Алтухов: «Липецк поставил антирекорд по явке на выборы»

Глава избирательной комиссии не припомнит столь пассивного электората.

Юрий Алтухов, председатель избирательной комиссии по Липецкой области, за всю свою практику не припомнит столь низкой явки на выборах в Липецке. Вчера на избирательных участках ждали почти 40 000 липчан, имевших право выбрать депутата по 10-му округу областного Совета. До участков дошли только порядка 4 200 липчан. Явка в Липецке составила 10,32%.

- Это самая низкая явка на моей памяти, - говорит руководящий избиркомом уже почти 15 лет Юрий Алтухов. - Избиратели все пассивнее и пассивнее. Так, на довыборах в городской Совет депутатов в Липецке в 2018 году явка составил примерно 14-15%. Сейчас еще ниже.

Юрий Алтухов попытался назвать причины антирекорда. Это, по его мнению, сумма двух слагаемых — сомнительной работы избирательных штабов и пассивность кандидатов. Так, баллотирующиеся в депутаты перестали ходить в народ, проводить в микрорайонах и на округах встречи с избирателями. Избиратели не видят интереса в них у политиков, и отвечают игнорированием выборов.

Глава избиркома отметил, что со своей стороны — то есть работы комиссий, причин в провальной явке нет. Все избиратели получили письменные приглашения, кроме того члены комиссий лично зазывали электорат на участки. Правда, часто электорат в самых резких формах отвергал вежливое участие.

Напомним, что 14 апреля в Липецкой области проходили выборы. В Липецке выбирали депутата по 10-ому округу в областной Совет, в Усмани — депутатов по двум округам в городской Совет. Победу во всех трех случаях одержали представители партии «Единая Россия».
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#выборы #явка
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Комментарии (42)

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липчанин

5 минут назад
Нет г-н Алтухов,не надо "замазывать" причины низкой явки.Народ уже не верит не только назначенным депутатам, но и власти в целом.Депутатский корпус вообще надо распустить начиная с ГД- они ничего не решают, а только штампуют решения исполнительной власти- правительства, администраций области и районов.А рыпнуться- сразу придет проверка на их предприятия- они же все директора и начальники- вот и сидят и сопят в две дырочки.возьмите нашего зам.предс. горСовета- Жигарова.Давно уже стал чиновником. Это ему и К* мы обязаны тем, что нас лишили права выбирать мэра.А жители р-на "прогресса" снова за него голосуют-дебильные бабки основной его электорат.Им все по х....,уши развесят и вперед.вот и в 10-ом округе Советского района на выборы пришли родственники и чиновники от ЕР,а остальные фигу в кармане держали.Ну и молчите теперь в тряпочку-сами власть отдали в руки ...той самой партии.
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ЮрВаныч

13 минут назад
Это просто праздник какой то
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Фобос

13 минут назад
Если бы, по пунктам 1 . мэр Якутска - один в поле не воин , кроме пару популистских акций она ничего сделать не сможет . 2. чиновников мы не избираем , кто избирал Главного смотрителя Липецка , люди , что ли ! ! 3. депутат и так несёт отвественность , что противозаконного сделали депутаты в Липецке в плане законотворчества ?
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Фобос

17 минут назад
ВАСЯ ЛТЗ, надо хоть раз попробовать сделать явку 80 % , впереди выборы губернатора , всё в наших руках для повышения явки !
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Н

23 минуты назад
Хорошего настроения!, Какой взрыв! не будет никакого взрыва, потому что всем все равно. Безразличие и лень наше все.
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Череп

23 минуты назад
На выборы ни кто не пришел, но победила Единая Россия....... жаль Задорнова нет, хороший материал был бы для концерта.
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Ч.

25 минут назад
" Нам бы " , понравилось Ваше высказывание .
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Ч.

26 минут назад
Добавлю к сказанным комментариям , - липчане уже поняли фальш представителей власти . Вот если бы на осенних выборах явка была 0,00000000001 процент .
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Если бы

29 минут назад
Если бы мы выбирали мэром человека с такими же взглядами как и мэр Якутска! Если бы выбранные чиновники отвечали бы за неисполнение предвыборной программы! Если бы каждый избранный депутат отчитывался и нёс ответственность за свою деятельность! А так... Их игрушки в песочнице, которую они устроили в бюджете (деньги народа), меня не ипёт! У меня есть вера в карму! на их совести судьбы их рода и следующие воплощения!
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Моли богу что

32 минуты назад
Избиратель пассивен. Иначе едерасты комтикову не видать мандата как своих ушей.
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