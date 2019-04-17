Общество
16 минут назад
Илья Тузов: «Это бардак, конечно!»
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Вице-губернатор поставил задачу в разы снизить количество жалоб от населения на «Квадру» и управляющие компании.
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Сегодня под председательствованием вице-губернатора Ильи Тузова прошло первое заседание рабочей группы администрации области по вопросам обеспечения жителей многоквартирных домов горячей водой и теплом, инициированное неудовлетворенным деятельностью липецкого филиала ПАО «Квадра» врио губернатора Игорем Артомоновым.
В начале заседания Илья Тузов стал листать и зачитывать выдержки из обращений горожан на «Квадру». Перелопатив внушительную стопку бумаг, вице-губернатор констатировал, что в сфере обеспечения липчан горячей водой и отоплением сложилась критическая ситуация. И в самом деле, самое большое количество жалоб населения из тех, которые попадают на сайт врио главы региона Игоря Артамонова и в ГЖИ по Липецкой области, на сферу ЖКХ. На начисления «Квадры» в прошлом году было зарегистрировано 1814 жалоб, а в первом квартале этого года - уже 600.
На фото: приемная жалоб ГЖИ - на этом стенде лишь малая толика из обращений липчан, жалующихся на сферу ЖКХ
Заместитель руководителя ГЖИ области Элина Кулагина сообщила, что масштабной проверкой было охвачено 27 многоквартирных дома в Липецке, жители которых больше всего жаловались на «Квадру». Их разбили на три группы: в первую попали девять домов, оснащенных индивидуальными приборами учета тепла и автоматическим тепловым пунктом (61 жалоба), во вторую - шесть домов без ИПУ (31 жалоба), но с АТП, и в третью - 12 домов (34 жалобы), в которых нет никаких приборов учета ресурсов. По данным проверок было выдано 50 предписаний на устранение выявленных нарушений законодательства (42 предписания получила «Квадра», восемь - управляющие компании).
Больше всего нарушений, естественно, касалось тех самых 12 домов, в которых нет никаких приборов учета. Так, из предъявленной таблицы следовало, что, например, жильцам дома по улице Меркулова, 31 возможно избыточное предъявление к оплате за горячую воду и тепло суммы в 759 тысяч рублей! Именно столько стоят 412 Гкал тепла по ценам прошлого года, которые, по мнению проверяющих, ресурсоснабжающая организация могла предъявить к оплате людям, живущим только в этом доме.
- 21 предписание, полученное «Квадрой», касается перерасчета платы за отопление, потребленное в декабре прошлого года по тарифу, действовавшему до 31 декабря 2018 года, - резюмировала Элина Кулагина.
Элина Кулагина говорит в этом случае о странном декабрьском маневре «Квадры», которая, сняв показания общедомовых приборов учета, выставила горожанам вместо оплаты отопления за стандартный месяц платеж за 43 дня, причем за 12 дней декабря прошлого года липчанам была начислена оплата по новому, повышенному тарифу, января этого года!
- Декабрьская ситуация должна быть наказуема! - заявил Илья Тузов.
На этом заседании руководитель липецкого филиала ПАО «Квадра» Алексей Курило не проронил ни слова! Он лишь дико вращал очами, поглядывая на своих критиков.
А их в этот раз было много. Так, бескомпромиссный боец с «Квадрой», липецкий общественник Леонид Стуров, не согласился и с без того нелицеприятной оценкой этой организации Элиной Кулагиной, назвав ее доклад поверхностным:
- «Квадра» как монополист в одностороннем порядке изменила температурный режим, уйдя от рекомендованного Липецку графика отопления. В итоге жители только моего дома за четыре месяца переплатили за тепло 279 тысяч рублей. И таких домов у нас - 90 процентов! В декабре «Квадра» обманным путем обратилась к управляющим компаниям, чтобы те раньше срока сдали им показания приборов учета. И в расчет «Квадра» взяла 40 дней. Почему материалы еще не переданы в правоохранительные органы?
В ответ на выступление общественника начальник областного управления энергетики и тарифов Альберт Соковых заявил, что ведомство собирает все необходимые документы для обращения в УФАС по Липецкой области.
Раскритиковал «Квадру» и теплотехник по образованию, участник проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» Максим Пустовалов:
- Плясать надо от печки. В нашем случае, от ресурсоснабжающей организации. По нормам эксплуатации жилого фонда температура теплоносителя при наружной температуре минус 27 градусов на входе в дом должна составлять 150 градусов, а на выходе - 70, но в настоящее время срезку поменяли на другую: 110 градусов на 50 градусов. Все было бы хорошо, если бы «Квадра» соблюдала эту срезку, но сейчас стало технически невозможно подавать на тепловой пункт дома теплоноситель выше 105 градусов.
С Максимом Пустоваловым поспорил заведующий кафедрой промышленной теплоэнергетики Липецкого гостехуниверситета Василий Губарев. По его словам, в Липецке тепловые сети изношены до предела, и срезка графика подачи теплоносителя стала поэтому необходимостью. Ученый считает, что холодные стояки и «перетопы» возникают из-за забитых шлаком и кальцием стояков в подъездах, которые должным образом не промываются в межсезонье управляющими компаниями. И в этих же «управляшках» нет специалистов должной квалификации по обслуживанию современных тепловых пунктов.
На совещании, кстати, была поднята проблема пилотного проекта оснащения двух домов - №117 и №123 по улице Гагарина - современными тепловыми пунктами, которые, увы, не дали жильцам никакого экономического эффекта.
- А могли бы дать, - заявил Алексей Половинкин, гендиректор ПК «Рационал», передавший тепловой пункт своего производства ФКР региона, поставившего его в дом №117. - Если бы «Квадра» вовремя взяла его на коммерческий учет, жильцы сэкономили бы 35 процентов средств, которые они заплатили за тепло по нормативу.
Технический директор обслуживавшей этот дом УК «Комфорт-Л» Андрей Мельничук, в свою очередь, заявил, что все проблемы - в ЛГЭКе. Мол, информацию о новом оборудовании УК отправила в эту организацию еще в ноябре, а ответ получила в марте!
Выслушав все заинтересованные стороны, Илья Тузов назвал отсутствие должной коммуникации между УК и ресурсниками бардаком, который не намерен терпеть. Вице-губернатор тут же сформировал из участников совещания рабочую группу, в которую включил и Леонида Стурова, и Максима Пустовалова, которой поручил взять ситуацию под жесткий контроль.
- У власти одна задача: снизить в разы количество жалоб от населения на работу ресурсоснабжающих и управляющих организаций. Цель - снижение расходов населения на услуги ЖКХ и повышение качества этих услуг! - отметил вице-губернатор.
В начале заседания Илья Тузов стал листать и зачитывать выдержки из обращений горожан на «Квадру». Перелопатив внушительную стопку бумаг, вице-губернатор констатировал, что в сфере обеспечения липчан горячей водой и отоплением сложилась критическая ситуация. И в самом деле, самое большое количество жалоб населения из тех, которые попадают на сайт врио главы региона Игоря Артамонова и в ГЖИ по Липецкой области, на сферу ЖКХ. На начисления «Квадры» в прошлом году было зарегистрировано 1814 жалоб, а в первом квартале этого года - уже 600.
На фото: приемная жалоб ГЖИ - на этом стенде лишь малая толика из обращений липчан, жалующихся на сферу ЖКХ
Заместитель руководителя ГЖИ области Элина Кулагина сообщила, что масштабной проверкой было охвачено 27 многоквартирных дома в Липецке, жители которых больше всего жаловались на «Квадру». Их разбили на три группы: в первую попали девять домов, оснащенных индивидуальными приборами учета тепла и автоматическим тепловым пунктом (61 жалоба), во вторую - шесть домов без ИПУ (31 жалоба), но с АТП, и в третью - 12 домов (34 жалобы), в которых нет никаких приборов учета ресурсов. По данным проверок было выдано 50 предписаний на устранение выявленных нарушений законодательства (42 предписания получила «Квадра», восемь - управляющие компании).
Больше всего нарушений, естественно, касалось тех самых 12 домов, в которых нет никаких приборов учета. Так, из предъявленной таблицы следовало, что, например, жильцам дома по улице Меркулова, 31 возможно избыточное предъявление к оплате за горячую воду и тепло суммы в 759 тысяч рублей! Именно столько стоят 412 Гкал тепла по ценам прошлого года, которые, по мнению проверяющих, ресурсоснабжающая организация могла предъявить к оплате людям, живущим только в этом доме.
- 21 предписание, полученное «Квадрой», касается перерасчета платы за отопление, потребленное в декабре прошлого года по тарифу, действовавшему до 31 декабря 2018 года, - резюмировала Элина Кулагина.
Элина Кулагина говорит в этом случае о странном декабрьском маневре «Квадры», которая, сняв показания общедомовых приборов учета, выставила горожанам вместо оплаты отопления за стандартный месяц платеж за 43 дня, причем за 12 дней декабря прошлого года липчанам была начислена оплата по новому, повышенному тарифу, января этого года!
- Декабрьская ситуация должна быть наказуема! - заявил Илья Тузов.
На этом заседании руководитель липецкого филиала ПАО «Квадра» Алексей Курило не проронил ни слова! Он лишь дико вращал очами, поглядывая на своих критиков.
А их в этот раз было много. Так, бескомпромиссный боец с «Квадрой», липецкий общественник Леонид Стуров, не согласился и с без того нелицеприятной оценкой этой организации Элиной Кулагиной, назвав ее доклад поверхностным:
- «Квадра» как монополист в одностороннем порядке изменила температурный режим, уйдя от рекомендованного Липецку графика отопления. В итоге жители только моего дома за четыре месяца переплатили за тепло 279 тысяч рублей. И таких домов у нас - 90 процентов! В декабре «Квадра» обманным путем обратилась к управляющим компаниям, чтобы те раньше срока сдали им показания приборов учета. И в расчет «Квадра» взяла 40 дней. Почему материалы еще не переданы в правоохранительные органы?
В ответ на выступление общественника начальник областного управления энергетики и тарифов Альберт Соковых заявил, что ведомство собирает все необходимые документы для обращения в УФАС по Липецкой области.
Раскритиковал «Квадру» и теплотехник по образованию, участник проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» Максим Пустовалов:
- Плясать надо от печки. В нашем случае, от ресурсоснабжающей организации. По нормам эксплуатации жилого фонда температура теплоносителя при наружной температуре минус 27 градусов на входе в дом должна составлять 150 градусов, а на выходе - 70, но в настоящее время срезку поменяли на другую: 110 градусов на 50 градусов. Все было бы хорошо, если бы «Квадра» соблюдала эту срезку, но сейчас стало технически невозможно подавать на тепловой пункт дома теплоноситель выше 105 градусов.
С Максимом Пустоваловым поспорил заведующий кафедрой промышленной теплоэнергетики Липецкого гостехуниверситета Василий Губарев. По его словам, в Липецке тепловые сети изношены до предела, и срезка графика подачи теплоносителя стала поэтому необходимостью. Ученый считает, что холодные стояки и «перетопы» возникают из-за забитых шлаком и кальцием стояков в подъездах, которые должным образом не промываются в межсезонье управляющими компаниями. И в этих же «управляшках» нет специалистов должной квалификации по обслуживанию современных тепловых пунктов.
На совещании, кстати, была поднята проблема пилотного проекта оснащения двух домов - №117 и №123 по улице Гагарина - современными тепловыми пунктами, которые, увы, не дали жильцам никакого экономического эффекта.
- А могли бы дать, - заявил Алексей Половинкин, гендиректор ПК «Рационал», передавший тепловой пункт своего производства ФКР региона, поставившего его в дом №117. - Если бы «Квадра» вовремя взяла его на коммерческий учет, жильцы сэкономили бы 35 процентов средств, которые они заплатили за тепло по нормативу.
Технический директор обслуживавшей этот дом УК «Комфорт-Л» Андрей Мельничук, в свою очередь, заявил, что все проблемы - в ЛГЭКе. Мол, информацию о новом оборудовании УК отправила в эту организацию еще в ноябре, а ответ получила в марте!
Выслушав все заинтересованные стороны, Илья Тузов назвал отсутствие должной коммуникации между УК и ресурсниками бардаком, который не намерен терпеть. Вице-губернатор тут же сформировал из участников совещания рабочую группу, в которую включил и Леонида Стурова, и Максима Пустовалова, которой поручил взять ситуацию под жесткий контроль.
- У власти одна задача: снизить в разы количество жалоб от населения на работу ресурсоснабжающих и управляющих организаций. Цель - снижение расходов населения на услуги ЖКХ и повышение качества этих услуг! - отметил вице-губернатор.
8 1419
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