На прошедших в Липецкой области выборах победили единороссы

За них проголосовали чуть более 2000 липчан

Избирательная комиссия Липецкой области подвела итоги дополнительных выборов депутатов, прошедших в Липецке и Усмани 14 апреля. Во всех трёх округах победили представители партии «Единая Россия».



Директор управляющей компании Юрий Костин, представитель «Единой России», получил в выборах по 10 округу в региональном парламенте 1 583 голоса, или 37,69%. Его однопартийцы победили в Усмани - по 4 округу Татьяна Глушкова (371 голос, 82,99%), а по 7-му - Алена Щербакова (201 голос, 76,72%).



На избирательные участки пришли 4 909 человек из почти 43 000 липчан, имевших вчера право выбрать своих депутатов.



Явка не превысила 12%.

