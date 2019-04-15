Общество

сегодня, 11:00

На прошедших в Липецкой области выборах победили единороссы

39 879
#выборы
На прошедших в Липецкой области выборах победили единороссы

За них проголосовали чуть более 2000 липчан

Избирательная комиссия Липецкой области подвела итоги дополнительных выборов депутатов, прошедших в Липецке и Усмани 14 апреля. Во всех трёх округах победили представители партии «Единая Россия». 

Директор управляющей компании Юрий Костин, представитель «Единой России», получил в выборах по 10 округу в региональном парламенте 1 583 голоса, или 37,69%. Его однопартийцы победили в Усмани - по 4 округу Татьяна Глушкова (371 голос, 82,99%), а по 7-му - Алена Щербакова (201 голос, 76,72%).

На избирательные участки пришли 4 909 человек из почти 43 000 липчан, имевших вчера право выбрать своих депутатов.

Явка не превысила 12%.
39 879
#выборы

Комментарии (40)

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Это фарс, а не выборы.

22 секунды назад
Позорище на всю страну с такой явкой
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567

2 минуты назад
Кто б сомневался, хоть бы я пять раз оторвал зад от дивана.
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библиотекарша ленка

3 минуты назад
на этот раз я в этой комедии не принимала участия
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Выбора нет

5 минут назад
Ну когда же мы уйдём от " Партия сказала, комсомол ответил Есть!" Кстати как вернуть комсомольский взносы, может знает кто?
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Партия воров и жуликов

6 минут назад
Опять голосовали библиотекари и учителя под угрозой!
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007

8 минут назад
Новость убрали пр отключении отопления,клоуны
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Апостол

15 минут назад
НЕ ПАТРИОТ, дык не все это знают, поэтому ручкой то и ставят за кого сказали под страхом увольнения
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НЕ ПАТРИОТ

17 минут назад
Апостол, после "селфи" с паспортом ставим галочку против других фамилий - бюллетень признаётся недействительным. Также используют чётную нитку или проволочку, - сфотографировали, а галочку потом ставим где надо.
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имя

17 минут назад
Апостол, а что после фото нельзя хотя бы испортить бюллетень, поставив еще 1 галочку? или саму фотку нафотошопить? смысл заставлять делать такие фото?
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Вы дебилы!

18 минут назад
Вот такой же результат будет на выборах главы в сентябре. Лежите на диванах дальше!
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