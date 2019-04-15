Общество
сегодня, 11:00
На прошедших в Липецкой области выборах победили единороссы
За них проголосовали чуть более 2000 липчан
Избирательная комиссия Липецкой области подвела итоги дополнительных выборов депутатов, прошедших в Липецке и Усмани 14 апреля. Во всех трёх округах победили представители партии «Единая Россия».
Директор управляющей компании Юрий Костин, представитель «Единой России», получил в выборах по 10 округу в региональном парламенте 1 583 голоса, или 37,69%. Его однопартийцы победили в Усмани - по 4 округу Татьяна Глушкова (371 голос, 82,99%), а по 7-му - Алена Щербакова (201 голос, 76,72%).
На избирательные участки пришли 4 909 человек из почти 43 000 липчан, имевших вчера право выбрать своих депутатов.
Явка не превысила 12%.
Директор управляющей компании Юрий Костин, представитель «Единой России», получил в выборах по 10 округу в региональном парламенте 1 583 голоса, или 37,69%. Его однопартийцы победили в Усмани - по 4 округу Татьяна Глушкова (371 голос, 82,99%), а по 7-му - Алена Щербакова (201 голос, 76,72%).
На избирательные участки пришли 4 909 человек из почти 43 000 липчан, имевших вчера право выбрать своих депутатов.
Явка не превысила 12%.
Это фарс, а не выборы.
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Выбора нет
Партия воров и жуликов
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