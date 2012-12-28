Бензин подорожал, дизтопливо стало дешевле

Цены на бензин ускорили свой рост на прошлой неделе до 0,3% с 0,1% неделей ранее. На паузу встал только бензин премиальной марки. Вместе с тем, дизтопливо подешевело на 0,2%.

Липецкстат представил очередные данные в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 17 по 23 июня.Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,3% и составила 59,93 рубля за литр против 59,76 рубля неделей ранее. Так, на 0,3% подорожали марки бензина АИ-92 и АИ-95 — до 56,64 рубля (на 16 июня — 56,46 рубля) и 61,69 рубля (неделей ранее — 61,52 рубля за литр) соответственно. Стоимость бензина марки АИ-98 осталась прежней — 86,57 рубля. Снизилась на 0,2% стоимость дизельного топлива — с 67,66 рубля за литр до 67,54 рубля.